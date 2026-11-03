Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, muda mfupi uliopita, ndege mbili za kijasusi za Amerika aina ya MQM-170 angani kusini mwa kisiwa cha Qeshm zilishushwa chini kwa hatua ya mifumo ya kisasa ya vita vya kielektroniki vya Jeshi la Anga na Nafasi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu.

Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu waliongeza: kwa kuzingatia ndege hizi mbili, idadi ya ndege za Amerika za aina hii ambazo zimekuwa nyara ya maafisa wasomi wa Walinzi imefikia nne. Hivyo, adui mvamizi wa Amerika kwa mara nyingine alishindwa kufikia malengo yake yaliyokusudiwa kwa kutumia ndege hizi, na kwa neema ya Mwenyezi Mungu, ukurasa mwingine wa kushindwa na kufeli umeongezwa kwenye rekodi nyeusi ya Brad Cooper, kamanda gaidi wa CENTCOM.