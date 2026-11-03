Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, tovuti ya Drop Site News ilifichua kwamba uchunguzi wa nyaraka za usajili wa mawakala wa kigeni unaonyesha kwamba Abigail Ransom, msemaji wa kampeni za uchaguzi za Mike Rogers, mgombea wa Republican, na Jesse Stocks, mmoja wa wanachama wa timu yake ya kampeni, walisajili shughuli kwa maslahi ya baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni katika Wizara ya Haki ya Amerika.

Kulingana na ripoti hii, walifanya kazi kupitia kampuni ya Convergence Media ndani ya mfumo wa mtandao wa Havas Media kama sehemu ya mkataba wa dola milioni 46.5 na baraza la mawaziri la utawala wa Kizayuni. Lengo la shughuli hizi limeelezwa kuwa ni kukuza maoni chanya kuhusu utawala kupitia majukwaa ya mtandaoni na kujumuisha maudhui yanayounga mkono Israel katika miundo ya akili bandia.

Hapo awali pia iliripotiwa kwamba lobby ya Kizayuni nchini Amerika ilitumia mamilioni ya dola kumshinda mpinzani wa Rogers, yaani Abdurrahman Al-Sayed, mgombea Muislamu na anayepinga Israel wa chama cha Democratic katika jimbo la Michigan.