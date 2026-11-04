Kuunga mkono kwa dhati kuendelea kwa nafasi ya kuzuia mashambulizi ya silaha za Muqawama, na kuwa tayari kuzipigia kura orodha za wagombea wa Muqawama

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) -ABNA-, Matokeo ya utafiti mpya wa maoni nchini Lebanon yanaonesha kuwa, licha ya mgogoro wa kiuchumi, uharibifu wa miundombinu na kuendelea kwa vitisho vya utawala wa Kizayuni, sehemu kubwa ya jamii ya Washia nchini humo bado inaiona Muqawama wenye silaha kuwa mojawapo ya nyenzo kuu za kulinda ardhi ya nchi na kukabiliana na uvamizi.

Kwa upande mwingine, kutokuaminiana kwa kiwango kikubwa dhidi ya serikali na urais wa Lebanon kunaonesha tofauti kati ya mitazamo ya washiriki wa utafiti huo na sera rasmi kuhusu silaha za Muqawama.

Kwa mujibu wa gazeti la Al-Akhbar, katika makala yenye kichwa “Washia wa Lebanon: Silaha za Muqawama ni muhimu zaidi kuliko maisha na uchumi”, matokeo ya utafiti huu yanaonesha kuendelea na kuimarika kwa mitazamo ya kisiasa, kiusalama na kiuchumi miongoni mwa jamii ya Washia nchini Lebanon.

Utafiti huo uliofanywa na Kituo cha Kiislamu cha Tafiti na Uwekaji Nyaraka, ukiwa na mada “Mtazamo wa jamii ya Washia kuhusu ukombozi wa ardhi na misimamo ya kisiasa”, ulihusisha raia 1,065 wa Kishia wanaoishi nchini Lebanon.

Washiriki wa utafiti walichaguliwa kutoka maeneo mbalimbali wanayoishi Washia, yakiwemo Kusini mwa Lebanon, Nabatieh, Baalbek-Hermel, Bekaa ya Kati na Magharibi, Beirut na Mlima Lebanon, hususan vitongoji vya kusini mwa Beirut pamoja na maeneo ya Kaifoun na Qmatiyeh.

Kipaumbele cha kumaliza uvamizi kuliko matatizo ya maisha

Kwa mujibu wa matokeo ya utafiti huu, asilimia 62.3 ya washiriki wameeleza kuwa kumaliza uvamizi wa utawala wa Kizayuni ndilo suala muhimu zaidi linaloikabili jamii yao.

Aidha, asilimia 48.4 ya washiriki wameitaja Muqawama wenye silaha kuwa ndiyo njia yenye ufanisi zaidi ya kukomboa ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na kuhakikisha usalama na mamlaka ya Lebanon.

Matokeo haya yametolewa wakati ambapo sehemu kubwa ya washiriki wana wasiwasi kuhusu mustakabali wao wa kiuchumi. Takribani asilimia 80 wametoa tathmini hasi kuhusu hali zao za maisha ikilinganishwa na mwaka uliopita.

Katika sehemu inayohusu matarajio ya kiuchumi, ni asilimia 3 pekee ya washiriki waliokuwa na matumaini ya kuboreka kwa kiasi kikubwa kwa hali zao za maisha, huku asilimia 20 wakitarajia kuboreka kwa kiasi fulani.

Gazeti la Al-Akhbar, likirejelea matokeo haya, limesisitiza kuwa kuzorota kwa hali ya maisha hakujasababisha, angalau miongoni mwa washiriki wa utafiti huu, kuachwa kwa chaguo la Muqawama wenye silaha. Suala la uvamizi bado lina nafasi muhimu katika vipaumbele vyao.

Asilimia 84: Silaha za Muqawama ni nyenzo ya ulinzi na kuzuia uchokozi

Mojawapo ya sehemu muhimu zaidi za utafiti huu inahusu mitazamo ya washiriki kuhusu nafasi ya silaha za Muqawama katika mfumo wa ulinzi wa Lebanon.

Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa, asilimia 84 ya washiriki wanaamini kuwa jukumu la silaha za Muqawama ni kulinda Lebanon na kuleta uwezo wa kuzuia vitisho, mradi vitisho hivyo vinaendelea kuwepo.

Kwa upande mwingine, ni asilimia 4 pekee ya washiriki waliounga mkono silaha zote kuwekwa chini ya mamlaka ya serikali.

Katika swali jingine kuhusu njia yenye ufanisi zaidi ya kukomboa ardhi na kuhakikisha mamlaka ya Lebanon, karibu nusu ya washiriki walichagua Muqawama wenye silaha. Wakati huo huo, asilimia 16 walichagua njia ya Iran na Marekani, huku asilimia 13 wakipendelea diplomasia na mazungumzo.

Tofauti hii ya takwimu imejitokeza wakati suala la kuweka silaha zote chini ya mamlaka ya serikali limekuwa mojawapo ya sababu kuu za kutokubaliana kati ya serikali ya Lebanon na Hizbullah katika miezi ya hivi karibuni.

Mtazamo wa jamii ya Washia kuhusu maamuzi ya vita na amani

Matokeo ya utafiti yanaonesha kuwa asilimia 53.5 ya washiriki wanaamini kuwa maamuzi kuhusu vita na amani yanapaswa kuwa chini ya mamlaka ya Muqawama pekee.

Kwa upande mwingine, asilimia 37.6 wanataka maamuzi hayo yafanywe kwa makubaliano kati ya serikali na Muqawama.

Kwa mujibu wa takwimu hizi, ingawa kukabidhi mamlaka yote ya kufanya maamuzi kwa Muqawama ndilo chaguo lililopata uungwaji mkono mkubwa zaidi miongoni mwa chaguo zilizotolewa, sehemu kubwa ya washiriki pia wanaunga mkono utaratibu wa ushirikiano kati ya serikali na Muqawama.

Katika sehemu nyingine ya utafiti, watu waliotaja Muqawama wenye silaha kuwa njia bora zaidi ya kukomboa ardhi waliulizwa kuhusu uwezekano wa kuanza tena operesheni za kijeshi.

Miongoni mwa kundi hili, asilimia 54 waliunga mkono kuanza tena operesheni hizo hata kama kuna uwezekano wa kurejea kwa vita. Wakati huo huo, asilimia 24 walitaka operesheni ziendelee kwa kiwango ambacho hakingesababisha kuanza tena kwa vita vikubwa.

Asilimia 88 hawaiamini serikali; pengo kati ya jamii ya Washia na taasisi za kisiasa

Matokeo ya utafiti huu yanaonesha kiwango kikubwa cha kutokuaminiana kwa washiriki dhidi ya taasisi rasmi za kisiasa nchini Lebanon.

Kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa, asilimia 81 ya washiriki hawaiamini taasisi ya urais wa Lebanon, huku asilimia 88 wakieleza kutokuwa na imani na serikali ya sasa.

Aidha, kiwango cha kuridhika na utendaji wa serikali ni asilimia 12 pekee, huku asilimia 81 ya washiriki wakitaka serikali ibadilishwe.

Takwimu hizi zimechapishwa wakati ambapo Rais wa Lebanon, Joseph Aoun, na Waziri Mkuu Nawaf Salam, katika miezi ya hivi karibuni wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kuweka silaha zote chini ya mamlaka ya serikali na kukabidhi maamuzi ya vita na amani kwa taasisi rasmi za dola.

Kwa upande mwingine, Hizbullah ya Lebanon imehusisha suala la silaha za Muqawama na kuendelea kwa uvamizi, mashambulizi ya Israel na umuhimu wa kuwepo kwa dhamana madhubuti za usalama wa nchi.

Kwa mtazamo huu, matokeo ya utafiti wa Al-Akhbar yanaonesha tofauti kubwa kati ya misimamo iliyotangazwa na serikali kuhusu silaha na mitazamo ya sehemu kubwa ya Washia walioshiriki katika utafiti huu.

Asilimia 56 wanaiamini Jeshi la Lebanon

Licha ya kutokuaminiana kwa kiwango kikubwa dhidi ya serikali na urais, matokeo ya utafiti kuhusu Jeshi la Lebanon yanaonesha hali tofauti.

Kwa mujibu wa matokeo, asilimia 56 ya washiriki wanaliamini Jeshi la Lebanon.

Tofauti hii kati ya kiwango cha imani kwa jeshi na taasisi za kisiasa inaonesha kuwa mitazamo ya ukosoaji dhidi ya serikali haimaanishi moja kwa moja kuwa washiriki wanapinga taasisi zote rasmi za nchi.

Kwa hakika, kuwepo kwa wakati mmoja kwa uungwaji mkono kwa Muqawama na imani kwa kiwango fulani kwa jeshi kunaweza kuonesha uwepo wa fursa za kufikia makubaliano kuhusu mipango ya ulinzi na usalama, ingawa tofauti kuhusu mamlaka ya kufanya maamuzi ya vita na amani bado ipo.

Asilimia 97 wanapinga kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni

Sehemu nyingine ya utafiti huu imeangazia mtazamo wa jamii ya Washia kuhusu uhusiano wa Lebanon na utawala wa Kizayuni.

Kwa mujibu wa matokeo, asilimia 97 ya washiriki wanapinga kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida na Israel.

Vilevile, asilimia 86 ya washiriki wameonesha msimamo hasi kuhusu makubaliano ya mfumo wa mazungumzo kati ya maafisa wa Lebanon na upande wa Israel.

Takwimu hizi zinaonesha kuwa kupinga kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida na Israel kuna kiwango kikubwa cha uungwaji mkono miongoni mwa washiriki wa utafiti, na kunahusishwa na mitazamo yao kuhusu kuendelea kwa nafasi ya ulinzi ya Muqawama.

Asilimia 77 wanaunga mkono orodha za wagombea wa Muqawama katika uchaguzi

Mojawapo ya matokeo muhimu zaidi ya utafiti huu yanahusu mwenendo wa kisiasa na uchaguzi wa jamii ya Washia nchini Lebanon.

Kwa mujibu wa matokeo, asilimia 77 ya washiriki wametangaza kuwa ikiwa uchaguzi wa bunge ungefanyika, wangezipigia kura orodha za wagombea zinazohusishwa na Muqawama au zinazoungwa mkono na Muqawama.

Takwimu hizi zimechapishwa wakati ambapo Bunge la Lebanon, mwezi Machi 2026, liliongeza muda wake wa uongozi kwa miaka miwili, na hivyo kuahirisha uchaguzi wa bunge hadi mwaka 2028.

Utafiti pia unaonesha kuwa asilimia 32 ya washiriki wanapima utendaji wa wawakilishi wao kwa kuzingatia utoaji wa huduma na maendeleo, huku asilimia 30 wakizingatia jukumu lao la kitaifa kama kigezo kikuu.

Kwa upande mwingine, wakati wa kutathmini makundi mengine ya kisiasa ya Kishia, asilimia 70 ya washiriki wametaja msimamo wa makundi hayo kuhusu Muqawama dhidi ya Israel kuwa kigezo muhimu zaidi, huku asilimia 15 pekee wakiweka maendeleo ya maeneo yao katika nafasi ya kwanza.

Tofauti hii inaonesha kuwa katika tathmini ya wawakilishi na makundi ya kisiasa, washiriki wanachukulia nafasi ya Muqawama kuwa kigezo muhimu, sambamba na masuala ya kiuchumi na utoaji wa huduma.

Utafiti watolewa wakati wa mvutano kuhusu silaha za Muqawama

Matokeo ya utafiti huu yametolewa wakati ambapo mijadala ya ndani nchini Lebanon kuhusu silaha za Hizbullah na mustakabali wa mipango ya usalama kusini mwa nchi hiyo imeongezeka.

Katika miezi ya hivi karibuni, serikali ya Nawaf Salam imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kuwa silaha zote na mamlaka ya kufanya maamuzi kuhusu vita na amani vinapaswa kuwa chini ya taasisi rasmi za serikali.

Kwa upande mwingine, viongozi wa Hizbullah wamekuwa wakisisitiza umuhimu wa kumaliza uvamizi wa Israel, kusitisha mashambulizi na kuweka dhamana za kweli kwa ajili ya usalama wa Lebanon.

Wakati huohuo, ripoti kuhusu matukio ya Oktoba 2026 zinaonesha kuwa operesheni za kijeshi za utawala wa Kizayuni kusini mwa Lebanon na kutokubaliana kuhusu namna ya kutekeleza makubaliano ya kiusalama bado vinaendelea.

Hali hii imegeuza mjadala kuhusu mustakabali wa silaha za Muqawama kuwa suala linalohusiana na usalama wa mipaka, mamlaka ya kitaifa, ujenzi upya wa maeneo yaliyoharibiwa na mahusiano ya kisiasa ya ndani nchini Lebanon.

Kuendelea kwa uungwaji mkono wa Muqawama licha ya matatizo ya kiuchumi

Gazeti la Al-Akhbar katika uchambuzi wake wa matokeo ya utafiti huu limeelekeza pia kwenye jambo jingine muhimu: Kwa mujibu wa gazeti hilo, utafiti ulifanyika wakati ambapo Hizbullah ilikuwa bado haijaanza wala kutangaza malipo ya posho za makazi kwa wamiliki wa nyumba zilizoharibiwa katika mashambulizi ya Israel.

Gazeti hilo, likizingatia muda ambao utafiti ulifanyika, limeondoa uwezekano wa malipo hayo kuwa na athari za moja kwa moja katika matokeo ya utafiti. Hata hivyo, uchunguzi kamili wa sababu zilizoathiri mitazamo ya washiriki unahitaji utafiti huru wa mbinu na takwimu zilizotumika.

Kwa ujumla, matokeo yaliyochapishwa yanaonesha kuwa miongoni mwa Washia walioshiriki katika utafiti huu, wasiwasi kuhusu uchumi na hali ya maisha unaenda sambamba na uungwaji mkono wa kuendelea kwa nafasi ya Muqawama katika ulinzi wa Lebanon.

Kwa upande mwingine, kutokuaminiana kwa kiwango kikubwa dhidi ya serikali na urais, kupinga kwa wingi kuanzishwa kwa uhusiano wa kawaida na utawala wa Kizayuni, pamoja na uungwaji mkono wa uchaguzi kwa orodha za wagombea wa Muqawama, vinaonesha picha ya mitazamo ya kisiasa ya washiriki ambayo suala la usalama na kukabiliana na uvamizi lina nafasi ya msingi.

Matokeo ya utafiti huu, katika kipindi hiki nyeti nchini Lebanon, yanaweza kuwa mojawapo ya mada muhimu katika mijadala mipya kuhusu uhusiano kati ya jamii ya Washia, Muqawama, serikali na mustakabali wa mfumo wa ulinzi wa nchi hiyo.