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Mashambulizi elfu nne na thelathini na mbili ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen

4 Novemba 2026 - 11:00
Msimbo wa Habari: 1886458
Source: ABNA
Mashambulizi elfu nne na thelathini na mbili ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alitangaza kwamba jumla ya mashambulizi ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen tangu kuanza kwa kuongezeka kwa mvutano yamefika mashambulizi 4032 ya anga na makombora.

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukua Al-Masirah, Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alitangaza: Ndege za kivita za Saudi katika saa 24 zilizopita zilifanya mashambulizi 93 ya anga dhidi ya Yemen.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisisitiza: Ndege za kivita za Saudi zilipiga mabomu maeneo ya raia katika mji mkuu Sanaa na mikoa ya Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj na Hajjah.

Alifafanua: Mashambulizi haya yalifanywa na ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za Khamis Mushait na Taif. Mashambulizi haya yalisababisha kufa na kujeruhiwa kwa idadi ya raia ambao miongoni mwao walionekana wanawake na watoto.

Yahya Saree pia alitangaza: Jumla ya mashambulizi ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen tangu kuanza kwa kuongezeka kwa mvutano yamefika mashambulizi 4032 ya anga na makombora.

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