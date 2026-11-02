Kanuni Nne za Nahjul-Balagha za Kufikia Maisha Yenye Utulivu na Furaha

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Ili kujikomboa na hali ya kuchoshwa na maisha, wasiwasi na msongo wa mawazo unaotokana na maisha ya kisasa, na kufikia hali nzuri ya kiroho, tunahitaji kuwa na mwongozo mpana na kamili. Kwa mtazamo wa Amirul-Muuminina Imam Ali (as), kupata utulivu wa kudumu kunategemea kufuata njia mahususi na za vitendo.

Katika mazungumzo haya, tunaungana na Hujjatul-Islam Ali Akbar Yazdian, mtaalamu wa Nahjul-Balagha, ili kupitia mafundisho haya yenye kuhuisha maisha kutoka kwa Imam Ali (as), yanayohusu namna ya kujenga utulivu wa mtu binafsi na jamii.

Ni mwongozo gani wa vitendo unaopendekezwa katika maneno ya Amirul-Muuminina Imam Ali (as), ili kufikia hali nzuri ya kiroho na kuondokana na uchovu wa maisha pamoja na wasiwasi?

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Kama utangulizi, ningependa kueleza jambo moja. Wakati dini tukufu ya Uislamu ilipoenezwa na kuhubiriwa na Mtume Mtukufu Muhammad (saww), miongoni mwa misingi yake muhimu katika ulinganiaji ilikuwa ni kuanzisha na kueneza mfumo mpya wa maisha.

Mfumo huu wa maisha ulipambana vikali na kukataa mifumo na desturi zilizokuwa zimezoeleka katika zama hizo, kama vile kuabudu masanamu, mfumo wa utumwa na mila nyingine potovu za zama za ujinga. Hivyo, Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) alianza kueneza mfumo mpya wa maisha.

Kwa maneno mengine, kwa kutumia msemo unaotumika siku hizi, “Huu si mwonekano wa kujionyesha, bali ndiyo mfumo wangu wa maisha,” Mtume wa Mwenyezi Mungu (saww) na Ahlul-Bayt wake (as) kwa hakika walileta mfumo mpya wa maisha uliotofautiana na mitindo ya maisha iliyokuwa ikifuatwa na jamii nyingine. Tofauti hii ilionekana hata katika namna ya kuwapa watoto majina.

Kwa mfano, imeelezwa katika historia kwamba Mtukufu Mtume (saww) alipopewa jina hili tukufu, watu wa kabila la Quraish walishangaa na kusema: “Hili ni jina la aina gani? Hatujawahi kuwa na jina kama hili miongoni mwa watoto wetu!” Hali hiyo ilitokana na ukweli kwamba wao walikuwa wakichagua majina ya aina nyingine. Kwa hiyo, kuanzia suala la kuwapa watoto majina hadi katika mambo madogo kabisa ya maisha, yote yamezingatiwa na dini tukufu ya Uislamu.

Ndiyo maana watu wengi hawakuweza kuukubali mfumo huu mpya wa maisha. Hivyo, walipambana nao, wakapigana vita dhidi yake, wakafanya mauaji ya kigaidi na kutumia njia mbalimbali za upinzani. Mfumo huu mpana wa mafundisho ya dini, ambao sehemu yake muhimu inahusu mfumo wa maisha, ulipoletwa na Mtume Mtukufu (saww), ulikuwa umezingatia nyanja mbalimbali za maisha ya mwanadamu kwa mitazamo tofauti.

Miongoni mwa vipengele vya mfumo huu wa maisha ni namna ya kupanga na kuelekeza mwenendo wetu katika masuala ya kimwili na maisha ya kila siku. Kwa mfano, tunapoamka asubuhi, tunapaswa kula chakula gani katika kipindi chote cha siku? Au tunapotoka nyumbani, tunapaswa kutoka katika hali gani na kuvaa mavazi ya aina gani?

Kwa mfano, hata kuhusu kuingia na kutoka chooni, Uislamu umeweka adabu maalumu. Miongoni mwa adabu hizo ni kuingia kwa mguu wa kushoto na kutoka kwa mguu wa kulia, kufunika kichwa wakati wa kuwa chooni na kuepuka kuzungumza humo.

Vilevile, katika adabu za kula, tunahimizwa kula kwa namna maalumu, kutafuna chakula vizuri, kukaa chini kwa pamoja kuzunguka meza moja ya chakula, na kadiri inavyowezekana kuepuka kutazama televisheni wakati wa kula, ili kudumisha ukaribu, upendo na mshikamano wa familia.

Kuna mifano mingi mingine ya aina hii. Kuanzia hukumu na adabu zinazohusu kupata watoto, kununua nyumba, hadi adabu za kuingia na kutoka nyumbani, mambo yote hayo yana nafasi na mwongozo maalumu katika Uislamu.

Sambamba na mambo hayo yote, kuna kipengele kingine muhimu sana cha mfumo wa maisha kinachohusiana na hali yetu ya kiroho na kisaikolojia. Maana yake ni kwamba, zaidi ya Uislamu na Ahlul-Bayt (as) kuzingatia masuala ya kimwili—ambayo yameelezwa kwa ukamilifu na kwa namna bora kabisa—pia wameweka msisitizo maalumu katika ulimwengu wa kiroho wa mwanadamu.

Kwa kuwa roho yetu kiasili ina uhusiano na Mwenyezi Mungu na imeumbwa kwa mujibu wa maumbile ya asili aliyoyaweka Mwenyezi Mungu (fitra), Mwenyezi Mungu Mtukufu ameeleza mahitaji yake na kufafanua namna ya kuishi maisha ya kiroho kupitia Mtume (saww) na Maimamu Maasumu (as), ili hali ya kiroho ya mwanadamu iweze kuwa katika mpangilio na utulivu unaofaa.

Kanuni Tatu za Dhahabu za Hikima ya Tano ya Nahjul-Balagha kwa Mafanikio na Utulivu wa Maisha

Kwa mfano, katika Hikima ya Tano ya Nahjul-Balagha, Amirul-Muuminina Imam Ali (as) anaeleza misingi na adabu za maisha kupitia mambo kadhaa muhimu. Anafafanua kwamba ikiwa tunataka hali yetu ya kiroho na kimwili iwe katika mpangilio mzuri, na shughuli zetu ziende vizuri, tunapaswa kujitahidi kadiri ya uwezo wetu kutekeleza mambo hayo na kutoyapuuza.

Katika hatua ya kwanza, Imam Ali (as) anasema:

«اَلعِلْمُ وِراثَةٌ کَرِیمَةٌ»

Yaani, kabla ya kufanya jambo lolote, kwanza pata elimu kuhusu jambo hilo. Ikiwa unataka kuanza shughuli fulani, chunguza vipengele na pande zake mbalimbali. Jiulize ni mambo gani unayopaswa kuyafahamu, na unapaswa kuyatekeleza kwa namna gani na kwa ubora wa kiwango gani.

Haijalishi ni shughuli gani unayotaka kufanya; iwe ni kutoa hotuba, kuwa daktari, kujishughulisha na biashara binafsi au kuendesha duka, katika kila kazi unapaswa kwanza kupata elimu inayohusiana nayo.

Jambo la kuvutia sana hapa ni kwamba Imam Ali (as) ametumia neno “urithi”. Maana yake ni kwamba watu wengine walifanya juhudi, wakapata uzoefu na kuacha matokeo ya juhudi zao kama urithi kwa ajili yako. Unapaswa kutumia urithi huu wenye thamani badala ya kuanza kila kitu kutoka sifuri na kupitia njia zote bila kunufaika na uzoefu wa waliokutangulia.

Hii ndiyo hatua ya kwanza:

«اَلعِلْمُ وِراثَةٌ کَرِیمَةٌ»

Jambo la pili na ukweli mwingine mzuri katika maisha ya kitaaluma ni kwamba, wakati wa kufanya kazi yoyote, ni lazima kuzingatia adabu zinazohusiana na kazi hiyo.

Hatua ya kwanza ilikuwa kupata elimu ya jambo husika kabla ya kulifanya; hatua ya pili ni kuzingatia adabu zake wakati wa kulitekeleza.

Jambo la kuvutia ni kwamba adabu ni kama mapambo na vito vinavyobaki kuwa vipya daima. Ikiwa utazingatia adabu za kazi yoyote unayoifanya, kazi hiyo haitakuwa tena chanzo cha kuchoshwa au kukukera.

Tazama, maelekezo haya yote ni kanuni zinazolenga kuondoa wasiwasi, uchovu na kuchoshwa na maisha, na kumwelekeza mwanadamu katika kupata hali nzuri ya maisha.

Ndiyo maana Uislamu umeweka adabu katika mambo yote, kuanzia namna ya kula chakula na kupata watoto hadi kuingia na kutoka chooni. Kwa mfano, kuna maelekezo yanayohimiza mtu kuepuka kunywa maji na vinywaji vingine wakati wa kula au kwa kipindi cha nusu saa hadi saa mbili baada ya kula. Hii inaonyesha kwamba kila jambo lina mwongozo na adabu zake maalumu wakati wa kulitekeleza.

Kwa hiyo, hii ndiyo hatua ya pili: Katika kila kazi unayoifanya, zingatia adabu zinazohusiana nayo.

Jambo la tatu ni kwamba Imam Ali (as) anasema: Baada ya kufanya kazi, yaani baada ya kupata elimu yake kabla ya kuanza na kuzingatia adabu zake wakati wa kuifanya, unapaswa kufanya nini baada ya kuikamilisha?

«وَالْفِکْرُ مِرْآةٌ صَافِیَةٌ»

Kufikiri ni kioo safi.

Kaa chini na uitathmini kazi uliyofanya. Chunguza kasoro na mapungufu yake, zirekebishe, rekebisha sehemu zilizokuwa na makosa na endelea kuimarisha zile zilizokuwa sahihi.

Kwa hiyo, kanuni hizi ni tatu: kabla ya kufanya kazi, pata elimu yake; wakati wa kuifanya, zingatia adabu zake; na baada ya kuikamilisha, ifanyie tathmini ili kubaini na kurekebisha mapungufu yake.

Ukitekeleza mambo haya matatu, hakuna kazi itakayokuwa ya kurudiarudia na kukuchosha.

Kwa mfano, ikiwa leo nimetoa hotuba au nimefundisha darasani na nikabaini kuwa kulikuwa na makosa fulani, nitayachunguza na kuyarekebisha ili katika hotuba au somo lijalo niweze kufanya kazi yangu kwa umakini na ubora zaidi.

Sanaa ya Mahusiano, Kupata Marafiki na Uchangamfu wa Uso Katika Mafundisho ya Imam Ali (as)

Kwa hiyo, suluhisho kuu la kuondoa uchovu, kuchoshwa na maisha na kufikia hali nzuri ya maisha ni kuboresha mfumo wetu wa maisha.

Mifano ya aina hii ni mingi katika kitabu cha Nahjul-Balagha. Kwa mfano, katika Hikima ya Kumi ya Nahjul-Balagha, Imam Ali (as) anatufundisha misingi na adabu za mahusiano na maisha ya kijamii, ambazo zina mchango mkubwa katika kuboresha hali yetu ya maisha.

Katika hikima hii, Imam Ali (as) anasema kwamba mtu ana hali mbili mbele yake: ama yuko hai au amefariki.

Ishi na watu kwa namna na mwenendo mzuri kiasi kwamba:

«إِنْ مِتَّ بَکَوْا عَلَیْکَ»

Ukifariki dunia, wakulilie na kuhuzunika kwa kuondokewa nawe.

Na:

«وَإِنْ عِشْتَ حَنُّوا إِلَیْکَ»

Ukiwa hai, wakuelekee kwa shauku na hamu ya kuwa karibu nawe.

Ni kwa kiasi gani jambo hili linaweza kuifanya nafsi ya mwanadamu kuwa na furaha? Ni kwamba mtu aishi kwa namna ambayo anapotajwa katika kundi la watu, nyuso zao zitabasamu na kusema: “Ah, fulani anakuja!”

Maana yake ni kwamba watu wanajisikia vizuri wanapokuwa pamoja nasi. Si kwamba wanaposikia jina letu wanakimbia na kujitenga nasi! Bali tunapaswa kuishi kwa namna ambayo tukifariki, watu watatulilia kwa sababu ya kutupoteza; na tukiwa hai, watatuelekea kwa shauku na furaha.

Katika Hikima ya Kumi na Mbili, Imam Ali (as) anazungumzia mtu asiye na uwezo wa kujenga mahusiano na yule ambaye hali yake ya kiroho si nzuri. Anaeleza kwamba miongoni mwa sababu za hali hiyo mbaya ni kushindwa kwake kupata rafiki.

Imam Ali (as) anasema kwamba mtu dhaifu, asiye na uwezo na asiye na manufaa ni yule ambaye ameshindwa kujipatia hata rafiki mmoja.

Rafiki ni nani? Ni mtu ambaye unapokuwa pamoja naye unajisikia vizuri. Suala hapa si mambo ya kifedha pekee, bali ni kwamba unapokuwa naye mahali fulani, unapozungumza naye au unapofanya jambo pamoja naye, unajisikia vizuri. Wasiwasi unakuondoka, na badala yake unapata utulivu na hali nzuri ya moyo.

Mtu asiye na uwezo ni yule ambaye hawezi kupata rafiki. Na asiye na uwezo zaidi ya huyo ni yule ambaye hata rafiki aliyekwisha kuwa naye anampoteza! Yaani hana uwezo wala ustahimilivu wa kutosha wa kudumisha uhusiano wake na watu.

Bila shaka, mambo haya yote huharibu hali ya kiroho ya mwanadamu na kuondoa utulivu tunaoutafuta.

Katika muktadha huo huo, katika Hikima ya Sita, Amirul-Muuminina Imam Ali (as), akiendeleza mjadala kuhusu uchangamfu wa uso na kupata marafiki, anasema:

Miongoni mwa njia za kupata marafiki, ambazo matokeo yake ni hali nzuri ya kiroho, utulivu na amani ya moyo, ni kuwa na uso wenye bashasha.

Kupitia uchangamfu wa uso, mwanadamu anaweza kupata marafiki wengi. Yaani, hata kama hana chochote kwa upande wa fedha na mali, lakini kwa kuwa daima ana furaha, tabasamu na uso wenye bashasha, sifa hiyo huwavutia watu kwake.

Kwa hiyo, mojawapo ya mambo yanayomsaidia mwanadamu kupata hali nzuri ya maisha na kukutana na watu wema ni kuwa na uso wenye bashasha. Kama inavyosemwa katika shairi maarufu:

“Kuwa na uso wenye tabasamu na uchangamfu, hata kama mkono wako hauna uwezo wa kutoa.”

Yaani, hata kama unapitia hali ngumu ya kifedha na huna uwezo wa kumsaidia mtu kwa mali, tabasamu na wakabili wengine kwa uso wenye furaha na uchangamfu.

Kwa bahati mbaya, siku hizi jambo hili limepungua sana katika ofisi mbalimbali. Wakati mwingine tunapokwenda katika ofisi fulani kukutana na wahudumu, tunakabiliwa na tabia mbaya na nyuso zilizokunjamana.

Lakini Imam Ali (as) anasema kwamba bila kujali nafasi au cheo ulichonacho, hasa ikiwa una jukumu la uongozi, unapaswa kuwa mchangamfu na mwenye bashasha. Hii ni kwa sababu uchangamfu wa uso una athari kubwa na muhimu zaidi kuliko hata uwezo wako wa kutatua tatizo la mtu anayekuja kwako au kumhudumia katika jambo lake.

Kwa hiyo, njia nyingine ya kufikia hali nzuri ya maisha, kupata marafiki na kuwavutia watu wengine ni kuwa na uso wenye bashasha. Kama Imam Ali (as) alivyosema katika Hikima hiyo hiyo ya Sita:

«وَالْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الْمَوَدَّةِ»

Uchangamfu wa uso ni mtego wa kuvutia urafiki na upendo.

Kwa upande mwingine, mtu mwenye kujiona na kujitosheleza kupita kiasi huwa na maadui wengi wanaomzunguka. Mtu mwenye kiburi na ubinafsi, ambaye daima hujiona kuwa yeye ndiye wa muhimu na kujisifu kwa kusema “mimi, mimi”, huwafanya watu wajitenge naye.

Ni jambo la kawaida kwamba mtu anapokosa watu wa karibu, mahusiano na mawasiliano ya kijamii, hatakuwa na hali nzuri ya maisha. Hii ni kwa sababu kujitenga na kukataliwa na watu hakuzalishi chochote isipokuwa kuchoshwa na maisha.

Kuwasaidia Watu Walioko Katika Hali Ngumu: Njia ya Kusamehewa Dhambi na Kupata Uchangamfu wa Kiroho

Ikiwa tunataka kuyakusanya pamoja mambo yote haya, tunapaswa kusema kwamba dini tukufu ya Uislamu imetuletea mfumo mpana na kamili wa maisha. Ni mfumo unaojumuisha nyanja mbalimbali za maisha ya mwanadamu.

Sehemu moja ya mfumo huo inahusu sababu na nyenzo zinazoboresha hali yetu ya kiroho.

Sehemu nyingine inahusu ibada.

Na sehemu nyingine muhimu inahusu mwenendo na matendo yetu ya kijamii katika mahusiano yetu na watu wengine. Matokeo ya matendo hayo hurudi moja kwa moja kwetu wenyewe na kuifanya hali yetu ya ndani kuwa nzuri.

Kwa mfano, katika Hikima ya Ishirini na Nne ya Nahjul-Balagha, Amirul-Muuminina Imam Ali (as) anasema:

«مِنْ کَفَّارَاتِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَالتَّنْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ»

Miongoni mwa njia za kufidia dhambi kubwa ni kuwasaidia watu walioko katika hali ya dhiki na kuondoa huzuni na majonzi katika nyoyo za watu waliokumbwa na matatizo.

Ikiwa mwanadamu anataka asamehewe dhambi zake kubwa, awe karibu na Mwenyezi Mungu na afikie utulivu pamoja na hali nzuri katika maisha yake binafsi na ya ndani, anapaswa kuwasaidia watu wanaodhulumiwa, wasiojiweza na waliokumbwa na matatizo.

Kumsaidia mtu mwenye hali ngumu ya kifedha na kumpunguzia mzigo alionao hakusababishi tu kusamehewa dhambi kubwa, bali pia huleta uchangamfu na hali nzuri ya kiroho kwa kiwango kikubwa katika nafsi na akili ya mwanadamu.

Samira Golkar / Shirika la Habari la Kimataifa la ABNA