Webinari ya nafasi ya familia na wanawake katika mtazamo wa Kiislamu yafanyika

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, sambamba na siku za maombolezo ya Bibi Fatima Zahra (SA), webinari ya pili ya maandalizi katika mfululizo wa mijadala maalumu kuhusu “Wanawake na Familia katika Mafundisho ya Imamu Mujahid Shahidi” imefanyika chini ya mada: “Familia katika Enzi ya Ubinafsi: Uhakiki wa Nyaraka za Kimataifa na Mtazamo wa Kiislamu.”

Webinari hiyo iliyofanyika kwa lugha ya Kiarabu ilishirikisha zaidi ya washiriki 90, wakiwemo wasomi, watafiti na wanaharakati wa masuala ya wanawake na familia kutoka nchi mbalimbali za Kiislamu na duniani, zikiwemo Iraq, Lebanon, Yemen, Iran, Tunisia, Guinea-Conakry, Uganda, Norway na Argentina.

Mkutano huo uliongozwa na Dkt. Nargis Taraghi, Mkuu wa Idara ya Masuala ya Kijamii ya Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS).

Majadiliano yalijikita katika kuchunguza changamoto zinazoukabili mfumo wa familia na nafasi ya mwanamke kutokana na mitazamo ya kisasa ya Magharibi, pamoja na njia za kukabiliana na changamoto hizo kwa misingi ya mafundisho ya Kiislamu na fikra za Kiongozi Mujahid Shahidi.

1. Ulinganisho wa fikra za Kiongozi Shahidi na nadharia za kisasa kuhusu wanawake

Dkt. Zainab Al-Mulla Al-Sultani kutoka Iraq alisisitiza umuhimu wa mwanamke kulinda utambulisho wake wa Kiislamu, heshima na utu wake. Alieleza kuwa kuvaa hijabu na kuzingatia maadili ya Kiislamu hakuzuii mwanamke kushiriki kikamilifu katika shughuli za kijamii.

Alisema kuwa mtazamo wa Kiongozi Shahidi kuhusu mwanamke unaendana na misingi halisi ya Uislamu na mafundisho ya Mtume Muhammad (SAW), na kwamba mtazamo huo hauzuii ushiriki wa mwanamke katika jamii, bali huongeza ubora na kina cha mchango wake katika maendeleo ya kijamii.

Pia alikosoa nadharia za kisasa zinazodai usawa kamili wa haki kati ya mwanamume na mwanamke, akisema kuwa zinapuuza dhana ya uadilifu wa Mwenyezi Mungu na utu halisi wa mwanamke.

2. Wanawake na familia katika mfumo wa sheria za kimataifa

Dkt. Ghada Issa kutoka Lebanon alikosoa mikataba na sheria mbalimbali za kimataifa, akizitathmini kuwa zinachangia kudhoofisha muundo wa jadi wa familia.

Alisema kuwa baadhi ya taasisi za kimataifa zinatumia dhana ya ubinafsi na uhuru usio na mipaka kuwafanya wanawake na wanaume kuwa vyombo vya kuhudumia mfumo wa kibepari.

Aliitaja familia kuwa ni “taasisi ya kulea kizazi cha Muqawama”, akisisitiza kuwa baadhi ya mataifa yenye nguvu yanaishambulia familia, utamaduni wa ndoa na maadili ya kidini ili kudhoofisha mshikamano na Muqawama wa mataifa.

3. Uhakiki wa ufeministi kwa mtazamo wa Kiongozi Shahidi

Dkt. Minou Aslani kutoka Iran alichambua na kukosoa harakati za ufeministi kwa mtazamo wa Kiongozi Shahidi.

Alieleza kuwa katika mfumo wake wa fikra, ufeministi ni mkondo unaoweza kudhoofisha utu, utambulisho na nafasi muhimu ya mwanamke katika maisha binafsi, familia na jamii.

Akirejelea ujumbe wa Kiongozi Shahidi kwa Kongamano la Wanawake Mashahidi 7,000, mwezi Esfand 1391 kwa kalenda ya Kiirani, alisema kuwa heshima ya kimungu ya mwanamke ni haki yake ya kiasili ambayo imeathiriwa na utamaduni wa Magharibi na ufeministi.

Alitaja misingi ya uhakiki wa ufeministi kuwa ni pamoja na:

Kuweka mbele ukamilifu wa kibinadamu badala ya ubaguzi wa kijinsia.

Kutetea uadilifu wa kijinsia badala ya usawa kamili usiozingatia tofauti za kimaumbile.

Kukosoa mitazamo inayolenga kumfanya mwanamke afanane na mwanamume na inayoweka mbele matamanio ya kingono ya mwanamume.

4. Uhakiki wa ubinafsi kwa misingi ya mafundisho ya Kiislamu kuhusu familia

Dkt. Sawsan Al-Fadhli kutoka Yemen alitumia aya za Qur'ani Tukufu kueleza kuwa familia katika Uislamu ni njia ya kutimiza majukumu ya kibinadamu na ibada kwa Mwenyezi Mungu, si chombo cha kutafuta manufaa binafsi.

Alisema kuwa tofauti na ubinafsi wa kisasa unaopuuza haki za wengine, Qur'ani inatambua haki za kila mwanafamilia na inaweka ustawi wa mtu binafsi na jamii katika kutekeleza haki na wajibu wa pande zote.

5. Wajibu wa kudai haki za wanawake kutoka kwa nchi za Magharibi

Mwalimu Hind Briki kutoka Tunisia alieleza kuwa kwa mtazamo wa Imamu Khomeini (RA), mwanamke ana nafasi muhimu katika kujenga mwanadamu na jamii.

Alisema kuwa hofu ya Magharibi dhidi ya hijabu na utambulisho wa Kiislamu wa wanawake inahusiana na nafasi yao muhimu katika kulea kizazi chenye maadili mema.

Alisisitiza kuwa wanawake wa ulimwengu wa Kiislamu wanapaswa kutegemea Qur'ani na mwamko wa Kiislamu ili kukabiliana na changamoto hizo.

Aidha, Zahabia Al-Fahim, mwanaharakati wa utamaduni kutoka Tunisia, alizungumzia kile alichokitaja kuwa madhara ya mifumo mipya ya ndoa inayohalalisha mahusiano ya watu wa jinsia moja, akionya kuhusu athari zake kwa jamii za binadamu.

6. Mapendekezo na maazimio ya mkutano

Mwisho wa webinari, washiriki walisisitiza mambo makuu yafuatayo:

1. Kuchunguza nyaraka za kimataifa: Kuendeleza uchambuzi wa mikataba na mifumo ya kimataifa kuhusu haki za wanawake na usawa wa kijinsia kwa kuzingatia misingi ya Kiislamu.

2. Mafundisho ya Imamu Shahidi: Kuendeleza fikra zinazosisitiza heshima ya mwanamke na kuimarisha msingi wa familia mbele ya changamoto za utamaduni wa Magharibi.

3. Wajibu wa wanawake: Kuwahimiza wanawake na watafiti katika ulimwengu wa Kiislamu kushiriki kikamilifu katika mijadala ya kiitikadi, kuendeleza uhamasishaji wa jamii na kuandaa mikutano ya kikanda na kimataifa, ikiwemo mkutano ujao utakaofanyika kwa lugha ya Kiingereza.

Washiriki pia walitoa wito kwa serikali kutathmini mikataba ya kimataifa wanayoiona kuwa inakinzana na misingi ya familia na maadili ya Kiislamu.

Waandaaji wa webinari

Webinari hiyo iliandaliwa na Kurugenzi Kuu ya Wanawake na Familia ya Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (AS), kwa ushirikiano na taasisi mbalimbali za kielimu na kitamaduni, zikiwemo: