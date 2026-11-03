UNESCO: Waandishi wa habari 189 wameuawa katika kipindi cha miaka miwili iliyopita; Mwandishi mmoja wa habari kutoka Afghanistan yumo kwenye orodha

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni (UNESCO) lilitoa ripoti yake ya kila baada ya miaka miwili Jumatatu, Novemba 2, sambamba na Siku ya Kimataifa ya Kukomesha Kutoadhibiwa kwa Wahusika wa Uhalifu dhidi ya Waandishi wa Habari.

Ripoti hiyo inahusu usalama wa waandishi wa habari na hali ya kuwafikisha mahakamani wahusika wa mauaji yao.

Kwa mujibu wa ripoti hiyo, idadi ya waandishi wa habari waliouawa katika miaka ya 2024 na 2025 imeongezeka kwa asilimia 20 ikilinganishwa na kipindi cha miaka miwili kilichotangulia.

Kati ya waandishi hao:

Waandishi 127 waliuawa katika maeneo ya migogoro.

Waandishi 50 waliuawa katika mashambulizi ya ndege zisizo na rubani (drones).

Mwandishi wa habari kutoka Afghanistan

Katika sehemu inayohusu Afghanistan, Kituo cha Ufuatiliaji wa Usalama wa Waandishi wa Habari cha UNESCO kimerekodi jina la Abdul Ghafoor Abed.

Abed alikuwa mwandishi wa habari wa ndani wa Shirika la Redio na Televisheni la Afghanistan. Aliuawa tarehe 15 Oktoba 2025 katika eneo la Zazi Maidan, mkoani Khost, Afghanistan, wakati akiripoti mapigano ya mpakani kati ya Afghanistan na Pakistan. Alifariki kutokana na shambulizi la ndege isiyo na rubani.

UNESCO imesema kuwa katika shambulizi hilo, mwandishi mwingine wa habari wa chombo hicho pia alijeruhiwa.

Hadi sasa, hali ya kisheria ya kesi ya mauaji ya Abed imeandikwa katika kanzidata ya UNESCO kuwa: “Hakuna taarifa iliyopokelewa hadi sasa.”

Uchunguzi wa orodha ya Afghanistan katika kituo hicho unaonyesha kuwa katika kipindi cha 2024 na 2025, hakuna mwandishi mwingine wa habari kutoka Afghanistan aliyerekodiwa kuuawa.

Hata hivyo, majina ya waandishi wengine, akiwemo Akmal Tabyan na Seyed Hossein Naderi, yanaonekana katika orodha hiyo, lakini waliuawa mwaka 2023 na hivyo hawajajumuishwa katika takwimu za ripoti mpya.

Asilimia 86 ya mauaji ya waandishi wa habari duniani hayajaadhibiwa

UNESCO pia imetangaza kuwa kiwango cha kutoadhibiwa kwa wahusika wa mauaji ya waandishi wa habari duniani kimefikia asilimia 86.

Hii ni ongezeko la asilimia moja ikilinganishwa na kipindi cha miaka miwili iliyopita, na ni mara ya kwanza kiwango hiki kuongezeka tangu UNESCO ianze kurekodi takwimu hizo mwaka 2012.