Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna likinukuliwa kutoka gazeti la Lebanon Al-Akhbar, Asaad Al-Shaibani, waziri wa mambo ya nje wa utawala wa Syria unaojitangaza ambao utawala wake hauonyeshi mwitikio wowote mkubwa kwa uvamizi wa utawala wa Kizayuni, alikiri kwamba mchakato wa kujenga taifa kusini mwa Syria unakabiliana na changamoto za kimaisha, kwa kuwa katika kipindi cha chini ya miaka miwili imevumilia zaidi ya uvamizi elfu moja wa Israel.

Waziri wa mambo ya nje wa Syria alitangaza kwamba nchi yake inazingatia uwezekano wa kujiunga na makubaliano ya ulinzi ya Makka ambayo Saudi Arabia, Pakistan na Uturuki waliyasaini.

Al-Shaibani wakati wa mkutano wa mwaka wa "Mazungumzo ya Manama" katika mji mkuu wa Bahrain alisema: Hivi sasa kuna mazungumzo ya kutathmini kujiunga kwa Syria na muungano wa Makka.

Aliongeza kwamba Syria imetoka kwenye handaki la migogoro ili kupata nafasi na msimamo wake kwenye meza ya maamuzi kuhusu usalama wa kanda.

Al-Shaibani wakati huo huo kwa kupuuza uvamizi wa utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi ya Syria alisema: Usalama wa kweli unaonekana katika nchi ambazo zina uwezo wa kulinda watu wao; majirani wanaoheshimu uhuru wa kila mmoja na mikataba inayobaki imara mbele ya majaribio magumu.

Waziri wa mambo ya nje wa Syria alisisitiza kwamba ulinzi wa mipaka unahitaji vikosi vilivyofunzwa na vifaa vya kisasa. Kukabiliana na mitandao ya uvushaji mipakani kunahitaji ubadilishanaji wa taarifa na uratibu wa kiutendaji ambao unaweza kuhifadhi uhuru wa nchi na kulinda maisha ya raia.

Al-Shaibani kwa mara nyingine alitaka "kurudi kwenye mistari ya kabla ya tarehe nane Desemba 2024 na kuamsha makubaliano ya kutenganisha vikosi ya 1974" na alisisitiza: "Golan ni ardhi ya Syria na azimio 497 ndilo rejea kuu katika suala hili."