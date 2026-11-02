Jibu la Kirafiki la Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi kwa Barua ya Mwanafunzi wa Miaka 10

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kufuatia barua ya kirafiki iliyoandikwa na Alireza Bakhshi Iraj, mwanafunzi mwenye umri wa miaka 10 kutoka Tehran, na kumwandikia Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, kiongozi huyo alimtumia barua ya kumshukuru kwa upendo aliouonyesha. Aidha, alimzawadia zawadi kama ishara ya kumthamini.

Kwa mujibu wa taarifa hii, mwanafunzi huyo aliandika barua ya kirafiki kwa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi tarehe 23 Shahrivar 1405, akieleza upendo na shukrani zake kwa maelekezo yake. Pia alitoa kiasi cha fedha kama zawadi ya kumshukuru Kiongozi Mkuu na kusaidia wapiganaji wa Uislamu.

Maandishi ya barua ya mwanafunzi huyo yalikuwa kama ifuatavyo:

“Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Salamu, Agha.

Mimi naitwa Alireza Bakhshi.

Nina umri wa miaka kumi na ninaishi Tehran.

Kwa kweli, sijui kama barua yangu itakufikia au la.

Natamani ningepata fursa ya kuzungumza nawe ana kwa ana.

Kwa kweli, tunakudai shukrani nyingi kwa sababu ya maelekezo yako.

Fedha hizi pia ni kwa ajili ya kukushukuru na kuwasaidia wapiganaji wa Uislamu.

Nina hamu ya kukutana nawe.

Alireza Bakhshi Iraj

14 Septemba 2026

Maelezo ya ziada: Heri ya siku yako ya kuzaliwa, ingawa ni kwa kuchelewa!”

Barua hii ilimfikia Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, naye akamjibu mwanafunzi huyo kwa barua ya kumshukuru kwa upendo aliouonyesha. Vilevile, alimpatia zawadi kama ishara ya kumthamini.

Maandishi ya jibu la Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi yalikuwa kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa Rehema, Mwenye Kurehemu.

Rafiki yangu mpendwa, Bw. Alireza Bakhshi,

Amani ya Mwenyezi Mungu, rehema zake na baraka zake ziwe juu yako.

Ninakushukuru kwa upendo na umakini wako ulionionyesha.

Hata hivyo, siku ya kuzaliwa kwa mja huyu mdogo ni mwezi wa Esfand.

Kwa upande wangu, nami pia ninakutumia zawadi, ingawa ni ndogo, kama ishara ya kukuthamini kwa wema na ukarimu wako.

Tafadhali wasalimie wanafamilia wako kwa niaba yangu.

Sayyid Mojtaba Khamenei

11 Oktoba 2026.