Onyo la afisa wa Israel kuhusu kuchochea vita dhidi ya Iran

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, gazeti la Kiebrania "Maariv" likinukuliwa Ehud Barak, waziri mkuu wa zamani wa utawala wa Kizayuni, lilisema kuhusu upanuzi wa vitisho dhidi ya Iran na kusisitiza kwamba nia za kuanza operesheni nyingine ya kijeshi hazitokani tu na masuala ya usalama ya Israel.

Barak alisisitiza kwamba Netanyahu anajaribu kuvuta utawala wa Kizayuni kwenye vita. Tatizo ni kwamba ikiwa hatafanikiwa, kutakuwa na matokeo mabaya na hatua hii itasababisha kuimarika kwa Iran.

Aliongeza: Kinachosumbua ni kwamba hii inafanywa kwa ajili ya kubaki madarakani. Hakuna taarifa yoyote inayofanya hatua ya haraka dhidi ya Iran kuwa ya lazima kabla ya kuundwa kwa baraza la mawaziri katika wiki 6 au 8 zijazo.

Barak pia alionyesha: Vita kama hivi vya bandia vinaunda hali ya dharura nchini Israel na vinavuruga sana mchakato wa kawaida wa kuapishwa kwa wanachama wa Knesset. Wakati wa vita, baraza la mawaziri lina mamlaka ya kutoa amri ya marufuku ya mikusanyiko. Tukio lililopangwa mapema ambalo kwa mtazamo wa Wairani linachukuliwa kuwa lengo halali linaweza kufuta sherehe ya kuapishwa kwa wanachama wa Knesset. Hili linaweza kusababisha wimbi la madai ya kuunda baraza la mawaziri la umoja na kuvuruga sana mwenendo wa mambo.