Umoja; ni mbinu ya kisiasa au ni msingi wa Qur’ani?!

Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (AS) -ABNA- “Umoja si mbinu, bali ni miongoni mwa misingi ya Uislamu. Umoja ni jambo lililoamrishwa na Qur’ani Tukufu.”

Kiongozi Shahidi, katika hotuba yake kwa mkutano na kundi la wanazuoni na viongozi wa Kisunni nchini Iran, tarehe 26 Shahrivar 1403 (16 Septemba 2024), alisisitiza umuhimu wa umoja wa Waislamu na kueleza kuwa umoja si mbinu ya kisiasa wala maslahi ya muda mfupi, bali ni msingi muhimu wa dini ya Kiislamu.

Akirejelea aya ya 103 ya Suratul Aal-Imran inayosema:

“Na shikamaneni kwa pamoja na kamba ya Mwenyezi Mungu, wala msifarikiane.”

Alisema: “Aya hii ina umuhimu mkubwa. Ina maana kwamba hata katika kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu, jambo ambalo ni miongoni mwa ibada muhimu zaidi, Waislamu wanapaswa kuwa pamoja na kuwa na umoja. Hata katika ibada ya Hija na swala ya Ijumaa, ambazo ni mifano ya kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu, Qur’ani na Sharia ya Kiislamu zinasisitiza umoja.”

Aidha, akirejelea aya ya 9 ya Suratul Hujurat, alieleza kuwa umuhimu wa umoja ni mkubwa kiasi kwamba ikiwa kundi moja la Waislamu litafanya uadui na kuvuka mipaka dhidi ya kundi jingine, ni lazima lichukuliwe hatua ili kurejesha umoja.

Aliongeza kuwa Mwenyezi Mungu anasema:

“Hakika Waumini ni ndugu, basi patanisheni baina ya ndugu zenu.”

Kiongozi Shahidi alisisitiza kuwa umoja ni msingi wa Qur’ani Tukufu ambao Waislamu hawapaswi kuupuuza.

Chanzo: Hotuba ya Kiongozi Shahidi katika mkutano na kundi la wanazuoni na viongozi wa Kisunni nchini Iran, tarehe 26 Shahrivar 1403 (16 Septemba 2024).

Marejeo ya Qur’ani Tukufu: