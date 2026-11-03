Kuanza kwa utayarishaji wa nyimbo za kiroho na dua za kimunajat kwa sauti za waimbaji mahiri na wakongwe katika Redio ya Qur’ani

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- Katika juhudi za kuhifadhi mila muhimu za kusoma munajat na kutayarisha nyimbo za kidini, Redio ya Qur’ani imeanza kurekodi na kutayarisha mkusanyiko wa dua, adhkari za baada ya swala na nyimbo za kimunajat na kiroho kwa sauti za baadhi ya walimu na waimbaji wakongwe wa munajat nchini.

Mkusanyiko huu unatayarishwa katika miezi ya Mehr na Aban 1405, kwa lengo la kuimarisha mazingira ya kiroho katika vipindi vya Redio ya Qur’ani na kutumia uwezo wa kisanaa na kiroho wa walimu wakongwe.

Katika mradi huu, walimu na waimbaji wakongwe wa munajat, wakiwemo Mohammad Golriz, Hassan Soltani, Seyyed Ali Razavi, Abbas Golshani, Masoud Mirza Heydar, Mohammad Ali Abolfazli na Mohammad Ali Vakili, wameshiriki katika kusoma dua, adhkari za baada ya swala na nyimbo za kimunajat na kiroho.

Usimamizi wa kitaalamu wa kurekodi kazi hizi umefanywa na Ustad Mohsen Hassanzadeh, huku Ali Houri-Kamran na Hadi Izadpanahi wakihusika na utayarishaji wa mkusanyiko huu.

Kwa mujibu wa mpango huo, kazi hizi zitarushwa katika nyakati za adhana kwa kipindi chote cha mwaka, pamoja na miezi mitukufu ya Rajab, Shaaban na Ramadhani kupitia kituo cha Redio ya Qur’ani.

Kuanzishwa kwa mradi huu wa utayarishaji ni hatua muhimu katika kuhifadhi urithi wenye thamani wa nyimbo za kidini na utamaduni halisi wa kimunajat wa Iran, pamoja na kutumia sauti za kudumu za walimu wakongwe katika kueneza mafundisho ya Qur’ani na kuimarisha mazingira ya kiroho kwa wasikilizaji wa Redio ya Qur’ani.