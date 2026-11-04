Mokhber: Unyama wa Marekani umeipeleka dunia kwenye kizuizi cha nyuklia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na kuandika: Unyama wa Marekani, kwa kuharibu imani kwa taasisi za kimataifa, ulipeleka dunia kwenye kizuizi cha nyuklia.

Aliongeza: Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, hifadhi za kijeshi zimeongezeka kwa takriban vichwa 130, na nchi zote 9 zinazomiliki silaha za nyuklia zinafanya ukarabati.

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu alisisitiza: Hata nchi zisizo na bomu kama Poland, Finland, Uswidi na Ujerumani, zinatafuta kuwa mwenyeji wa nyuklia au kushiriki katika nyuklia.