Kwa Nini Waislamu Katika Jimbo la Texas, Marekani, Wanalengwa na Shinikizo za Kisiasa?

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Mjadala kuhusu Waislamu katika jimbo la Texas nchini Marekani hauhusiani tena tu na masuala ya uhamiaji au mapambano dhidi ya ugaidi, bali sasa umeenea hadi kwenye utekelezaji wa ibada za kidini, ujenzi wa misikiti na shule, pamoja na uanzishwaji wa makazi ya pamoja.

Kwa mujibu wa ripoti ya Shirika la Habari la Al Jazeera, mwenendo huu unaendelezwa kupitia kampeni ya kisiasa inayozidi kushika kasi, inayoongozwa na baadhi ya viongozi wa Chama cha Republican, wakiwemo Greg Abbott, Gavana wa jimbo la Texas; Ken Paxton, Mwanasheria Mkuu wa Texas; na Ted Cruz, Seneta wa Republican kutoka Texas. Kampeni hiyo imezidi kupata nguvu kadiri uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani unavyokaribia.

Chini ya kaulimbiu ya “Kupambana na Uislamishaji wa Texas” na kuzuia utekelezaji wa Sheria ya Kiislamu (Sharia), viongozi wa jimbo la Texas wameweka kwenye ajenda yao mfululizo wa hatua dhidi ya taasisi za Kiislamu. Hatua hizo ni pamoja na kuitangaza Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani (CAIR) kuwa shirika la kigaidi katika ngazi ya jimbo la Texas na kujaribu kulifunga kupitia amri ya mahakama; kuzitishia mamlaka za viwanja vikubwa vya ndege kwa kuzinyima ufadhili kutokana na kutoa huduma za kutawadha; pamoja na kukamatwa kwa Marwan Marouf, mmoja wa viongozi wa Jumuiya ya Kiislamu ya Marekani katika jiji la Dallas, na Idara ya Uhamiaji na Forodha ya Marekani, kisha kufukuzwa kwake nchini humo.

Hatua hizi zina umuhimu wa pekee katika jimbo ambalo idadi ya Waislamu inakadiriwa kuwa kati ya 300,000 na 500,000, sawa na takribani asilimia moja hadi mbili ya wakazi wote wa Texas.

Chama cha Republican kinasisitiza kuwa kinalinda Katiba ya Marekani dhidi ya juhudi za kulazimisha sheria nyingine za kidini zinazoshindana na sheria za nchi hiyo. Hata hivyo, Waislamu na mashirika ya kutetea haki za binadamu wanaamini kuwa kampeni hii imevuka mipaka ya kupambana na misimamo mikali ya kidini na sasa inalenga kuzuia hata utekelezaji wa ibada za Kiislamu wenyewe.

Shinikizo Endelevu Dhidi ya Taasisi za Kiislamu

Awamu muhimu zaidi ya makabiliano haya ilianza mwezi Novemba 2025, wakati Greg Abbott, Gavana wa jimbo la Texas, alipotangaza kuwa ameliainisha kundi la Ikhwanul Muslimin na Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani (CAIR) kuwa mashirika ya kigaidi na ya kihalifu yenye shughuli za kuvuka mipaka ya nchi, katika ngazi ya jimbo hilo. Aliyatuhumu mashirika hayo kuwa yanataka kulazimisha utekelezaji wa Sheria ya Kiislamu na kudhoofisha sheria za Marekani.

Uamuzi huo haukuwa msimamo wa kisiasa pekee, bali pia ulilenga kuzuia mashirika hayo mawili na taasisi zinazohusishwa nayo kumiliki mali isiyohamishika katika jimbo la Texas.

Mwezi Februari 2026, Ken Paxton, Mwanasheria Mkuu wa Texas, aliwasilisha kesi mahakamani akiomba kuzuiwa kwa shughuli za Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani (CAIR), ukusanyaji wa michango na uandikishaji wa wanachama wapya wa taasisi hiyo. Kwa upande wake, taasisi hiyo ilikanusha tuhuma za ugaidi na kupinga uhalali wa kikatiba wa hatua zilizochukuliwa na jimbo la Texas.

Makabiliano haya pia yalihusisha mradi wa “Epic City”, ambao baadaye ulibadilishwa jina na kuitwa “The Meadow”. Mradi huo ni mpango wa makazi uliopendekezwa na taasisi ya Kiislamu katika jiji la Dallas, unaojumuisha zaidi ya nyumba 1,000, msikiti, shule na huduma mbalimbali za kijamii.

Abbott na Paxton waliwatuhumu wahusika wa mradi huo kuwa wanataka kuanzisha jamii ya kidini iliyojitenga na kuwabagua watu wasio Waislamu. Waendelezaji wa mradi huo walikanusha tuhuma hizo, wakisisitiza kuwa nyumba hizo zitapatikana kwa kila mtu bila kujali dini yake.

Mwezi Juni 2025, Wizara ya Sheria ya Marekani ilihitimisha uchunguzi wa serikali ya shirikisho kuhusu mradi huo bila kufungua mashtaka mahakamani. Uamuzi huo ulifikiwa baada ya waendelezaji wa mradi huo kueleza kuwa watazingatia sheria za usawa katika upatikanaji wa makazi. Hata hivyo, mwezi Februari uliopita, Wizara ya Makazi ya Marekani ilianzisha uchunguzi mpya kuhusu tuhuma za ubaguzi wa kidini katika mradi huo.

Pia, mwezi Agosti uliopita, Abbott alitoa agizo la kufanyiwa mapitio kwa misaada ya serikali iliyotengwa kwa ajili ya viwanja viwili vya ndege, yaani Dallas-Fort Worth na George Bush katika jiji la Houston. Hatua hiyo ilifungua uwezekano wa kusimamishwa kwa ufadhili huo. Sababu iliyotolewa ilikuwa ni uwepo wa huduma za kutawadha na kuswali katika viwanja hivyo vya ndege.

Gavana wa Texas alidai kuwa kutoa huduma maalumu kwa Waislamu ni aina ya upendeleo usioruhusiwa kisheria kwa dini moja. Hata hivyo, wakosoaji wake wanaamini kuwa kutenga maeneo kwa ajili ya kutekeleza ibada za kidini hakumaanishi kulazimisha Uislamu kwa watu wengine.

Chuki dhidi ya Uislamu: Chombo cha Kutumika Katika Kampeni za Uchaguzi

Hatua hizi zimechukuliwa sambamba na kugeuzwa kwa upinzani dhidi ya Sheria ya Kiislamu kuwa mojawapo ya masuala yanayotumiwa kuhamasisha kisiasa ndani ya Chama cha Republican.

Katika uchaguzi wa awali wa Chama cha Republican mwezi Machi uliopita, asilimia 95 ya washiriki katika upigaji kura usio wa lazima kisheria waliunga mkono pendekezo lililotaka kupigwa marufuku kwa Sheria ya Kiislamu katika jimbo la Texas.

Wakati wa mkutano mkuu wa chama hicho uliofanyika Texas mwezi Juni uliopita, Republican walipitisha kipaumbele kimoja cha kisheria kilichotaka Sheria ya Kiislamu itajwe kuwa mpinzani wa Katiba ya Marekani, kuitangaza kuwa kosa la jinai kwa mtu kuhimiza utekelezaji wake, na kutaka baadhi ya watetezi wa Sheria ya Kiislamu wafukuzwe nchini Marekani.

Mwaka mmoja kabla ya hapo, Abbott pia alikuwa ametia saini sheria ya kusimamia miradi ya makazi yenye masharti ya kibaguzi. Aliitambulisha sheria hiyo kama chombo cha kuzuia kuanzishwa kwa makazi ya pamoja yanayosimamiwa kwa misingi ya Sheria ya Kiislamu.

Katika suala hili, nafasi ya Ted Cruz, Seneta wa Republican, imekuwa ya wazi zaidi. Wakati wa mkutano wa Republican uliofanyika Dallas mwezi Septemba uliopita, alipanua mjadala huu na kuufikisha katika ngazi ya kitaifa.

Cruz alitoa tahadhari kuhusu kile alichokiita “Muungano wa Nyekundu na Kijani” (Red-Green Alliance), ambao kwa madai yake unawakusanya Wakomunisti na Waislamu wenye misimamo ya kisiasa ndani ya Chama cha Democratic. Pia alisisitiza kuwa Sheria ya Kiislamu haina nafasi nchini Marekani.

Cruz aliwataja moja kwa moja baadhi ya wanasiasa Waislamu wa Democratic, akiwemo Abdul El-Sayed, mgombea wa uchaguzi wa Seneti ya Marekani katika jimbo la Michigan, na Zohran Mamdani, Meya wa New York. Alihusisha misimamo yao ya kisiasa na kidini na kile alichokieleza kuwa ni tishio dhidi ya misingi ya kikatiba ya Marekani.

Kwa upande mwingine, Ken Paxton, ambaye anashiriki katika uchaguzi wa Seneti dhidi ya James Talarico, mgombea wa Democratic, ameunganisha shughuli za kampeni za uchaguzi na hatua za kisheria akiwa katika nafasi yake ya Mwanasheria Mkuu wa Texas.

Mbali na kufungua kesi dhidi ya Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani, Paxton ameanzisha uchunguzi kuhusu shughuli za taasisi moja ya Kiislamu inayojishughulisha na usuluhishi na upatanishi wa kidini katika jiji la Dallas. Ameituhumu taasisi hiyo kwa kujidai kuwa na mamlaka ya kimahakama ambayo haina.

Kwa upande wake, taasisi hiyo imeeleza kuwa huduma zake zinajumuisha kutoa mwongozo wa kidini na kusaidia kutatua migogoro kwa hiari, na kwamba haitoi hukumu zozote za lazima zinazochukua nafasi ya mahakama za Marekani.

Kampeni ya Texas Bila Sharia na Kuongezeka kwa Wigo wa Vikwazo

Kauli na ajenda za kampeni ya “Texas Bila Sharia” zimeendelea kupanuka hatua kwa hatua, na sasa zimejumuisha madai ya kuweka vikwazo dhidi ya hijabu, shule za Kiislamu na utekelezaji wa baadhi ya ibada za kidini.

Kwa mujibu wa utafiti uliochapishwa mwezi Aprili uliopita na Kituo cha Mafunzo kuhusu Chuki Iliyopangwa (Center for the Study of Organized Hate), jumla ya viongozi 46 waliochaguliwa wa Chama cha Republican walichapisha machapisho 1,111 yaliyowalenga Waislamu katika kipindi cha kuanzia Februari 2025 hadi Machi 2026. Kituo hicho kilieleza kuwa maudhui ya machapisho hayo yalikuwa na ujumbe wa kibaguzi au wa kinadharia za njama.

Ni Nani Wanaofadhili Kampeni Dhidi ya Uislamu Katika Texas?

Kuongezeka kwa kauli zinazopinga Uislamu kumeibua maswali kuhusu nafasi ya wafadhili wakubwa wa Chama cha Republican, hususan Miriam Adelson, bilionea na mmoja wa wafadhili mashuhuri wa Donald Trump na utawala wa Kizayuni. Adelson ana hisa yenye nguvu ya udhibiti katika kampuni ya Las Vegas Sands, na pia anamiliki sehemu ya hisa za timu ya mpira wa kikapu ya Dallas Mavericks.

Rekodi za ufadhili wa kampeni za uchaguzi katika Texas zinaonesha kuwa tarehe 19 Desemba 2025, Adelson alichangia dola milioni moja kwa kampeni ya uchaguzi ya Greg Abbott. Mchango huo ulitolewa mwezi mmoja baada ya Gavana wa Texas kutangaza kuwa Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani (CAIR) ni shirika la kigaidi.

Aidha, ripoti iliyochapishwa na Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani mwaka 2022 ililiweka Shirika la Familia la Adelson katika orodha ya wafadhili wa mashirika ambayo ripoti hiyo iliyataja kuwa yanapinga Uislamu. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, shirika hilo lilitoa karibu dola milioni nne kwa mashirika hayo kati ya mwaka 2017 na 2019, ambapo dola milioni tatu zilipelekwa kwa Taasisi ya Utafiti wa Vyombo vya Habari vya Mashariki ya Kati (Middle East Media Research Institute).

Waislamu wa Republican Katika Mgongano na Chama Chao

Tukio la Muhammad Hussein huenda likaonesha mojawapo ya sura tata zaidi za mgogoro huu. Hussein, ambaye ni Mwislamu mwenye misimamo ya kihafidhina, alihudhuria mkutano wa Chama cha Republican uliofanyika mwezi Juni uliopita katika jiji la Houston, akitafuta nafasi ya kujitambulisha ndani ya chama ambacho alikubaliana nacho katika masuala mengi ya kiuchumi na kijamii.

Hata hivyo, ushiriki wake uliishia katika makabiliano na Rick Scarborough, mchungaji mwenye misimamo ya kihafidhina, ambaye alimwambia kwamba alipaswa kuachana na imani yake ya Kiislamu au kuondoka nchini humo.

Katika mahojiano na gazeti la Texas Tribune, Hussein alisimulia kuwa baada ya makabiliano hayo aliondoka eneo hilo huku akilia, akijiuliza ni kwa namna gani angeweza kukiunga mkono chama kinachomtaka aondoke nchini.

Katika mkutano huo huo, pia kulikuwa na juhudi za kuwaondoa wawakilishi Waislamu kutokana na madai ya kuwa na uhusiano na Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani.

Kadiri muda wa kupiga kura katika uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani unavyokaribia, suala hili halihusu tena tu mustakabali wa Baraza la Mahusiano ya Kiislamu na Marekani au mradi mmoja wa makazi ya Kiislamu. Badala yake, mjadala umefikia kwenye mpaka kati ya mapambano dhidi ya misimamo mikali ya kidini na kulindwa kwa uhuru wa dini unaohakikishwa na Marekebisho ya Kwanza ya Katiba ya Marekani, pamoja na nafasi ya Waislamu katika maisha ya kisiasa ya jimbo ambalo kwa miongo kadhaa limekuwa mojawapo ya ngome kuu za wahafidhina.