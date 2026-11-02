  1. Kurasa kuu
  2. service
  3. Habari za Ulaya

Kurudia msimamo wa chuki dhidi ya Urusi na msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya

2 Novemba 2026 - 09:53
Msimbo wa Habari: 1885515
Source: ABNA
Kurudia msimamo wa chuki dhidi ya Urusi na msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya

Msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, akirudia msimamo wake wa chuki dhidi ya Urusi, alidai kwamba ikiwa Putin (kuhusu mashauriano na Zelensky) ni mzito, lazima kwanza aache mashambulizi dhidi ya raia!

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Kaja Kallas, msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya, leo Jumapili, akirudia msimamo wake wa chuki dhidi ya Urusi katika mahojiano na Bloomberg, alidai: Urusi nchini Ukraine inashambulia raia. Vikosi vya Urusi kwenye uwanja wa vita havina maendeleo yoyote maalum!

Msimamizi wa sera za nje wa Umoja wa Ulaya kisha alidai: Wanachofanya badala yake ni kuongeza mashambulizi dhidi ya raia na miundombinu ya kiraia! ... (Uwepo wa) Lavrov katika mkutano wa kikundi cha G20 haukuwa wa kujenga. Alisema Putin atashauriana na Zelensky ikiwa Zelensky atakwenda Moscow. Hiyo si njia.

Afisa huyu wa Ulaya alidai: Kuna maeneo mengi ya upande wowote ambapo wanaweza kukutana. Ikiwa Putin ni mzito, lazima kwanza aache kuua raia! ... Urusi inatarajia kuona mpasuko (katika misimamo ya nchi za Magharibi). Wanasubiri Magharibi kuwapa kitu.

Maoni yako

You are replying to: .
captcha