Usiku wa mwanga katika Mlango-Bahari wa Hormuz kutokana na moto wa milipuko ya meli za mafuta zilizokiuka sheria

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Tangu saa za mwanzo za alfajiri ya leo, meli tatu za mafuta zilizokiuka kanuni na kutumia njia zisizoruhusiwa katika Mlango-Bahari wa Hormuz zimekumbwa na milipuko na moto mkubwa. Hali hiyo imefanya wavuvi katika sehemu ya mashariki ya mlango huo kushuhudia usiku wenye mwanga kutokana na moto wa meli hizo.

Kwa mujibu wa taarifa ya Jeshi la Wanamaji la Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC), meli hizo zililipuka baada ya kugonga mabomu ya baharini, kufuatia kuzima mifumo yake ya urambazaji na utambuzi na kupita katika njia zisizoruhusiwa za Mlango-Bahari wa Hormuz.

Taarifa hiyo imeongeza kuwa meli hizo zimeachwa katika pwani ya kusini ya Mlango-Bahari wa Hormuz na zinaendelea kuteketea kwa moto.

Jeshi la Wanamaji la IRGC limesisitiza kuwa kanuni za Iran kuhusu matumizi ya Mlango-Bahari wa Hormuz zimetangazwa mara nyingi kupitia vituo vya redio na matangazo rasmi ya jeshi hilo kwa meli zote zinazopita katika eneo hilo.

Aidha, jeshi hilo limeonya kuwa kupuuza kanuni hizo na kushirikiana na jeshi la Marekani katika kupita njia zisizoruhusiwa kunaweza kusababisha matukio ya aina hiyo.

Mwisho, taarifa hiyo imesema kuwa hali halisi ya Mlango-Bahari wa Hormuz ni ile inayoshuhudiwa katika eneo hilo, na siyo madai yanayotolewa kwenye mitandao ya kijamii na kamanda wa CENTCOM kupitia matumizi ya picha za zamani.