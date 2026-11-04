Mashambulizi elfu nne na thelathini na mbili ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukua Al-Masirah, Yahya Saree, msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen, alitangaza: Ndege za kivita za Saudi katika saa 24 zilizopita zilifanya mashambulizi 93 ya anga dhidi ya Yemen.

Msemaji wa vikosi vya jeshi la Yemen alisisitiza: Ndege za kivita za Saudi zilipiga mabomu maeneo ya raia katika mji mkuu Sanaa na mikoa ya Al-Jawf, Taiz, Saada, Marib, Amran, Lahj na Hajjah.

Alifafanua: Mashambulizi haya yalifanywa na ndege za kivita za F-15 na Typhoon zilizopaa kutoka kambi za Khamis Mushait na Taif. Mashambulizi haya yalisababisha kufa na kujeruhiwa kwa idadi ya raia ambao miongoni mwao walionekana wanawake na watoto.

Yahya Saree pia alitangaza: Jumla ya mashambulizi ya anga na makombora ya Saudi Arabia dhidi ya Yemen tangu kuanza kwa kuongezeka kwa mvutano yamefika mashambulizi 4032 ya anga na makombora.