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Mokhber: Unyama wa Marekani umeipeleka dunia kwenye kizuizi cha nyuklia

4 Novemba 2026 - 10:59
Msimbo wa Habari: 1886457
Source: ABNA
Mokhber: Unyama wa Marekani umeipeleka dunia kwenye kizuizi cha nyuklia

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu alisema: Unyama wa Marekani ulidhoofisha taasisi za kimataifa na kuongeza mashindano ya kumiliki bomu la atomiki duniani.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, Mohammad Mokhber, mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu, alichapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii na kuandika: Unyama wa Marekani, kwa kuharibu imani kwa taasisi za kimataifa, ulipeleka dunia kwenye kizuizi cha nyuklia.

Aliongeza: Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni, hifadhi za kijeshi zimeongezeka kwa takriban vichwa 130, na nchi zote 9 zinazomiliki silaha za nyuklia zinafanya ukarabati.

Mshauri na msaidizi wa Kiongozi Mkuu alisisitiza: Hata nchi zisizo na bomu kama Poland, Finland, Uswidi na Ujerumani, zinatafuta kuwa mwenyeji wa nyuklia au kushiriki katika nyuklia.

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