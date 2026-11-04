Ilhan Omar, mbunge wa Wanademokrasia wa Minnesota, alishinda uchaguzi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA ikinukua kituo cha habari cha CBS, «Ilhan Omar», mbunge wa sasa wa chama cha Wanademokrasia katika Baraza la Wawakilishi la Marekani, alipata ushindi katika uchaguzi wa wilaya ya tano ya jimbo la Minnesota dhidi ya John Nigel, mgombea wa Republican.

Omar tangu mwaka 2019 amekuwa akiwakilisha wilaya ya tano ya Minnesota. Wilaya hii inajumuisha mji wa Minneapolis na viunga vyake vya karibu na inahesabiwa miongoni mwa wilaya zinazoelekea zaidi chama cha Wanademokrasia nchini Marekani.

John Nigel, mpinzani wa Republican wa Omar, hapo awali alikuwa akihudumu katika polisi ya jimbo la Minnesota na katika kampeni yake ya uchaguzi alisisitiza masuala kama kuboresha hali ya matibabu na kuimarisha usalama wa mipaka.

Ilhan Omar, aliyezaliwa tarehe 3 Oktoba 1982 (11 Mehr 1361) nchini Somalia, katika utoto wake pamoja na familia yake alihamia Marekani kama mkimbizi. Alichaguliwa kuingia Baraza la Wawakilishi katika uchaguzi wa mwaka 2018 na alianza shughuli zake kutoka Januari 2019. Omar ni mwanamke wa kwanza mwenye asili ya Somalia na mmoja wa wanawake wawili wa kwanza wa Kiislamu walioweza kuingia Baraza la Wawakilishi la Marekani.