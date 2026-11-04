Wengi katika Seneti ya Marekani wameenda kwa Wanademokrasia

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukua Al-Jazeera, Wanademokrasia katika uchaguzi wa kati wa Marekani walifanikiwa kupata viti 51 vya Seneti kati ya viti 100.

Hivyo, wengi katika Seneti baada ya ushindi wa Wanademokrasia katika majimbo ya Iowa, Carolina Kaskazini, Carolina Kusini, Ohio na Texas wameenda kwa Wanademokrasia.

Katika matokeo ya awali yaliyochapishwa katika uchaguzi wa kati wa Marekani, Wanademokrasia walifanikiwa kupata viti 154 katika Baraza la Wawakilishi.

Hii wakati idadi ya viti vya Wanachama wa Republican inafikia 96.