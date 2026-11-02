Hasira ya Rais wa Marekani kutokana na mkwamo wa vita dhidi ya Iran: “Trump ndiye mwenye makosa, lakini anatafuta mtu wa kumbebesha lawama!”

Kutokana na Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) – ABNA – Hali inayotawala katika Ikulu ya White House inaonesha kuongezeka kwa kutoridhishwa kwa Donald Trump kuhusu mwenendo wa vita dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na Ikulu ya White House, kutoridhishwa huko kumemfanya Rais wa Marekani kuanza kutafuta mtu wa kumlaumu miongoni mwa maafisa ambao hapo awali walikuwa wakizungumzia uwezekano wa vita kumalizika haraka na kwa mafanikio.

Kwa mujibu wa gazeti la The Atlantic, likinukuu washauri wa Rais wa Marekani, katika siku za hivi karibuni Donald Trump amekuwa akiuliza maoni ya marafiki na watu anaowaamini kuhusu utendaji wa Pete Hegseth, Waziri wa Vita wa Marekani, pamoja na Mkuu wa Majeshi ya Pamoja ya nchi hiyo. Hatua hiyo, kwa kuzingatia utaratibu wa kawaida wa Trump wa kutathmini utendaji wa maafisa kabla ya kuamua kuwaondoa au kuwaacha katika nyadhifa zao, imeongeza mijadala kuhusu uwezekano wa kufanya mabadiliko katika timu yake ya kijeshi.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, baadhi ya watu walio karibu na Trump wanaamini kuwa Pete Hegseth hakutoa maelezo ya wazi na ya kweli vya kutosha kuhusu hali halisi ya maendeleo ya vita dhidi ya Iran. Badala ya kumweleza Rais ukweli kuhusu hali ya vita, inadaiwa kuwa alimfikishia taarifa na tathmini zilizolingana na matarajio na matakwa yake.

Maafisa wa Marekani, katika mazungumzo yao na gazeti la The Atlantic, pia wameeleza kuongezeka kwa hasira za Trump kutokana na kushindwa kwa serikali yake kufikisha ujumbe wake wa kisiasa kwa umma kwa njia yenye ufanisi. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, Rais wa Marekani anaamini kuwa misimamo na ujumbe wa serikali yake haviwafikii wananchi kwa namna aliyotarajia, wala haviathiri maoni ya umma kwa kiwango alichokusudia.

Ripoti hiyo inaeleza kuwa Trump anauona vita dhidi ya Iran kuwa miongoni mwa mambo yaliyozidisha mkwamo wake wa kisiasa. Kwa sasa anatafuta mtu atakayebebeshwa jukumu la kushindwa kufikia malengo ya awali ya vita hivyo. Katika hali hii, maafisa ambao hapo awali walikuwa wakizungumzia uwezekano wa kupata matokeo ya haraka na yenye ufanisi katika vita dhidi ya Iran, wamekuwa wakikabiliwa na ukosoaji zaidi kuliko wengine.

Katika sehemu nyingine ya ripoti hiyo, watu wa karibu na Rais wa Marekani wamekiri kuwa katika hesabu za awali, kulikuwa na matumaini kwamba tishio la kijeshi dhidi ya Iran pekee lingetosha kuilazimisha Tehran kurejea kwenye meza ya mazungumzo.

Kwa ujumla, kauli hizi zinaonesha kuongezeka kwa kutoridhishwa ndani ya mduara wa maamuzi wa Ikulu ya White House, pamoja na kuibuka kwa maswali kuhusu tathmini za awali za maafisa wa Marekani kuhusu matokeo ya vita dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa maelezo ya gazeti la The Atlantic, hali hii sasa imemfanya Trump kuanza kutafuta mtu wa kumlaumu miongoni mwa washiriki wa timu yake.