Ghalibaf: Kusaliti mapenzi ya wananchi wa Marekani kutakuwa ndoto mbaya kwa Washington

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Baqer Ghalibaf, akiitikia kwa njia isiyo ya moja kwa moja matokeo ya uchaguzi wa Marekani, akirejelea mapenzi ya jumla ya wananchi wa nchi hii katika kupinga vita, alitoa onyo la wazi kuhusu sera ya kivita ya serikali ya Marekani na katika ujumbe kwenye akaunti yake binafsi ya mitandao ya kijamii aliandika: Iwe kwa dhamiri au kwa shinikizo la gharama za maisha, wananchi wa Marekani walisema "hapana" kwa vita, na sisi pia tunathibitisha ujumbe huu.

Ghalibaf aliongeza: Ikiwa serikali ya Marekani itasaliti mapenzi ya jumla ya wananchi wake ili kuwatumikia mabwana na wanyang'anyi wa kimataifa, itagundua kwamba jibu letu litakuwa ndoto mbaya kwa serikali ya Marekani.