Trump: Tutashinda uchaguzi wa Congress kwa tofauti kubwa

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, Rais wa Amerika Donald Trump katika mahojiano na Fox News aliwataka wafuasi wake kushiriki katika uchaguzi na kupiga kura kwa wagombea wa Republican.

Aliwataka wafuasi wake kufikiria kwamba jina lake pia liko kwenye karatasi ya kupigia kura.

Rais wa Amerika akionyesha kwamba matokeo ya uchaguzi yanaweza kuathiri utendaji wa serikali yake, aliongeza: "Kwa namna fulani ni kweli hivyo; kwa sababu ikiwa Republican watashindwa, mafanikio yangu yanaweza kupotea."

Trump aliendelea akisisitiza umuhimu wa ushiriki wa wafuasi wa chama cha Republican na kusema: "Ikiwa wafuasi wetu watapiga kura, tutashinda kwa tofauti kubwa."

Uchaguzi wa katikati wa Congress ya Amerika utafanyika Jumanne tarehe 12 ya mwezi wa Aban 1405 (3 Novemba 2026). Katika uchaguzi huu viti vyote vya Baraza la Wawakilishi na sehemu ya viti vya Seneti ya Amerika vitapigiwa kura. Matokeo ya uchaguzi yanaweza kuathiri muundo wa Congress na hivyo uwezekano wa kuendeleza programu za sheria za serikali ya Trump.