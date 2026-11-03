Ukweli na lugha rahisi ya kueleweka kwa wananchi ya Imam Khomeini (RA) vilikuwa siri ya kuenea kwa vuguvugu lake nchini kote

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Mkutano wa kumi wa mfululizo wa vikao vya “Kuchambua Upya Kumbukumbu za Imam Khomeini (RA) na Mapinduzi ya Kiislamu” ulifanyika Jumanne, tarehe 3 Novemba 2026, kuadhimisha kumbukumbu ya siku ya kuhamishwa kwa Imam Khomeini (RA).

Mkutano huo ulifanyika asubuhi katika nyumba ya kihistoria ya Imam Khomeini (RA), mjini Qum, ukihutubiwa na Hujjatul-Islam wal-Muslimin Sayyid Ali Emad, Mshauri wa Rais katika masuala ya wanazuoni wa dini.

Katika hotuba yake, Sayyid Ali Emad alisema kuwa kuenea kwa ujumbe na fikra za Imam Khomeini (RA) katika maeneo mbalimbali ya Iran ni jambo muhimu la kihistoria linalostahili kuandikwa na kuchunguzwa. Alieleza jinsi ujumbe wa Mapinduzi ulivyoweza kufikia mioyo ya wananchi na wanazuoni hata katika maeneo ya mbali, licha ya mashinikizo makubwa ya kiusalama yaliyokuwa yakitekelezwa na utawala wa Pahlavi.

Akizungumzia historia ya kitamaduni na nafasi ya kidini ya eneo la kusini mwa Khorasan, alisema kuwa licha ya utawala wa muda mrefu wa familia ya Alam na mazingira ya ukandamizaji wa kiusalama, wanazuoni mashuhuri wa eneo hilo walikuwa na heshima kubwa kwa elimu ya Fiqhi, Marjaa na harakati ya Imam Khomeini (RA), licha ya tofauti zao za kimtazamo.

Emad pia alisimulia kumbukumbu za ujana wake na uhusiano wa familia yake na harakati ya Imam Khomeini (RA). Alisema wafanyabiashara wa masoko waliokuwa na misingi ya kidini pamoja na wanaharakati wa Mapinduzi walikuwa njia muhimu za kusambaza vitabu, risala za kifiqhi, matangazo na mijadala ya Imam, ikiwemo mada ya Wilayat al-Faqih, kwa wananchi na vijana wakati wa kipindi kigumu cha uhamisho.

Akizungumzia kipindi baada ya kuuawa shahidi kwa Hajj Agha Mustafa Khomeini, alisema kuwa kuandaliwa kwa mikutano ya maombolezo katika miji mbalimbali kulikabiliwa na upinzani mkali kutoka vyombo vya usalama. Hata hivyo, ujasiri wa wanazuoni na wanafunzi wa dini katika kuendesha shughuli hizo licha ya vitisho vya SAVAK na polisi ulichochea mawimbi yaliyofuata ya Mapinduzi.

Alisisitiza kuwa Imam Khomeini (RA) alikuwa na sifa nyingi za kielimu na kiroho, zikiwemo elimu, subira, kujinyima na uchamungu. Hata hivyo, sifa yake iliyomtambulisha zaidi ilikuwa ukaribu wake na wananchi na mawasiliano yake ya dhati na ya wazi na makundi yote ya jamii.

Aliongeza kuwa katika karne iliyopita ilikuwa vigumu kumpata mtu aliyekuwa akizungumza kama Imam Khomeini kwa lugha nyepesi, ya wazi, ya kweli na inayoeleweka kwa watu wa tabaka zote.

Mwisho, Mshauri wa Rais alieleza kuwa njia ya harakati ya Imam Khomeini inaendelea chini ya uongozi wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, akisisitiza umuhimu wa utawala bora, usimamizi wenye ufanisi, kushughulikia changamoto za wananchi na kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa ili kulinda urithi huo.