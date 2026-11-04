Salimi: Iran ina uwezo wa kupiga maslahi yote ya Marekani katika kila jiografia

Kwa mujibu wa ripoti ya mwandishi wa ABNA, Hojjat al-Islam Alireza Salimi katika kikao cha wazi cha leo (13 Aban) cha Baraza la Ushauri la Kiislamu, akirejelea tukio la 13 Aban, alisisitiza: Marekani inapaswa kujua kwamba Jamhuri ya Kiislamu ya Iran leo ina nguvu na uwezo mkubwa zaidi na inaweza kupiga maslahi yote ya nchi hii katika eneo lolote la kijiografia ambalo yenyewe itaamua.

Akieleza kwamba kwa mtazamo wa Iran hakuna tofauti kati ya vyama viwili vya kisiasa vya Marekani katika suala la kulazimisha, alisema: Matokeo ya uchaguzi wa Marekani yameonyesha jinsi Iran inayopendwa leo inavyoshiriki na kuathiri katika milinganyo ya kimataifa na hata matukio ya ndani ya Marekani yenyewe.