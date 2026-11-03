Baqai: Mlango wa Hormuz hautafunguliwa isipokuwa kwa kumalizika kwa mzingiro na kutimizwa kwa madai ya Iran

Kama ilivyoripotiwa na mwandishi wa shirika la habari la Mehr, Esmail Baqai, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, katika mkutano wake wa habari wa kila wiki alisema: Matukio katika eneo letu yanaendelea kwa kasi, kitovu cha mabadiliko katika Asia Magharibi ni Palestina iliyokaliwa, sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo letu pia ni utawala wa Kizayuni.

Aliongeza: Leo zaidi ya watu 10 wa Kipalestina walifikiwa na shahada. Katika kizingiti cha msimu wa baridi matatizo ya wakimbizi wa Kipalestina ni janga, na hata hawaruhusiwi kuweka makontena. Tunakabiliana na jambo hatari la kuhalalisha uhalifu na mauaji. Kuwa Wapalestina wamegeuka kuwa namba kunaonyesha kwamba jumuiya ya kimataifa ina wajibu kuhusu uhalifu huu na inapaswa kuchukua msimamo.

Baqai kuhusu upatanishi wa Qatar na matokeo ya mashauriano, alisema: Safari ya naibu waziri wa mambo ya nje kwenda Doha ilikuwa ya kuwezesha mwingiliano kati ya Iran na Qatar, mazungumzo yanaendelea, masuala ni magumu, na kupita kwa wakati pia kumeongeza utata kutokana na mienendo ya wakati. Ubadilishanaji wa ujumbe unaendelea, Amerika inapaswa kuamua; tulisambaza kila kitu kilichohitajika kwa upande wa Amerika katika mfumo wa busara. Tunapozungumza kuhusu dai, sharti la utekelezaji wake ni kurudi kwa usalama katika eneo. Kusisitiza kwa Iran kwamba madai yake yanapaswa kutekelezwa kwanza si tu kwa maslahi ya taifa bali ni mtazamo wa busara wa kurudisha usalama katika eneo na Mlango wa Hormuz.

Baqai kuhusu madai ya chuki dhidi ya Wayahudi nchini Iran, alisema: Shtaka la chuki dhidi ya Wayahudi haliendani na Iran na kimsingi ni jambo la Kizungu. Wanarudia rudia shtaka la kawaida na vyombo vya habari vya umma pia wanarudia hili. Katika mji wa Yazd tuna sinagogi 13–14 za Kiyahudi, na kote Iran kuna sinagogi 100 za Kiyahudi. Tunapaswa kuwauliza Wazungu walifanya nini hata sinagogi katika miji mikuu ya Ulaya zikafunikwa kwa waya wa miiba. Nchi za Ulaya zinapaswa kufikiria upya.