Arubaini; Fursa kwa Vyuo Vikuu vya Kiislamu Kushiriki Katika Ujenzi wa Ustaarabu Mpya wa Kiislamu

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kongamano lililopewa jina la “Arubaini na Wajibu wa Chuo Kikuu Bora cha Kiislamu Katika Utekelezaji wa Ustaarabu Mpya wa Kiislamu”, lililoambatana na utambulisho wa mradi wa “Safiratul-Husayn (as)”, limefanyika katika Kampasi ya Wanawake ya Chuo Kikuu cha Imam Sadiq (as), likihudhuriwa na zaidi ya maprofesa, watafiti na wanaharakati 100 wa masuala ya utamaduni.

Katika kongamano hilo, Hujjatul-Islam Dkt. Hamid Ahmadi, Mwenyekiti wa Kamati ya Utamaduni na Elimu ya Kamati Kuu ya Arubaini, alieleza uwezo wa matembezi ya Arubaini katika kuchangia ujenzi wa ustaarabu mpya wa Kiislamu. Aidha, alisisitiza umuhimu wa vyuo vikuu kuingia kwa dhati katika kufanya tafiti za kina, kutoa nadharia za kitaaluma na kubuni mifano ya kuigwa kutokana na harakati hii kubwa ya kijamii. Pia alitambulisha mradi wa kimataifa wa “Safiratul-Husayn (as)”.

Arubaini; Jukwaa la Kujenga Ustaarabu Mpya wa Kiislamu

Dkt. Ahmadi, akisisitiza kuwa Arubaini haipaswi kuchukuliwa tu kama ibada ya ziara au tukio la muda mfupi, alisema kuwa Arubaini ina uwezo wa kuwa mojawapo ya mifumo muhimu zaidi ya kijamii na kistaarabu katika kukabiliana na changamoto kubwa zinazozikabili jamii za Kiislamu na hata changamoto zinazovuka mipaka ya mataifa.

Alieleza kuwa changamoto nyingi zinazomkabili mwanadamu wa leo zimevuka mipaka ya kijiografia, hivyo kuzitatua kunahitaji kuundwa kwa mifumo na taasisi za kistaarabu zinazoweza kukabiliana nazo.

Aliongeza kuwa Arubaini inaweza kuwa msingi na kichocheo cha ustaarabu mpya wa Kiislamu. Ustaarabu huo haupaswi kumaanisha kurejea tu katika mifumo ya kihistoria ya zamani, bali unapaswa kuendana na mazingira mapya ya dunia na mahitaji ya jamii za binadamu za sasa, hususan katika nyanja za teknolojia, rasilimali watu, masuala ya kijamii na kiutamaduni.

Nidhamu Inayotokana na Imani na Utamaduni wa Huduma; Nguzo Mbili za Kistaarabu za Arubaini

Mwenyekiti huyo wa Kamati ya Utamaduni na Elimu ya Arubaini alitaja mojawapo ya sifa muhimu za harakati hii kuwa ni kuundwa kwa mkusanyiko wa kijamii wenye watu wa tamaduni, mataifa na maeneo mbalimbali, lakini wakiwa na lengo na msukumo mmoja wa pamoja.

Alisema kuwa katika mkusanyiko wa Arubaini, watu wenye tofauti kubwa za kiutamaduni na kijamii hukutana na kushirikiana, hivyo kuibua uzoefu wa kipekee wa maisha ya pamoja na ustaarabu wa kijamii.

Alibainisha kuwa nidhamu inayotawala mkusanyiko huo haitokani na kulazimishwa au amri za serikali, bali inatokana na imani na itikadi zinazofanana. Watu hushirikiana kwa hiari yao wenyewe na kwa msukumo wa imani zao. Sifa hii ndiyo inayolifanya tukio la Arubaini kuwa jambo muhimu kwa tafiti za kijamii na kistaarabu.

Dkt. Ahmadi pia alitaja kuibuka kwa ustaarabu wa huduma kuwa mojawapo ya sifa kuu za Arubaini, akifafanua kuwa katika harakati hii, ushindani wa kutafuta manufaa ya kifedha na faida binafsi hubadilishwa na ushindani wa kutoa huduma kwa wengine.

Alisema kuwa watu huwahudumia mahujaji bila kujali utaifa, lugha, utamaduni au dini zao. Wakati mwingine, wahudumu hujitolea kwa nguvu zao zote kumhudumia mtu bila hata kujua utambulisho wa anayepokea huduma hiyo.

Aliongeza kuwa nidhamu inayotokana na imani na utamaduni wa huduma ni miongoni mwa uwezo muhimu wa Arubaini katika kujenga ustaarabu, hivyo inapaswa kufanyiwa utafiti kupitia taaluma mbalimbali, zikiwemo sosholojia, anthropolojia, saikolojia ya kijamii na taaluma ya uzuri na sanaa (Aesthetics).

Wajibu wa Chuo Kikuu cha Kiislamu; Kutoka Kuchunguza Arubaini Hadi Kutoa Nadharia na Kubuni Mifano ya Kuigwa

Mwenyekiti wa Kamati ya Utamaduni na Elimu ya Arubaini, akisisitiza wajibu wa vyuo vikuu katika eneo hili, alisema kuwa vyuo vikuu havipaswi kuwa watazamaji wa harakati za Arubaini pekee, bali vinapaswa kufanya tafiti za kina ili kubaini vipengele vyake ambavyo bado havijafahamika, kutoa nadharia za kitaaluma na kubuni mifumo inayoweza kutumiwa katika jamii.

Akizungumzia shughuli za kitaaluma zilizofanyika katika eneo la tafiti za Arubaini, alisema kuwa kutokana na mafanikio ya Mapinduzi ya Kiislamu na ushiriki wa wasomi wa vyuo vikuu, hususan Chuo Kikuu cha Imam Sadiq (as), shughuli muhimu za kitamaduni na kiutafiti zimefanyika, na mamia ya tasnifu za vyuo vikuu zimeandikwa kuhusu Arubaini.

Hata hivyo, alisisitiza kuwa hatua hizo hazitoshi, bali ni muhimu kuingia katika hatua mpya ya tafiti za kina na zinazoweza kutekelezeka, pamoja na kubuni mifumo inayoweza kutumika katika mazingira halisi.

Dkt. Ahmadi aliendelea kueleza kuwa ili kudumisha na kuhakikisha matokeo ya harakati za Arubaini yanaendelea kuwa na manufaa kwa muda mrefu, uzoefu wa moja kwa moja uliopatikana katika nyanja za uchumi, jamii, utamaduni na anthropolojia unapaswa kubadilishwa kuwa mifumo ya kitaaluma na inayoweza kutekelezwa.

Alisema kuwa vyuo vikuu na taasisi za kisayansi zina jukumu muhimu katika kufanikisha jambo hilo.

Pia alitaja malezi na maandalizi ya rasilimali watu kuwa mojawapo ya majukumu muhimu ya vyuo vikuu katika safari ya kujenga ustaarabu. Alieleza kuwa utekelezaji wa mifumo ya kistaarabu unahitaji watu wenye elimu, uwezo na uelewa wa maadili na misingi ya harakati hii.

Kwa hiyo, chuo kikuu cha Kiislamu kinapaswa, pamoja na kuzalisha maarifa na kubuni mifumo ya kistaarabu, kushiriki kikamilifu katika kuwaandaa watu wenye sifa hizo.

Arubaini; Shule ya Vitendo ya Haki ya Kijamii na Fadhila za Kimaadili

Dkt. Ahmadi, akizungumzia namna ambavyo maadili na thamani za kibinadamu zinavyojitokeza kwa vitendo wakati wa matembezi ya Arubaini, alisema kuwa misingi kama kujitolea, kusamehe, kuwajali wengine, utu, kumheshimu mwanadamu na kuthamini heshima yake, katika harakati hii huvuka kiwango cha nadharia na kujidhihirisha katika matendo ya kijamii ya watu.

Alitaja haki katika ugawaji wa huduma na rasilimali, pamoja na kuwaonesha wengine upendo na huruma, kuwa miongoni mwa vielelezo muhimu vya utamaduni wa Arubaini.

Alisema kuwa wenyeji na wahudumu huwasaidia mahujaji bila kujali utaifa, jinsia, umri, lugha au historia yao ya kiutamaduni. Katika mazingira hayo, usawa katika ugawaji wa chakula na huduma mbalimbali, pamoja na heshima na upendo kwa binadamu, hugeuka kuwa mfano wa vitendo wa haki ya kijamii.

Mwenyekiti huyo alisisitiza kuwa maadili haya hayapaswi kuishia katika siku za Arubaini pekee, bali yanapaswa kuingizwa katika sera za jumla za jamii, mifumo ya utungaji sheria, mifano ya utawala na mipango ya kiutamaduni na kijamii.

Aliongeza kuwa shule, vyuo vya Hawza na vyuo vikuu vinaweza kubuni na kutekeleza mifumo inayotokana na utamaduni wa Arubaini kulingana na uwezo na nafasi zao, ili maadili ya harakati hii kubwa yawe sehemu ya maisha ya kila siku ya jamii.

Utamaduni wa Huduma; Mfano wa Utawala na Usimamizi wa Jamii

Dkt. Ahmadi, akisisitiza kuwa ujenzi wa ustaarabu ni mchakato wa hatua kwa hatua unaohitaji muda mrefu, alisema kuwa ustaarabu haujengwi ndani ya siku moja au mwaka mmoja. Hata hivyo, kwa kubuni mifumo inayoweza kutekelezeka na kuweka viwango katika maeneo mbalimbali ya utawala, inawezekana kuandaa mazingira ya kuufanikisha.

Alitaja mojawapo ya mifumo muhimu inayoweza kutolewa kutokana na utamaduni wa Arubaini kuwa ni mfumo wa huduma kwa jamii.

Alisema kuwa katika kuwaandaa watu kwa ajili ya majukumu mbalimbali, badala ya ushindani wa kutafuta madaraka na maslahi binafsi, kunapaswa kujengwa utamaduni wa kushindana katika kuwahudumia wananchi na kutatua mahitaji yao.

Mwenyekiti wa Kamati ya Utamaduni na Elimu ya Arubaini alivitaja vyuo vikuu kuwa kiungo muhimu kinachounganisha taasisi za tafiti, wataalamu wenye ujuzi na maeneo ya utungaji sera na usimamizi wa jamii.

Aliongeza kuwa kutokana na kuwa na taaluma mbalimbali pamoja na uwezo wa maprofesa na watafiti, vyuo vikuu vinaweza kubadilisha maadili na fadhila zinazojitokeza katika Arubaini kuwa mifumo ya utekelezaji katika sera za umma, utungaji sheria, usimamizi wa kijamii na utawala wa kistaarabu.

Aidha, akizungumzia umuhimu wa kuimarisha tafiti za kitaaluma kuhusu Arubaini, alisema kuwa kama ambavyo Kiongozi Mkuu wa Kishahidi alisisitiza nafasi ya watu wenye hekima, wasomi na maprofesa katika kufafanua maana na ujumbe wa harakati hii kubwa, ndivyo ilivyo muhimu leo kwa wanafikra na wasomi wa vyuo vikuu kushiriki kwa kiwango kikubwa zaidi katika kubaini vipengele vya Arubaini ambavyo bado havijafahamika na kutoa nadharia pamoja na mifumo inayoweza kutekelezwa.

Dkt. Ahmadi alieleza matumaini yake kuwa kupitia ushirikiano wa Chuo Kikuu cha Imam Sadiq (as) na taasisi nyingine za kisayansi, uwezo wa vyuo vikuu utatumika zaidi katika kutambua, kufafanua na kuimarisha uelewa wa vipengele vya kistaarabu vya Arubaini, na matokeo ya harakati hii yataonekana kwa vitendo katika maeneo mbalimbali ya jamii.

Kwa upande wake, Dkt. Minoo Aslani, Mwenyekiti wa Baraza la Wanawake la Kamati ya Utamaduni na Elimu ya Arubaini, katika hotuba fupi, alishukuru ushiriki wa Chuo Kikuu cha Imam Sadiq (as) katika utekelezaji wa mradi huu.

Utambulisho wa Mradi wa Kimataifa wa “Safiratul-Husayn (as)”; Hatua ya Kueneza Mafundisho ya Imam Husayn (as)

Katika sehemu nyingine ya kongamano hilo, ulitambulishwa mradi wa kimataifa wa “Safiratul-Husayn (as)”, wenye mwelekeo wa kiutamaduni na kimataifa. Mradi huo unalenga kueneza mafundisho ya Imam Husayn (as) na kutumia uwezo na nafasi ya wanawake katika shughuli za tablighi na ufafanuzi wa mafundisho ya Ahlul-Bayt (as).

Aidha, maprofesa na wanaharakati watatu wanaoshiriki katika mradi huo waliwasilisha makala zao za kitaaluma kwa lugha za Kifaransa, Kiingereza na Kiarabu, wakifafanua vipengele mbalimbali vinavyohusiana na Arubaini na wajibu wa vyuo vikuu katika kufanikisha ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Mwisho wa kongamano hilo, maprofesa na wanaharakati wa mradi wa kimataifa wa “Safiratul-Husayn (as)” katika Kampasi ya Wanawake ya Chuo Kikuu cha Imam Sadiq (as), pamoja na wajumbe wa kamati ya maandalizi ya Kamati ya Utamaduni na Elimu ya Arubaini, walitunukiwa pongezi na kutambuliwa kwa juhudi na shughuli zao katika kutekeleza mradi huo wa kiutamaduni.