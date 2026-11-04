Azimio la mwisho la sherehe za Siku ya Kitaifa ya 4 Novemba, Siku ya Mapambano dhidi ya Ubeberu wa Kimataifa

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (A.S) –ABNA– Azimio la mwisho la maandamano ya kitaifa ya kuadhimisha Siku ya Mwenyezi Mungu ya 4 Novemba limetolewa likiwa na vipengele vinane.

Maandishi kamili ya azimio hilo ni kama ifuatavyo:

Kwa jina la Mwenyezi Mungu, Mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu

“Wala msilegee wala msihuzunike, kwani nyinyi ndio mtakaokuwa washindi ikiwa nyinyi ni Waumini.”

(Surat Aal-Imran, aya ya 139).

Siku ya Mwenyezi Mungu ya tarehe 4 Novemba ni alama ya utambuzi wa kihistoria na udhihirisho wa dhamira thabiti ya taifa la Iran katika kukabiliana na mfumo wa utawala wa mabavu na ubeberu wa kimataifa. Siku hii imeunganishwa katika kumbukumbu za kihistoria za wananchi wa Iran na mapambano dhidi ya tamaa za kupindukia, udhalilishaji, uingiliaji na uvamizi wa madola ya kibeberu. Pia imekuwa bendera iliyoinuliwa katika njia ya heshima, uhuru na kujitawala kwa mataifa yaliyodhulumiwa na wapigania uhuru duniani.

Mwaka huu, maadhimisho haya yanafanyika chini ya kaulimbiu ya “Agano na Mashahidi – Mapambano dhidi ya Ubeberu”, katika mazingira ambayo taifa la Iran, kufuatia mashambulizi ya kikatili ya Marekani na utawala wa Kizayuni, limeendelea kwa zaidi ya usiku 240 kuonyesha uwepo wake wa makusudi, kishujaa na wa kuvutia katika viwanja na mitaa ya nchi nzima.

Ushiriki huo umeonyesha kwa mara nyingine imani, nguvu, mshikamano wa kitaifa na dhamira isiyoweza kushindwa ya wananchi wa Iran. Pia umethibitisha kuwa Iran, kwa kutegemea umoja wa kitaifa, uwezo wa kujilinda, misingi ya Mwenyezi Mungu na Mapinduzi ya Kiislamu pamoja na kufuata uongozi wa Faqihi, haitasalimu amri mbele ya nguvu yoyote ya uvamizi au yenye tamaa za kupindukia.

Sisi washiriki wa hafla hii adhimu ya Siku ya Mwenyezi Mungu ya 4 Novemba, huku tukiheshimu siku hii kuu na kufanya upya ahadi yetu kwa malengo makuu ya kiongozi mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, Imam Khomeini (Mwenyezi Mungu amrehemu), na kiongozi shahidi wa Umma, Imam Khamenei (Mwenyezi Mungu aitakase nafsi yake), tunatangaza misimamo yetu kwa sauti kuu za:

“Allahu Akbar – Khamenei ndiye Kiongozi!”

“Mauti kwa Marekani – Mauti kwa Israel!”

Vipengele vinane vya azimio

1. Kulaani uvamizi wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran

Sisi, taifa kubwa la Iran ya Kiislamu, tunalaani vikali uvamizi wa wazi na wa kikatili wa Marekani na utawala wa Kizayuni dhidi ya ardhi, mamlaka na wananchi wa Iran.

Tunasisitiza haki halali ya taifa la Iran ya kujilinda, kuhifadhi uhuru, usalama na mipaka ya nchi yake, pamoja na umuhimu wa kulipiza kisasi kwa ajili ya kiongozi shahidi aliyekuwa mpiganaji (Mwenyezi Mungu amrehemu), mashahidi 168 wa wanafunzi wa shule ya Shajareh Tayyibeh mjini Minab, mashahidi wengine wa wanafunzi na wananchi kutoka makundi mbalimbali.

Tunatangaza kuwa hakuna uvamizi wala tishio lolote linaloweza kuvunja dhamira imara ya wananchi wa Iran. Tunasisitiza kuendeleza njia ya mashahidi wetu mashujaa hadi kufikiwa kwa malengo makuu ya Mapinduzi ya Kiislamu.

Pia tunaona kuwa kusasisha orodha ya malengo ya adui, kwa namna ambayo aina mbalimbali za mali na rasilimali za kimwili na zisizo za kimwili za adui wa Marekani na Kizayuni ziwe katika wigo wa vikosi vya kijeshi, ni jambo la kimkakati.

2. Kufanya upya ahadi ya utiifu kwa Kiongozi wa Mapinduzi ya Kiislamu

Sisi wananchi wa Iran tunaofungamana na uongozi wa Faqihi, kwa kufanya upya ahadi na kiapo cha utiifu kwa Kiongozi wa Umma, Ayatullah Imam Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei (Mwenyezi Mungu amuhifadhi), tunasisitiza kufuata mafundisho ya Maimamu wawili wa Mapinduzi na uongozi wa Faqihi.

Tunatangaza kuwa wananchi wa Iran, kwa kuongozwa na mwenendo na fikra za viongozi wao wa Mwenyezi Mungu, wataendelea kuwa imara na wenye umoja katika njia ya heshima, uhuru, maendeleo na mapambano.

Hatutakwepa juhudi zozote katika kulinda urithi mkubwa wa Mapinduzi ya Kiislamu. Pia tunaona kuimarisha uwezo wa kujilinda unaotegemea nguvu za ndani, sambamba na uungwaji mkono wa kitaifa kwa vikosi vya ulinzi na usalama, kuwa ni nguzo muhimu ya kuzuia vitisho vya wageni wanaoipinga Iran na washirika wao wa ndani.

3. Kuunga mkono vikosi vya ulinzi na usalama vya Iran

Sisi wananchi wa Iran tunatambua na kuenzi juhudi za dhati, kujitolea na kujitoa mhanga kwa vikosi vya kijeshi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, vikiwemo:

Jeshi la Iran.

Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu (IRGC).

Kikosi cha Basij.

Polisi wa Iran (FARAJA).

Vikosi vyote vinavyolinda usalama wa nchi.

Tunasisitiza nafasi yao ya kihistoria na muhimu katika kulinda uhuru wa nchi, kuimarisha uwezo wa juu wa kuzuia mashambulizi ya adui na kukabiliana kikamilifu na vitisho kupitia maandalizi ya kijeshi yenye busara.

Kwa mujibu wa mwongozo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu, tunatarajia kufanyika kwa marekebisho ya muundo wa kijeshi, kuendelezwa kwa uwezo wa kisasa wa ulinzi na usalama kwa kutumia teknolojia mpya, pamoja na kuimarishwa kwa misingi ya kiroho na moyo wa kujitolea wa vikosi vya kijeshi.

Pia tunataka kuwepo kwa uwezo wa kutoa majibu ya haraka, yenye athari na yasiyofungwa na mipaka ya kijiografia dhidi ya kila kiwango na aina ya tishio.

4. Kuimarisha diplomasia na mshikamano wa kitaifa

Sisi wananchi wa Iran tunaosisimama daima katika kulinda nchi yetu, tunasisitiza umuhimu wa kueleza misimamo ya msingi ya nchi katika mahusiano ya kimataifa, kuimarisha nguvu na hadhi ya Iran, kuimarisha ushirikiano kati ya mataifa huru na kukabiliana na sera za upande mmoja na za kutaka kutawala za madola ya kibeberu.

Kwa kufuata mwongozo wa Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi, tunaona kuwa kuimarisha ushirikiano wa kimkakati kati ya uwanja wa mapambano na diplomasia, kuwa na msimamo mmoja katika kufanya maamuzi na kuchukua hatua, pamoja na kuratibu shughuli za mihimili mitatu ya dola katika kulinda maslahi ya juu ya nchi, ni miongoni mwa nguzo kuu za nguvu ya kitaifa.

Tunachukulia umoja na mshikamano katika ngazi zote za uongozi wa nchi kuwa mtaji usio na kifani wa kuvuka kwa nguvu hali ngumu iliyopo.

5. Kulinda haki na uwezo wa nyuklia wa Iran

Sisi wananchi wa Iran wanaopinga ubeberu, kwa kusisitiza haki ya msingi na isiyoweza kupingwa ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, tunatangaza uungwaji mkono wetu kamili kwa nguvu na mafanikio ya nyuklia yaliyopatikana na wanasayansi na wana wa taifa hili.

Tunasisitiza umuhimu wa kuhakikisha, kudhamini na kuimarisha haki za nyuklia za taifa la Iran, pamoja na kuhifadhi na kuendeleza uwezo wote wa nyuklia, wa kitaalamu na kimkakati.

Tunatarajia viongozi wakuu wa nchi na mamlaka husika kupitia upya kwa msimamo thabiti maslahi na masharti ya kuendelea kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kuwa mwanachama wa Mkataba wa Kuzuia Uenezaji wa Silaha za Nyuklia (NPT).

Kutokana na ukiukaji wa ahadi, ubaguzi na vitisho vinavyoendelea kutoka kwa madola ya kibeberu, tunataka kujiondoa kwa heshima kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mkataba huo kuwekwa katika ajenda ya maamuzi kama hitaji kubwa la wananchi wa Iran.

Tunatarajia uamuzi unaofaa kuchukuliwa kwa lengo la kulinda usalama wa taifa, uhuru na nguvu ya nyuklia ya nchi.

6. Kuthamini mafanikio ya vijana wa Iran

Sisi washiriki wa maandamano haya makubwa, tunasisitiza umuhimu wa kulinda matumaini, furaha ya kijamii, kujiamini kwa taifa na imani katika uwezo mkubwa wa wananchi wa Iran.

Tunathamini mafanikio na ushindi wa wana wa taifa hili katika nyanja mbalimbali za sayansi, utamaduni, teknolojia na hasa mashindano ya kimataifa ya michezo.

Tunatoa pongezi na shukrani za dhati kwa washindi, mabingwa na wanamichezo wa Iran ambao, kwa kuinua bendera tukufu ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika mashindano ya kimataifa, wameonyesha heshima, uwezo na fahari ya taifa lao.

Tunatangaza kuwa mafanikio haya ni ishara ya dhamira, vipaji, juhudi na kujiamini kwa kizazi kipya cha nchi hii.

Tunaamini kuwa taifa la Iran, kwa kutegemea rasilimali watu wenye uwezo na waliojitolea, lina uwezo unaohitajika wa kufikia kilele cha maendeleo na mafanikio.

7. Kuunga mkono juhudi za watumishi wa umma na kutatua matatizo ya kiuchumi

Sisi wananchi wenye shukrani wa Iran, tunatangaza uungwaji mkono wetu wa kila namna kwa watumishi wote wa nchi ya Kiislamu katika mihimili mitatu ya dola, mashirika na taasisi mbalimbali.

Tunatoa shukrani kwa huduma za dhati zinazotolewa na viongozi katika maeneo mbalimbali ya nchi, pamoja na juhudi zinazostahili pongezi za wenye viwanda, wakulima, wafanyakazi na watoa huduma katika sekta mbalimbali.

Tunasisitiza umuhimu wa kutatua matatizo ya kiuchumi na changamoto za maisha ya wananchi.

Pia tunatangaza ushirikiano na uungwaji mkono wa wananchi wa Iran wenye mwamko kwa mipango ya Serikali inayolenga kutatua matatizo na vikwazo vilivyopo, hususan katika usimamizi bora wa matumizi ya nishati.

8. Kuunga mkono Muqawama na mataifa yanayopigania uhuru duniani

Sisi wananchi huru wa Iran yenye fahari, tunatangaza uungwaji mkono wetu kwa Muqawama wenye fahari na mataifa yote pamoja na wapigania uhuru wanaopinga ubeberu duniani kote.

Tunatoa msisitizo maalumu kwa:

Wananchi wanaodhulumiwa wa Palestina na Gaza.

Taifa lenye heshima la Lebanon.

Mashujaa wa Yemen.

Vikosi vya Muqawama nchini Iraq.

Tunalaani vikali uhalifu wa ubeberu wa kimataifa na sera zake za kutaka kutawala mataifa mengine.

Tunachukulia kusimama dhidi ya ukaliaji wa ardhi, uvamizi na kulazimishwa kwa matakwa ya madola ya kibeberu kuwa ni udhihirisho wa mwamko wa kimataifa na dhamira ya mataifa ya kufikia uhuru, haki na kujitawala.

Pia tunaona “umoja wa medani” kuwa ni jambo muhimu na lenye athari za kimkakati katika kuunda mfumo mpya wa kisiasa na kiusalama katika Asia Magharibi na kuweka mazingira ya kuanzishwa kwa ustaarabu mpya wa Kiislamu.

Tunasisitiza kuwa umoja huo ni hitaji muhimu na la lazima katika kufikia malengo hayo.