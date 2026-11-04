Mashindano ya vikundi ya Midhamatan yanatoa fursa kwa vipaji mbalimbali vya Qur’ani kuonekana na kutambuliwa

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Masih Lahrasbi, Mkurugenzi wa Ofisi ya Uratibu wa Vituo vya Kitamaduni na Kisanii vya Misikiti katika Mkoa wa Tehran, katika mahojiano na ABNA, akizungumzia mtazamo wa mashindano ya vikundi katika Tamasha la Qur’ani la Midhamatan, amesema:

Mojawapo ya mafanikio ya kutumia mfumo wa mashindano ya vikundi katika toleo la 18 la Tamasha la Midhamatan ni kukabidhi sehemu ya majukumu ya utekelezaji kwa vituo vya kitamaduni na kisanii vya misikiti. Hatua hii, pamoja na kuongeza nafasi ya vituo hivyo katika utekelezaji wa shughuli, pia ni mazoezi ya kuimarisha mtandao wa mawasiliano na ushirikiano baina yao.

Akizungumzia mkakati wa kuunda mtandao wa vituo vya misikiti, alisema:

“Katika mwelekeo huu, tumejitahidi kuvitambua na kuviimarisha vituo vilivyo hai na vinavyofanya shughuli mbalimbali katika maeneo yao pamoja na vile vyenye mawasiliano na vituo vingine. Kwa kuvipa majukumu ya utekelezaji, tunalenga kuweka mazingira yatakayoviwezesha kushiriki kwa ufanisi zaidi.”

Mkurugenzi wa Ofisi ya Uratibu wa Vituo vya Kitamaduni na Kisanii vya Misikiti katika Mkoa wa Tehran, akizungumzia matokeo bora ya mkakati huu, alieleza:

“Katika mwaka huu, ushiriki wa timu zinazoongoza mtandao pamoja na timu zilizo chini ya usimamizi wake umeimarika. Tunatumaini kuwa mwenendo huu utaendelea pia katika matoleo yajayo.”

Lahrasbi alitaja mojawapo ya faida muhimu zaidi za mashindano ya vikundi katika tukio hili la Qur’ani kuwa ni kuimarisha mshikamano ndani ya misikiti, akisema:

“Shughuli za vikundi zinatoa fursa ya kutambua vipaji mbalimbali katika mazingira ya msikiti. Pia, watu wenye uwezo na vipaji tofauti wanapata motisha zaidi ya kushiriki katika shughuli za Qur’ani.”

Aliongeza:

“Hapo awali, huenda mtu mwenye kipaji cha uchoraji alifikiri kuwa hakuwa na nafasi ya kushiriki katika hatua za juu za mashindano ya Qur’ani. Lakini kupitia mfumo wa mashindano ya vikundi, watu wanaweza kushiriki katika vipengele mbalimbali kulingana na uwezo wao, kama vile usomaji wa Qur’ani, tafsiri na uelewa rahisi wa aya, uchoraji, maandishi ya kisanaa (calligraphy), pamoja na usimulizi mzuri na wenye kuvutia wa hadithi za Qur’ani.”

Alibainisha kuwa mfumo huu unawapa watu wenye vipaji tofauti fursa ya kuonesha uwezo wao katika hatua za mashindano za mkoa na kitaifa.

Kwa mtazamo huo, Tamasha la Midhamatan, mbali na kutambua vipaji vya Qur’ani katika fani mbalimbali, pia linatoa mazingira ya kukuza na kuimarisha vipaji hivyo.

Mkurugenzi huyo wa Ofisi ya Uratibu wa Vituo vya Kitamaduni na Kisanii vya Misikiti katika Mkoa wa Tehran, akisisitiza nafasi ya mfumo huu katika kuongeza ushiriki wa vijana na balehe katika shughuli za misikiti, alisema:

“Lengo letu ni kuweka mazingira yatakayowawezesha watu wengi zaidi kushiriki katika misikiti na programu za Qur’ani. Mashindano ya vikundi, kwa kutoa fursa za ushiriki kwa watu wenye vipaji mbalimbali, yanaweza kusaidia kufanikisha lengo hili.”

Mwisho, Lahrasbi alieleza kufurahishwa kwake na mapokezi mazuri yaliyopatikana kwa mfumo huu mwaka huu, akitumaini kuwa kuendelea kwa mwenendo huu kutasaidia zaidi kuimarisha mtandao wa vituo vya kitamaduni na kisanii vya misikiti na kupanua ushiriki wa vijana wa misikitini katika shughuli za Qur’ani.

Ikumbukwe kuwa: Toleo la 18 la Mashindano ya Qur’ani ya Midhamatan litafanyika kuanzia tarehe 17 hadi 19 Aban, katika Mkoa wa Hamedan nchini Iran, ambao ndio mwenyeji wa mashindano hayo.