Kukiri kwa Trump: Vita dhidi ya Iran ilikuwa moja ya sababu za kushindwa katika uchaguzi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, kituo cha CBS News kiliripoti ikinukua Trump: Ninaamini Wanademokrasia wana mwelekeo wa kushirikiana nami, vinginevyo nitapiga kura ya turufu kila kitu.

Yeye pia, akirudia misimamo yake ya awali kuhusu vita dhidi ya Iran, alisema: Vita na Iran vitakwisha wakati nitakapoamua na kusema kwamba vimekwisha.

Trump akirejelea kituo cha Fox News alisema: Kushindwa huku kunahusu kituo hiki kwa sababu kilikuwa kinaalika watu wa upinzani wa Wanademokrasia!

Alikiri: Ninaamini kesi ya Iran ilikuwa moja ya sababu za kushindwa kwa Wanachama wa Republican lakini Wamarekani wanafahamu umuhimu wa utendaji wetu katika suala hili! Dhamira yetu kuhusu Iran haijakamilika na tunaweza kuchukua hatua au kutochukua hatua katika suala hili.

Trump, akikimbia mbele ili kupunguza mzigo mzito wa kushindwa katika uchaguzi, alisema: Sioni matokeo ya uchaguzi kama kushindwa binafsi kwangu. Ninakubali matokeo ya mashindano yote ya uchaguzi na ninawapongeza Wanademokrasia.

Pia tovuti ya kituo cha CNN iliripoti, wakati wapiga kura jioni ya Jumanne walimpa Donald Trump, Rais wa Marekani, pigo zito la uchaguzi, yeye katika kukabiliana na maendeleo haya kwenye mitandao ya kijamii alitangaza kwamba ananuia kuwa "mchambuzi wa kisiasa".

Trump katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii Truth Social aliandika: Ninanuia kuwa mchambuzi wa kisiasa na kutoa maoni kuhusu sababu za ushindi na kushindwa kwa wagombea hawa, katika vipengele vyema na vibaya.