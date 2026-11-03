Wanazuoni wa Kisunni wamepinga hukumu ya mahakama ya Kuwait dhidi ya mwanazuoni wa Kishia, wakionya kuhusu madhara ya kuchochea migawanyiko ya Kidini

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari za Ahlul-Bayt -ABNA- Kutolewa kwa hukumu ya kifo dhidi ya Ayatullah Sheikh Hussein Abdullah Matouq, mmoja wa wanazuoni wa Kishia nchini Kuwait, kwa msingi wa tuhuma zinazotajwa kuwa hazina msingi na uhalali, kumeibua wimbi la hisia na maandamano miongoni mwa viongozi na taasisi za kidini.

Katika matukio ya hivi karibuni, baadhi ya wanazuoni wa Kisunni wameikosoa vikali hukumu hiyo, wakisema kuwa inakinzana na misingi ya haki na maslahi ya Umma wa Kiislamu. Pia wametoa tahadhari kuhusu madhara makubwa ambayo maamuzi ya aina hiyo yanaweza kusababisha kwa umoja wa Waislamu na utulivu wa nchi za eneo hilo.

Mahakama ya Jinai ya Kuwait, tarehe 26 Oktoba 2026, ilitoa hukumu ya kifo dhidi ya Sheikh Hussein Matouq na watu wengine wawili katika kesi iliyohusisha tuhuma za kiusalama. Kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari, hukumu dhidi ya mwanazuoni huyo wa Kishia ilitolewa bila yeye kuwepo mahakamani (in absentia).

Wakosoaji wa uamuzi huo wamezikataa tuhuma zilizotolewa na wanaamini kuwa hukumu za aina hii zinaweza kuchochea zaidi tofauti za kimadhehebu katika eneo hilo.

Hukumu dhidi ya Sheikh Matouq imesababisha mshangao

Sheikh Ghazi Hanineh, Mwenyekiti wa Baraza la Wadhamini la Jumuiya ya Wanazuoni wa Kiislamu nchini Lebanon, amesifu misimamo ya Sheikh Hussein Matouq katika kutetea haki na kuunga mkono Muqawama. Ameelezea mshangao wake kuhusu hukumu iliyotolewa dhidi yake na kumtaka Amir wa Kuwait kuutathmini upya uamuzi huo.

Akizungumzia nafasi ya kidini na misimamo ya Sheikh Hussein Matouq, alisema:

“Tunaamini kwamba Sheikh Hussein Matouq ni mwanazuoni mwema, mpambanaji na mwenye msimamo wa kupinga dhuluma. Ni miongoni mwa watu ambao Qur'ani Tukufu imewazungumzia waziwazi; watu wanaounga mkono njia sahihi ya Qur'ani na mafundisho ya Mtume Muhammad (SAW), na wanaowahudumia wanadamu wote bila ubaguzi wowote, hususan wananchi wa Palestina wanaodhulumiwa na kuteseka katika ardhi yao.”

Mwanazuoni huyo wa Kisunni pia alisifu misimamo ya Sheikh Matouq katika kuunga mkono haki ya Wapalestina, akisema:

“Sheikh Hussein Matouq, Mwenyezi Mungu amlinde, amekuwa akisimama imara katika kutetea ukweli. Kwa ujasiri na uwazi, amekuwa akitamka neno la haki.”

Aidha, akikosoa hukumu iliyotolewa dhidi ya mwanazuoni huyo wa Kishia, alisema:

“Tunashangazwa na kuona kwamba mtu mwenye msimamo kama huu wa kutetea haki anakabiliwa na hukumu kutoka kwa mahakama ya Kuwait, nchi ambayo tuna heshima kubwa kwa wananchi wake na uongozi wake.”

Kiongozi huyo wa kidini pia alimtaka kiongozi mkuu wa kisiasa wa Kuwait kuutathmini upya uamuzi huo, akisema:

“Tunamuomba Mheshimiwa Amir wa Taifa la Kuwait kuutathmini upya uamuzi huu. Sheikh Hussein Matouq anatokana na wananchi wale wale wa Kuwait wenye historia na misingi imara, ambao wamesimama pamoja na Lebanon na Palestina, na kumsaidia kila mtu anayestahili msaada na uungwaji mkono.”

Mwisho wa hotuba yake, akisisitiza uimara na mshikamano wa Sheikh Matouq katika kushikamana na misingi na tunu za dini, alibainisha:

“Sheikh Hussein Matouq ni miongoni mwa wanaume wachache ambao wameendelea kusimama imara katika njia ya haki.”

Hukumu dhidi ya Sheikh Matouq lazima ifutwe; Kuwait haipaswi kuwa uwanja wa migawanyiko na mifarakano

Sheikh Abdullah Jabri, Katibu Mkuu wa Harakati ya Umma ya Lebanon, naye amelaani vikali hukumu iliyotolewa dhidi ya Sheikh Hussein Matouq. Amewataka viongozi na watu wenye busara nchini Kuwait kuchukua hatua za kuhakikisha kuwa uamuzi huo unafutwa.

Akisisitiza nafasi na hadhi kubwa ya wanazuoni katika jamii za Kiislamu, alionya kuwa kuvunjia heshima na kushambulia hadhi ya viongozi wa kidini kunaweza kusababisha madhara makubwa kwa jamii na mahusiano baina ya Waislamu.

Mwanazuoni huyo wa Kisunni aliitaja hukumu iliyotolewa dhidi ya Sheikh Matouq kuwa ni uamuzi wa pupa na usio sahihi. Aidha, aliwataka viongozi wa Kuwait kuutathmini upya ili kuzuia kuenea kwa tofauti, migawanyiko na mvutano wa ndani ya nchi.

Sheikh Hassan Abdullah pia ameelezea hatua hiyo kuwa ni ujumbe wa kisiasa unaolenga kuutuliza utawala wa Kizayuni (Israel). Amesema kuwa maamuzi ya aina hii yanalenga kudhoofisha taasisi na harakati zinazopigania ukombozi wa Palestina.

Akisisitiza kuwa hata vijana wa Kuwait wanaounga mkono haki ya Wapalestina hawatakuwa salama dhidi ya madhara ya msimamo huo, alieleza kuwa hukumu hiyo ni ukiukaji wa wazi dhidi ya harakati za wananchi wanaotetea masuala ya haki na uadilifu.

Kwa mujibu wake, uamuzi huo unaweza pia kuwa na ujumbe kwa Marekani kuhusu kuendelea kwa serikali ya Kuwait kuunga mkono sera za Washington katika eneo hili. Sera hizo, kwa maoni yake, zinaelekezwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na harakati zinazounga mkono Muqawama na Palestina.

Hukumu ya kifo dhidi ya Sheikh Matouq ni hatua ya kueneza hofu na kudhoofisha uungwaji mkono kwa Palestina

Sheikh Hassan Abdullah, Mwenyekiti wa Baraza la Wadhamini la Jumuiya ya Wanazuoni wa Kiislamu nchini Lebanon, pia amelaani hukumu ya kifo iliyotolewa dhidi ya Sheikh Hussein Matouq na watu wengine waliohukumiwa katika kesi hiyo. Ameutaja uamuzi huo kuwa ni wa dhuluma na usio wa haki.

Alisisitiza kuwa kutolewa kwa hukumu hiyo bila mshtakiwa kuwepo mahakamani, na bila kumpa fursa ya kujitetea kisheria, kunazua maswali mazito kuhusu mwenendo wa mchakato wa utoaji haki.

Akieleza kuwa Sheikh Matouq amekuwa nje ya Kuwait kwa kipindi cha miaka mitatu iliyopita, alihoji: Inawezekanaje kutoa adhabu nzito kiasi hicho dhidi ya mshtakiwa bila kumpa haki ya kujitetea?

Mwanazuoni huyo wa Kisunni aliendelea kusema kuwa hukumu ya kifo dhidi ya Sheikh Matouq si uamuzi wa kimahakama pekee, bali alidai kuwa lengo lake ni kujenga mazingira ya hofu na vitisho ndani ya jamii ya Kuwait, na kuwazuia wananchi wa nchi hiyo kuunga mkono masuala ya watu wanaodhulumiwa, hususan suala la Palestina.

Sheikh Hassan Abdullah pia alielezea hatua hiyo kuwa ni ujumbe wa kisiasa kwa utawala wa Kizayuni (Israel), akisema kuwa maamuzi ya aina hiyo yanalenga kudhoofisha taasisi na harakati zinazofanya juhudi za kuikomboa Palestina.

Akisisitiza kuwa hata vijana wa Kuwait wanaounga mkono haki ya Wapalestina hawatakuwa salama dhidi ya madhara ya msimamo huo, alieleza kuwa hukumu hiyo ni shambulio la wazi dhidi ya harakati za wananchi wanaotetea masuala ya haki na uadilifu.

Kwa mujibu wa Sheikh Hassan Abdullah, uamuzi huo unaweza pia kuwa na ujumbe kwa Marekani kuhusu kuendelea kwa serikali ya Kuwait kuunga mkono sera za Washington katika eneo hili. Sera hizo, kwa mtazamo wake, zinaelekezwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na harakati zinazounga mkono Muqawama na Palestina.

Sheikh Matouq ni miongoni mwa viongozi mashuhuri na waaminifu katika juhudi za kuimarisha umoja wa Kiislamu Sheikh Maher Mazhar, Mkuu wa Idara ya Mahusiano ya Kigeni ya Jumuiya ya Wanazuoni wa Kiislamu nchini Lebanon, pia ametoa tamko kuhusu hukumu iliyotolewa dhidi ya Sheikh Hussein Matouq. Akinukuu aya ya Qur'ani Tukufu isemayo: “Wala usidhani kwamba Mwenyezi Mungu amegafilika na yale wanayoyatenda madhalimu.” (Surat Ibrahim, 14:42) Alionya kuhusu madhara ya dhuluma, kutoa tuhuma za uongo na kutumia madaraka au nafasi za uongozi kuwanyima wengine haki zao. Akikosoa tuhuma zilizotolewa dhidi ya mwanazuoni huyo wa Kishia nchini Kuwait, Sheikh Maher Mazhar alieleza kuwa hatua za aina hiyo zimeathiriwa na sera za Marekani na zinafanyika kwa maslahi ya utawala wa Kizayuni. Sheikh Maher Mazhar alimtaja Sheikh Hussein Matouq kuwa ni mtu anayependwa, mwaminifu na msemaji wa ukweli, ambaye kwa miaka mingi amekuwa akifanya juhudi za kuimarisha umoja wa Umma wa Kiislamu, mshikamano baina ya Waislamu na kuhimiza tunu na mafundisho ya dini. Akizungumzia juhudi za Sheikh Matouq za kutekeleza mafundisho ya Qur'ani Tukufu yanayosema: “Na shikamaneni kwa kamba ya Mwenyezi Mungu nyote pamoja, wala msifarikiane.” (Surat Aal-Imran, 3:103) Alisisitiza kuwa katika mwenendo wa mwanazuoni huyo wa kidini hajawahi kuona jambo lolote isipokuwa uaminifu, kusema ukweli na juhudi za dhati za kuwaleta Waislamu karibu wao kwa wao. Mwanazuoni huyo wa Kisunni pia aliwakosoa baadhi ya viongozi na watu mashuhuri wa kisiasa nchini Kuwait, akizitaja tuhuma zilizotolewa dhidi ya Sheikh Matouq kuwa si sahihi na ni mfano wa dhuluma. Alionya kuwa wale wanaohusika na vitendo vya aina hiyo watawajibika mbele ya Mwenyezi Mungu. Sheikh Maher Mazhar alihitimisha kwa kueleza matumaini yake kwamba ukweli kuhusu kesi hiyo utawekwa wazi, ili wananchi waweze kutathmini na kutoa maoni yao kuhusu usahihi au kutokuwa sahihi kwa misimamo iliyotolewa.

Hukumu dhidi ya Sheikh Matouq imetolewa kwa lengo la kudhoofisha Muqawama na umoja wa Kiislamu

Sheikh Mu'min Al-Rifai, Mshauri wa Mahusiano ya Kidiplomasia nchini Lebanon, naye amechukua msimamo wa wazi wa kulaani hukumu ya kifo dhidi ya Sheikh Hussein Matouq.

Amewataka wananchi wa nchi za Kiarabu na Kiislamu kutokaa kimya mbele ya kile alichokiita “hukumu za kidhalimu” na hatua za kimahakama zinazolingana na maslahi ya Marekani na utawala wa Kizayuni.

Akikosoa vikali mahakama iliyotoa hukumu hiyo, alieleza kuwa uamuzi huo unapaswa kutazamwa katika muktadha wa mradi mpana zaidi unaolenga kudhoofisha harakati za Muqawama na kuupiga pigo umoja wa Umma wa Kiislamu.

Mwanazuoni huyo wa Kisunni alisisitiza kuwa lengo la hatua hizo si kumlenga mwanazuoni mmoja wa kidini pekee, bali pia kulenga mazingira ya kijamii na kiitikadi yanayozalisha na kulea wanazuoni wanaounga mkono Muqawama, pamoja na wananchi wanaofuata fikra, misimamo na mwongozo wao.

Sheikh Mu'min Al-Rifai, akizungumzia nafasi ya wanazuoni wa dini katika kueneza mafundisho ya Uislamu na kuimarisha moyo wa Muqawama, alieleza kuwa watu mashuhuri kama Sheikh Matouq wanafanya kazi ya kuwaelimisha wananchi, kufafanua Uislamu halisi wa Mtume Muhammad (SAW), na kuiongoza jamii ya Kiislamu kuelekea katika Muqawama na ukombozi.

Akitangaza uungwaji mkono na mshikamano wake kamili na Sheikh Hussein Matouq pamoja na wafuasi wake, alilaani vikali hukumu iliyotolewa dhidi yake. Pia alizitaka jamii za Kiarabu na Kiislamu kuchukua misimamo iliyo wazi na thabiti katika kupinga sera za Marekani za kutaka kutawala mataifa mengine pamoja na sera za utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa Sheikh Al-Rifai, hali ya sasa ya eneo hili inahitaji mataifa ya Kiislamu kuwa na msimamo wa pamoja dhidi ya hatua zinazolenga kudhoofisha Muqawama na kuvunja umoja wa Waislamu.

Taasisi na viongozi mbalimbali wa kidini walaani hukumu dhidi ya Sheikh Matouq

Katika siku chache zilizopita, taasisi mbalimbali za kidini na kitamaduni, pamoja na viongozi na wanaharakati wa kidini kutoka nchi tofauti, wametoa matamko ya kulaani hukumu iliyotolewa dhidi ya Ayatullah Sheikh Hussein Matouq.

Miongoni mwa taasisi hizo ni:

Hawza ya Kielimu ya Qum.

Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS).

Jumuiya ya Walimu wa Hawza ya Kielimu.

Taasisi nyingine za kidini na kitamaduni pamoja na viongozi mbalimbali wa kidini.

Katika matamko yao, taasisi hizo pia zimekosoa kile walichokitaja kuwa ni ukandamizaji na ukiukaji wa haki na uhuru wa Mashia na wafuasi wa madhehebu ya Ahlul-Bayt (AS) katika baadhi ya nchi za eneo hili, hususan Bahrain na Kuwait.

Aidha, zimeelezea kuwa vitendo vya ukandamizaji na kukamatwa kiholela kwa raia wa Kishia, wanazuoni wa dini, wahubiri, mawaidha na wasomi katika eneo hilo, hasa watu mashuhuri wenye ushawishi katika jamii, ni hatua za ukandamizaji zinazotokana na misimamo na mitazamo ya kibaguzi wa kimadhehebu.