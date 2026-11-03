Uchambuzi wa New York Times wa maelfu ya hotuba za Trump: machafu, yasiyo na maana na yanayopingana

Kama ilivyoripotiwa na shirika la habari la Abna, uchambuzi uliochapishwa na gazeti la New York Times kwa kutumia akili bandia na kuchunguza zaidi ya hotuba na misimamo 6,500 ya Rais wa Amerika Donald Trump kutoka mwaka jana hadi sasa unaonyesha kwamba mtindo wake wa kuzungumza ukilinganisha na wakati alipogombea urais kwa mara ya kwanza mwaka 2016 umekuwa machafu zaidi na usio na mshikamano mdogo.

Kulingana na ripoti hii, uchunguzi wa maneno ya Trump katika mikutano ya uchaguzi na Ikulu nyeupe katika matukio mengi umekuwa wa kushangaza na unaibua maswali mengi kuhusu athari za umri wake mkubwa na utulivu wake wa akili katika hotuba hizi.

Gazeti la New York Times liliongeza kwamba matokeo ya utafiti huu yanaonyesha kwamba wakati mwingine inaonekana Trump amesahau na anarudia maneno yake. Ukilinganisha na kipindi chake cha kwanza cha kugombea urais mwaka 2016, amekuwa mzungumzaji zaidi, anatumia maneno machafu zaidi na ana mwelekeo mkubwa wa kujumlisha mambo.

Hotuba ndefu za Trump katika matukio mengi zinaonekana kuwa za fujo zaidi na zisizo na mshikamano. Anatoa kauli zinazowachanganya waliohudhuria na kuwafanya waulize ni nini hasa anachomaanisha, au anasema maneno ambayo yanaonekana kumpinga lengo lake kuu.

Kwa mfano, Trump katika ukumbi mpya wa sherehe wa Ikulu nyeupe alisema: Ni yule tu mwenye asili ya Kihispania anaweza kunusurika akiaanguka kutoka ukingoni! Au alitamka vibaya jina la Mlango wa Hormuz na kuuita "Mlango wa Homoni".

Yeye katika mkutano mkubwa uliofanyika hivi karibuni katika jimbo la Tennessee kwa mshangao alisema: Naweza kusema mambo ya kipumbavu zaidi na ninyi mnapiga makofi na kuniambia: tunakupenda sana.