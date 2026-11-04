Trump na washirika wake wakiri gharama za kisiasa za vita dhidi ya Iran: “Tumepata kichapo kikubwa!”

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Kwa mujibu wa gazeti la New York Post, baadhi ya watu wa karibu na Donald Trump, Rais wa Marekani, wanaiona vita dhidi ya Iran kuwa sababu kuu ya kushindwa kwa Warepublican katika uchaguzi wa katikati ya muhula na kupoteza kwa chama hicho wingi wa viti katika Baraza la Wawakilishi na Seneti.

Watu hao wanaamini kuwa gharama za kiuchumi za vita, hususan kupanda kwa bei ya mafuta na nishati, zimeongeza kutoridhika kwa wapiga kura na kusababisha kushindwa kwa Chama cha Republican katika uchaguzi.

Vita dhidi ya Iran; gharama iliyohusishwa na Trump

Mmoja wa wataalamu wa mikakati ya kisiasa wa Republican, ambaye alishiriki katika kampeni za uchaguzi wa katikati ya muhula, alikosoa matokeo ya vita hivyo katika mahojiano na New York Post, akisema:

“Natumaini Chuck Schumer atampigia simu Benjamin Netanyahu na kumshukuru kwa ushindi wake; vita hivi vilikuwa janga!”

New York Post, ikimnukuu mtaalamu mwingine mwandamizi wa mikakati ya Republican, ilieleza kuwa kupanda kwa bei ya petroli na dizeli kulitokana hasa na vita dhidi ya Iran, wala si ushuru wa bidhaa za biashara.

Alisema kuwa ikiwa Chama cha Republican kinataka kurejesha nafasi yake ya kisiasa, hatua ya kwanza inapaswa kuwa kumaliza vita dhidi ya Iran na kurejea katika sera ya nje inayoweka mbele maslahi ya Marekani.

Mtu mmoja aliye karibu na Trump pia alikosoa kwa lugha kali nafasi ya washauri wa rais katika kumshawishi kuingia vitani, akiwatuhumu kwa kumpa ushauri usio sahihi.

Ukosoaji dhidi ya washauri wa Trump; vita visivyo na mkakati wa kujiondoa

Katika kuendeleza ukosoaji huo, mmoja wa washauri wa kisiasa wa Trump alisema kuwa baadhi ya watu wa karibu na rais walimwingiza katika vita ambavyo havikuwa na mpango wowote wa kweli wa kuhitimisha.

Aliongeza kuwa washauri hao walimfanya Trump aamini kwamba angeweza kujiondoa katika mapigano wakati wowote atakapotaka, lakini kwa vitendo Marekani imejikuta katika hali ambayo haina njia rahisi ya kujiondoa.

Kwa mujibu wa mshauri huyo, watu hao sasa wanajaribu kuhalalisha utendaji wao badala ya kukubali wajibu wa maamuzi waliyoyafanya.

John Ullyot, aliyekuwa afisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani katika kipindi cha kwanza cha utawala wa Trump, pia alikosoa namna vita vilivyosimamiwa.

Alisema kuwa wakati wa muhula wa kwanza wa urais wa Trump, viongozi waliohusika na uamuzi wa aina hiyo huenda wangeondolewa madarakani mapema zaidi.

Alisisitiza kuwa wapiga kura walimpigia Trump kura ili apunguze gharama za maisha na kutekeleza ahadi zake za ndani, si kushuhudia vita visivyo na mwisho nchini Iran na kuongezeka kwa gharama za maisha.

Mlango-Bahari wa Hormuz na shinikizo la kiuchumi kwa wananchi wa Marekani

Kwa mujibu wa ripoti ya New York Post, vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vilianza tarehe 28 Februari, kwa msukumo wa Benjamin Netanyahu. Hii ni licha ya kwamba Trump alikuwa amedai hapo awali kuwa mashambulizi ya anga ya Marekani yalikuwa yameangamiza kabisa mpango wa nyuklia wa Iran.

Mwanzoni mwa vita, Trump alitabiri kuwa mapigano yangedumu kwa takribani wiki nne, lakini vita hivyo vimeendelea kwa zaidi ya miezi minane.

Gazeti hilo la Marekani limeandika kuwa kuvurugika kwa usafiri wa meli katika Mlango-Bahari wa Hormuz wakati wa vita kulisababisha kupanda kwa bei ya nishati katika soko la dunia. Matokeo yake, bei ya mafuta ya magari, kiwango cha mfumuko wa bei na viwango vya riba nchini Marekani pia viliongezeka.

Mabadiliko hayo yaliongeza shinikizo la kiuchumi kwa familia za Marekani na kuwa mojawapo ya sababu kuu za kukosolewa kwa sera za utawala wa Trump.

Kwa mujibu wa New York Post, ingawa matumaini ya kufikiwa kwa mazungumzo ya amani na kupita kwa idadi kubwa zaidi ya meli za mafuta katika Mlango-Bahari wa Hormuz yalisababisha bei ya mafuta kushuka kwa kiasi kikubwa siku ya Jumatatu, mabadiliko hayo yalitokea baada ya muda muafaka wa kuweza kuathiri kwa kiwango kinachoonekana matokeo ya uchaguzi kupita.

Trump: Vita dhidi ya Iran vilikuwa sehemu ya sababu za kushindwa

Donald Trump, akijibu kushindwa kwa Warepublican, alikubali kwa kiasi fulani kuwa vita dhidi ya Iran vilikuwa na athari katika matokeo ya uchaguzi, lakini wakati huohuo alitetea uamuzi wake wa kuendeleza vita hivyo.

Katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News, alisema:

“Nadhani sehemu ya jambo hilo ilihusiana na Iran.”

Hata hivyo, alidai kuwa hatua zake dhidi ya Iran zitakuwa na umuhimu mkubwa zaidi kihistoria ikilinganishwa na matokeo ya uchaguzi wa usiku huo.

Trump pia, akizungumzia kushindwa kwa wagombea wa Republican, alidai kuwa kama yeye mwenyewe angekuwa mgombea katika uchaguzi huo, matokeo yangekuwa tofauti na kwamba wapiga kura wangemuunga mkono kutokana na idadi kubwa ya watu waliohudhuria mikutano yake ya kampeni.

Kauli hizi zimetolewa wakati ambapo baadhi ya washirika wake wa kisiasa, tofauti na tathmini yake, wameitaja vita dhidi ya Iran na matokeo yake ya kiuchumi kuwa miongoni mwa sababu kuu zilizosababisha kushindwa kwa Chama cha Republican katika uchaguzi.