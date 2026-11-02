Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Kaja Kallas, msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, leo Jumapili, akirudia msimamo wake wa chuki dhidi ya Urusi katika mahojiano na Bloomberg, alidai: Urusi nchini Ukraine inashambulia raia. Vikosi vya Urusi kwenye uwanja wa vita havina maendeleo yoyote maalum!

Msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya kisha alidai: Wanachofanya badala yake ni kuongeza mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia! ... (Uwepo wa) Lavrov katika mkutano wa kikundi cha G20 haukuwa wa kujenga. Alisema Putin atashauriana na Zelensky ikiwa Zelensky atakwenda Moscow. Hiyo si njia.

Afisa huyu wa Ulaya alidai: Kuna maeneo mengi ya upande wowote ambapo wanaweza kukutana. Ikiwa Putin ni mzito, lazima kwanza aache kuua raia! ... Urusi inatarajia kuona mpasuko (katika misimamo ya nchi za Magharibi). Wanasubiri Magharibi kuwapa kitu.