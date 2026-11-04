Meja Jenerali Rezaei: Jibu la Marekani kwa madai ya Iran halikuwa la kuridhisha

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na kuandika: Jibu la Marekani kwa haki na madai ya Iran halikuwa la kuridhisha.

Aliongeza: Wamarekani wanapaswa kujibu kikamilifu na kwa uwazi masharti saba ya Iran na kuyatekeleza.

Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa alisisitiza: Ni pale tu masharti haya yatakapotekelezwa kikamilifu ndipo Mlango wa Hormuz utafunguliwa.