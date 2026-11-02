Ripoti ya Jarida la Marekani Kuhusu Maelezo ya Makabiliano Yanayoweza Kutokea Katika Siku Zijazo: Vita Vipya vya Marekani Dhidi ya Iran Vitakuwaje?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Vita vilivyoanzishwa miezi minane iliyopita dhidi ya Iran na Donald Trump, Rais wa Marekani, pamoja na Benjamin Netanyahu, Waziri Mkuu wa utawala wa Kizayuni wa Israel, havikuweza kufikia matokeo waliyokuwa wakiyatarajia. Mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran bado unaendelea kushikilia madaraka, haujatoa ahadi yoyote kuhusu mpango wake wa nyuklia, na makombora pamoja na ndege zisizo na rubani za Iran bado zina uwezo wa kutishia vikosi vya Marekani na washirika wake katika eneo hilo.

Katika siku za mwisho za kampeni za uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani, huku kukiwa na ongezeko la kutoridhika kwa wapiga kura kutokana na kupanda kwa bei za nishati na bidhaa mbalimbali kulikosababishwa na vita, Trump na Netanyahu kwa mara nyingine wameitishia Iran kwa mashambulizi ya anga. Hata hivyo, makamanda wa zamani wa kijeshi wa Marekani pamoja na wataalamu wa masuala ya ulinzi wanaonya kuwa kampeni yoyote mpya ya kijeshi haitakuwa rahisi, na huenda ikasababisha kuongezeka kwa mvutano wa kikanda ambao utakuwa mgumu kuudhibiti.

Gazeti la Uingereza la Financial Times, likimnukuu Mark Esper, Waziri wa zamani wa Ulinzi wa Marekani, limeandika kuwa serikali ya Washington inapaswa kuweka malengo mahususi kwa hatua inayofuata, na badala ya kutegemea vitisho vya kijeshi pekee, inapaswa kuandaa mkakati madhubuti wa kufikia malengo hayo.

Chaguo za kijeshi zinazokabili Marekani; kuanzia mashambulizi machache hadi operesheni kubwa

Chaguo zinazojadiliwa kuhusu uwezekano wa hatua mpya ya kijeshi dhidi ya Iran zinajumuisha operesheni zenye wigo mdogo hadi mashambulizi makubwa na mapana.

Joseph Votel, Kamanda wa zamani wa Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani (CENTCOM), amesema kuwa mojawapo ya chaguo ambazo zinaweza kusababisha kiwango kidogo zaidi cha kuongezeka kwa mvutano ni kupanua mashambulizi ya baharini kwa kulenga rada za maeneo ya pwani, mitambo ya kurushia makombora ya kupambana na meli, maeneo ya operesheni za ndege zisizo na rubani, pamoja na vituo vya boti ndogo.

Lengo la hatua hiyo litakuwa ni kupunguza uwezo wa Iran wa kutishia usafiri wa meli za kibiashara katika Mlango-Bahari wa Hormuz.

Hata hivyo, chaguo hili, licha ya kuwa na hatari ndogo ikilinganishwa na chaguo nyingine, halitoi uhakika wa kuondoa tishio la Iran. Hii ni kwa sababu Tehran inaweza kurejesha uwezo wake mwingi katika maeneo hayo ndani ya muda mfupi.

Chaguo la pili ni kufanya mashambulizi mengine dhidi ya miundombinu inayohusiana na mpango wa nyuklia wa Iran, hususan kituo cha “Kuh-e Kolang” (Mlima Kolang). Hiki ni kituo cha chini ya ardhi ambacho hakikushambuliwa katika operesheni zilizopita.

Ugumu wa kutumia “Mama wa Mabomu Yote” dhidi ya vituo vya Iran

Hapo awali, Trump alitishia kutumia bomu lenye nguvu zaidi lisilo la nyuklia katika ghala la silaha la Marekani, linalojulikana kama “Mama wa Mabomu Yote” (Mother of All Bombs – MOAB), dhidi ya vituo hivyo. Hata hivyo, matumizi ya bomu hili yanakabiliwa na changamoto za kijeshi, kwa sababu hubebwa na ndege ya usafirishaji ya mwendo wa polepole aina ya C-130. Jambo hili linaweza kuifanya safari yake hadi ndani ya ardhi ya Iran ikabiliwe na hatari kubwa.

David Albright, mtaalamu wa masuala ya nyuklia na Rais wa Taasisi ya Sayansi na Usalama wa Kimataifa iliyopo Washington, anaamini kuwa huenda kwa sasa Marekani na utawala wa Kizayuni wa Israel wana taarifa chache zaidi kuhusu hali ya mpango wa nyuklia wa Iran ikilinganishwa na taarifa walizokuwa nazo mwaka 2025. Hata hivyo, anakadiria kuwa kunaweza kuwa na vituo na watu ambao maelezo kuwahusu bado hayajafichuliwa hadharani.

Chaguo kubwa zaidi la kijeshi linaweza kujumuisha kampeni ya mashambulizi ya mabomu kwa siku kadhaa, ikilenga vituo vya nyuklia, maeneo ya makombora na ndege zisizo na rubani, pamoja na uwezekano wa kuwaua kwa mashambulizi maalumu makamanda wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Mashambulizi hayo yanaweza pia kulenga miundombinu ya kiraia, ikiwemo viwanda, viwanda vya kusafisha mafuta na vituo vya kuzalisha umeme.

Kwa mujibu wa gazeti la Financial Times, utawala wa Kizayuni wa Israel ulikuwa umeandaa kampeni ya aina hii mwezi uliopita, lakini haukuitekeleza kutokana na upinzani wa Trump. Wakati huohuo, maafisa wa utawala huo wamekabidhi orodha iliyosasishwa ya maeneo yanayolengwa nchini Iran kwa Pete Hegseth, Waziri wa Ulinzi wa Marekani. Kwa mujibu wa maafisa hao, orodha hiyo imeandaliwa kwa kuzingatia taarifa mpya za kiintelijensia.

Kuangushwa kwa mfumo wa Iran; lengo lililo mbali kufikiwa kupitia mashambulizi ya anga

Kamanda wa zamani wa CENTCOM anaamini kuwa lengo la kupanua wigo wa mashambulizi ni kuongeza shinikizo dhidi ya mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran ili kuulazimisha kukubali matakwa ya Marekani.

Hata hivyo, kuuangusha mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kwa kutumia mashambulizi ya anga pekee kunaonekana kuwa lengo gumu kufikiwa.

Jonathan Schanzer, mtafiti wa Taasisi ya Foundation for Defense of Democracies, anasema kuwa licha ya shinikizo la kiuchumi na kijeshi ambalo mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran umekabiliana nalo, umeonesha uwezo mkubwa wa kustahimili mashinikizo hayo na kuendelea kujilinda.

Kwa upande mwingine, Tehran imeonya kuwa shambulizi lolote jipya dhidi yake litajibiwa kwa hatua ambazo hazijawahi kushuhudiwa. Jibu hilo linaweza kujumuisha kulenga kambi za kijeshi za Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati na Ulaya, miundombinu muhimu, nyaya za mawasiliano zilizowekwa chini ya bahari na vituo vya kuhifadhi na kuchakata data.

Iran pia inaweza kutumia makombora na ndege zake zisizo na rubani, au washirika wake nchini Iraq na Yemen wanaweza kushawishiwa kupanua mashambulizi dhidi ya maslahi ya Marekani na njia za usafirishaji wa majini katika Bahari Nyekundu.

Hata hivyo, hatari kubwa zaidi iko katika uwezekano wa mapambano hayo kupanuka na kufikia miundombinu ya nishati katika nchi za Ghuba ya Uajemi.

Danny Citrinowicz, mtaalamu wa masuala ya Iran katika Taasisi ya Mafunzo ya Usalama wa Taifa ya utawala wa Kizayuni wa Israel, anaonya kuwa kulenga miundombinu ya Iran kutabadilisha sura na mwelekeo wa vita, na kuongeza uwezekano wa Tehran kulipiza kisasi kwa kulenga miundombinu kama hiyo katika nchi za Kiarabu zinazopakana na Ghuba ya Uajemi.

Hatua hiyo inaweza kuzidisha mgogoro wa kimataifa wa nishati na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta.

Kupungua kwa akiba ya silaha za Marekani na hatari ya kupanuka kwa vita

Vikwazo vinavyoikabili Washington havihusiani tu na hatari ya mashambulizi ya kulipiza kisasi kutoka Iran. Marekani pia inakabiliwa na tatizo la kupungua kwa akiba ya makombora na silaha zake, hususan makombora ya kuzuia na kudungua mashambulizi ya Iran.

Ripoti ya Kituo cha Mafunzo ya Kimkakati na Kimataifa (CSIS) inaonesha kuwa akiba ya makombora ya kuzuia mashambulizi aina ya Patriot ya Marekani imepungua hadi chini ya makombora 1,000, wakati kabla ya vita dhidi ya Iran ilikuwa makombora 2,330.

Vilevile, akiba ya makombora ya kisasa zaidi aina ya THAAD imepungua hadi chini ya makombora 280, ikilinganishwa na makombora 452 yaliyokuwepo hapo awali.

Mark Cancian, mmoja wa waandishi wa ripoti hiyo, anasema kuwa kujaza upya akiba ya silaha zilizotumika katika mashambulizi, ikiwemo makombora ya Tomahawk, kunaweza kuchukua muda wa kati ya mwaka mmoja hadi mitano.

Hali hii inazidisha wasiwasi ndani ya Pentagon, hasa kwa kuzingatia kwamba Marekani inapaswa pia kudumisha uwezo wa kutosha wa kijeshi kwa ajili ya makabiliano yoyote yanayoweza kutokea na China.

Jason Crow, mbunge wa chama cha Democratic nchini Marekani, afisa wa zamani wa kijeshi na mjumbe wa Kamati ya Ujasusi ya Baraza la Wawakilishi la Marekani, anaamini kuwa dhana kwamba kuongeza zaidi hatua za kijeshi kunaweza kumaliza makabiliano na Iran ni kosa la kimkakati. Anaikumbusha Marekani uzoefu wake wa muda mrefu wa vita nchini Iraq na Afghanistan.

Vita vinavyovuka mipaka ya mashambulizi ya anga; athari zake kwa usalama wa Ghuba ya Uajemi na soko la nishati

Kwa ujumla, ongezeko lolote jipya la hatua za kijeshi huenda lisiwe tu duru nyingine ya mashambulizi ya anga, bali likageuka kuwa makabiliano makubwa zaidi ambayo athari zake zinaweza kuathiri usalama wa Ghuba ya Uajemi, masoko ya nishati na kambi za kijeshi za Marekani.

Wakati huohuo, hakuna uhakika kwamba kuongeza nguvu na ukubwa wa mashambulizi ya mabomu kutabadilisha mwenendo wa mfumo wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran au kusababisha kuanguka kwake.