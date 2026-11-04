Milio ya kauli mbiu ya kutaka kulipiziwa kisasi kwa ajili ya Kiongozi Shahidi katika Uwanja wa Enqelab, ndani ya Haram Tukufu ya Imam Ridha (A.S)

Msimbo wa Habari: 1886561

Mahujaji na wakazi wa karibu na Haram Tukufu ya Imam Ridha (A.S), jioni ya Jumanne (12 Aban 1405 Hijria Shamsia / Jumanne, 3 Novemba 2026), walikusanyika katika uwanja wa Enqelab ndani ya Haram hiyo katika mkusanyiko uliopewa jina la “Kutaka Kulipiziwa Kisasi na Kulipiza Kisasi kwa Ajili ya Kiongozi Shahidi.” Washiriki walisisitiza umuhimu wa kuhifadhi damu ya mashahidi na kuendeleza njia ya Muqawama (upinzani).