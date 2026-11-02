Viongozi wa nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi, badala ya kupigana na mataifa, wanapaswa kunufaika na hazina ya kielimu ya wanazuoni wao

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ayatollah Mohsen Araki, katika hafla ya kumuenzi Ayatullah Sheikh Hussein al-Ma'touq iliyofanyika mjini Qom, alizungumzia sunna za Mwenyezi Mungu katika jamii za wanadamu na kusema kuwa Mwenyezi Mungu hutekeleza sunna mbili za msingi kuhusiana na watawala madhalimu: sunna ya Imhaal (kuwapa muda) na sunna ya Akhz (kuwakamata na kuwaadhibu). Katika sunna ya kuwapa muda, Mwenyezi Mungu alimwamuru Nabii Musa na Harun wazungumze na Firauni kwa upole, huenda akapata mawaidha na kukumbuka. Sunna hii ni miongoni mwa ishara za rehema za Mwenyezi Mungu.

Muda anaoutoa Mwenyezi Mungu si wa milele

Ayatullah Araki alifafanua kuwa sunna hii hutekelezwa kwa watawala na pia kwa wafuasi wao. Wafuasi wa watawala madhalimu, kwa kunyamaza na kuwaunga mkono, wanakuwa washirika katika makosa yao. Qur’ani Tukufu inasisitiza kuwa viongozi wa dhuluma pamoja na wafuasi wao watakusanywa pamoja Motoni, ambapo wafuasi watawaambia viongozi wao: “Nyinyi ndio mliotusababisha tufikie hatima hii.” Kisha Mwenyezi Mungu anasema kuwa adhabu ya makundi yote mawili itaongezwa maradufu, kwa sababu watawala wanashiriki katika uhalifu huo, huku wafuasi wao wakiunga mkono dhuluma kupitia ukimya na ushirikiano wao.

Ayatullah Araki aliongeza kuwa sunna ya Imhaal ni sunna ya kuwapa watu muda, lakini muda huo hutolewa kwa mujibu wa kanuni maalumu. Wakati mwingine, katika kutekeleza sunna hii, mataifa hukumbwa na misukosuko ili yaamke na kutambua hali zao. Wakati mwingine hutokea kinyume chake; yaani, iwapo mataifa hayatatii hukumu za Mwenyezi Mungu kutokana na misukosuko hiyo na hayatimizi wajibu wao, hali zao huboreka ili yazame katika ghafla na kusahau wajibu wao. Hii pia ni aina mojawapo ya sunna za Mwenyezi Mungu.

Alibainisha kuwa sunna ya Imhaal daima huambatana na maonyo kutoka kwa wanazuoni, Mitume na watu wenye uchungu na mustakabali wa jamii. Wanazuoni huwaonya watawala madhalimu, kama alivyokuwa akifanya marehemu Ayatullah Khu’i alipokuwa akiwaonya watawala. Hata hivyo, alisisitiza kuwa muda huu si wa milele.

Akizungumzia nchi za mwambao wa kusini mwa Ghuba ya Uajemi, Ayatullah Araki alisema kuwa kwa zaidi ya miaka 40, Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imekuwa ikiwaonya watawala wa nchi hizo kwa mujibu wa sunna hii. Alieleza kuwa sera hiyo ya Jamhuri ya Kiislamu si sera inayohusu nchi hiyo pekee, bali pia ni sera inayopaswa kuzingatiwa na nchi hizo katika mahusiano yao na wananchi wao. Nchi hizo zimekuwa na bado zina wanazuoni wakubwa, na watawala wanapaswa kufahamu kuwa wananchi wao ni watu walioamka kiakili na wenye fikra.

Alisisitiza kuwa watu wengi mashuhuri katika mataifa hayo, wakiwemo wanazuoni wa dini, wasomi wa vyuo vikuu, wahadhiri, washairi na waandishi mahiri, wanashikiliwa magerezani. Nchini Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, watu hao wamefungwa kwa sababu moja tu: kuwaonya watawala. Wanazuoni wamekuwa wakivumilia kifungo kwa muda mrefu, kama ilivyo kwa wanazuoni wa Bahrain na wanazuoni wakubwa wa Saudi Arabia, hususan katika eneo la Mashariki.

Enzi ya kuitegemea Marekani imefikia mwisho

Ayatullah Araki alisisitiza kuwa kipindi hiki cha Imhaal, kwa mujibu wa sunna za Mwenyezi Mungu na mazingira yaliyopo katika eneo hilo, hakitaendelea kwa muda mrefu. Alisema kuwa enzi ya watawala wa kusini mwa Ghuba ya Uajemi kuitegemea nguvu ya Marekani na Ulaya imefikia mwisho. Leo hii, Marekani yenyewe inatafuta washirika wa kuitegemea, inaomba msaada kutoka kwa Wazungu, inaelekeza mkono wake kwa Urusi na hata kuomba msaada kutoka kwa nchi kama Djibouti.

Aliongeza kuwa nguvu ya Marekani imepungua. Alisema kuwa katika vita ilivyolazimishwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, Iran iliipiga Marekani pigo kubwa kiasi kwamba haitakuwa rahisi kwake kujitikisa na kuendelea kama awali. Alieleza kuwa Marekani inajaribu kuficha madhara ya mapigo hayo kupitia propaganda, lakini ukweli utaanza kubainika hatua kwa hatua. Alisema kuwa mtu yeyote ambaye haoni athari za mapigo hayo, basi kwa kweli anapaswa kuwa na upungufu mkubwa wa uelewa.

Akizungumza na watawala wa Saudi Arabia na nchi za kusini mwa Ghuba ya Uajemi, Ayatullah Araki alisema: “Marekani ya leo si nguvu ambayo mnaweza kuitegemea. Nguvu pekee iliyobaki kwenu ni nguvu ya wananchi wenu wenyewe. Je, mnataka kuwa na nguvu katika eneo hili? Basi ninawapendekezea njia rahisi zaidi: badala ya kutuma silaha nchini Lebanon na kufanya uhalifu dhidi ya Walebanon, nendeni mkasaidie Lebanon. Kwa kutumia fedha mlizonazo, jengeni upya maeneo ya kusini mwa Lebanon.”

Aliongeza: “Kwa nini mnapigana na Yemen? Badala ya kutumia fedha zenu katika vita dhidi ya Yemen, jengeni miundombinu yake ya kiuchumi, kielimu na kiutamaduni. Mkiwasaidia, badala ya kuwa maadui zenu, watakuwa marafiki zenu.”

Mkiwasaidia wananchi, watawaunga mkono

Ayatullah Araki alisema kuwa watawala wa kusini mwa Ghuba ya Uajemi wanataka kuendelea kubaki madarakani; basi wanapaswa kuwasaidia wananchi wao. Alifafanua kuwa wananchi wakija kuwasaidia na kuwaunga mkono, hata wale wanazuoni ambao watawala hao wametoa hukumu za adhabu ya kifo dhidi yao watakuwa miongoni mwa watu wa kwanza kuwaunga mkono watawala hao.

Alihoji: “Kwa nini wasiwaunge mkono? Ikiwa mtafanya kazi kwa manufaa ya wananchi, ikiwa mtayaweka mazingira na rasilimali zenu katika huduma ya wananchi, ikiwa mtawaruhusu washauri wa umma kuzungumza nanyi, na ikiwa mtawapa wananchi fursa ya kushiriki kwa njia inayofaa katika maamuzi ya uongozi wa nchi, kupiga kura na kutoa ukosoaji, basi wananchi hao watawaunga mkono.”

Aliongeza: “Kwa nini mnawakandamiza Mashia kwa kiwango hiki? Hawawezi kuhamisha fedha zao, wala kuhamisha Khumsi zao. Msizifunge njia za kiuchumi kwa wananchi. Mmekandamiza nafasi yao katika masuala ya kisiasa na kuwafunga magerezani. Je, mnatarajia wakae kimya? Ikiwa hamna dini, basi angalau tumieni akili zenu. Namna hii ya kuendesha mambo haiwezi kuendelea nchini Kuwait, Bahrain na Saudi Arabia.”

Jamhuri ya Kiislamu inaunga mkono mataifa yanayoamka kupinga dhuluma

Ayatullah Araki alibainisha kuwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran haiingilii masuala ya ndani ya nchi nyingine. Hata hivyo, ikiwa wananchi wataamua kuamka na kupigania kujikomboa kutoka katika dhuluma zenu, bila shaka itawaunga mkono. Alisema kuwa Jamhuri ya Kiislamu inaunga mkono mataifa yanayopambana na kuamka dhidi ya dhuluma na uonevu wa watawala madhalimu, na pia itawaunga mkono wananchi wa nchi zenu. Alieleza matumaini yake kuwa ujumbe huo utawafikia wananchi na watawala wa Kuwait na eneo hilo.

Mwisho, akizungumzia wasifu wa Ayatullah al-Ma'touq, alisema: “Muulizeni mtu yeyote mwenye uadilifu kuhusu historia ya maisha ya mwanazuoni huyu; je, kuna jambo lolote zaidi ya kuwahudumia wananchi, kuwafundisha, kuwalea na kuwaongoza? Tunatumaini kuwa watawala watatumia akili zao na kufuta mara moja hukumu ya adhabu ya kifo. Kufutwa kwa hukumu hii ni matakwa ya wananchi wote wa Kuwait na wa ulimwengu wa Kiislamu. Haya pia ndiyo matakwa yetu kuhusu wafungwa wote nchini Kuwait, Bahrain na Saudi Arabia.”