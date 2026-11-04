Meya wa New York: Mabadiliko ya kisiasa ya Marekani yameanza tu

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la ABNA, «Zohran Mamdani» meya wa New York katika mahojiano na jarida la Wired alizungumza kuhusu mabadiliko ya mazingira ya kisiasa ya nchi hii.

Alisema: Sasa hisia tofauti zinasikika na alisisitiza kuwa mabadiliko mapya ya kisiasa yameanza tu na kuendelea kwa njia hii kunahitaji juhudi zaidi.

Kauli hizi zimetolewa wakati matokeo ya uchaguzi wa kati wa tarehe 3 Novemba 2026 (12 Aban 1405) yakionyesha mwendelezo wa Wanademokrasia katika mashindano ya bunge na vyombo vya habari vimeripoti kuchukua kwa chama hiki wingi wa Baraza la Wawakilishi.

Mamdani alishinda uchaguzi wa umeya wa New York mnamo Novemba 2025 na kuanzia tarehe 1 Januari 2026 alianza shughuli zake kama meya. Katika hotuba yake ya ushindi alikuwa amezungumza kuhusu kuanza kwa kipindi kipya katika siasa za New York.