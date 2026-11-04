Ushindi mkubwa wa Democrats katika uchaguzi wa Marekani na siku ya majonzi kwa Warepublican; Iran imekuwa jinamizi la Trump katika uchaguzi

Kwa mujibu wa Shirika la Kimataifa la Habari la Ahlul-Bayt (A.S) –ABNA– Matokeo ya hivi karibuni ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Bunge la Marekani yanaonyesha ushindi mkubwa wa Chama cha Democratic na kushindwa kwa Warepublican katika majimbo kadhaa muhimu ya nchi hiyo. Uchaguzi huo umesababisha mabadiliko ya udhibiti wa Seneti na, kwa mujibu wa makadirio ya vyombo vya habari, Baraza la Wawakilishi kwa faida ya Democrats. Matokeo hayo pia yamesababisha mwitikio kutoka kwa Donald Trump, Rais wa Marekani, pamoja na viongozi wengine waandamizi wa vyama vyote viwili.

Uchaguzi wa katikati ya muhula nchini Marekani ulifanyika Jumanne, tarehe 3 Novemba 2026 (12 Aban 1405 Hijria Shamsia), katika mazingira ambayo ushindani wa kuamua muundo mpya wa Bunge la Congress, uchaguzi wa magavana na mabunge ya majimbo ulikuwa mojawapo ya mitihani muhimu zaidi ya kisiasa kwa serikali ya pili ya Donald Trump.

Kwa mujibu wa ripoti za hivi karibuni za Shirika la Habari la Associated Press, Reuters na kituo cha CBS, Democrats wamefanikiwa kupata viti kadhaa vilivyokuwa vinashikiliwa na Warepublican na hivyo kuchukua udhibiti wa Seneti. Kituo cha CBS pia kimetangaza ushindi wa Democrats katika uchaguzi wa Baraza la Wawakilishi na kupata kwao wingi wa viti katika chombo hicho.

Kwa mujibu wa matokeo yaliyotangazwa na makadirio ya vyombo vya habari, Warepublican wamepoteza wingi wao katika mabunge yote mawili ya Congress. Hata hivyo, zoezi la kuhesabu kura katika baadhi ya maeneo linaendelea na idadi ya mwisho ya viti bado haijathibitishwa kikamilifu.

Kushindwa kwa Warepublican katika majimbo muhimu na ngome zao za jadi

Mojawapo ya sifa muhimu za uchaguzi huu ni ushindi wa wagombea wa Democrats katika baadhi ya majimbo ambayo katika chaguzi zilizopita yalikuwa ngome muhimu za Chama cha Republican na Donald Trump.

Kwa mujibu wa Associated Press, Democrats wamefanikiwa kuwanyang'anya Warepublican viti vya Seneti katika majimbo ya Texas, South Carolina, Kansas, North Carolina na Ohio.

Katika jimbo la Texas, James Talarico, mgombea wa Democrats, amefanikiwa kumshinda Ken Paxton, mgombea wa Republican aliyekuwa akiungwa mkono na Trump. Matokeo haya yana umuhimu mkubwa kwa kuwa ni baada ya miongo kadhaa ambapo Democrats wamefanikiwa kushinda uchaguzi wa Seneti katika jimbo hilo.

Democrats pia wamepata mafanikio makubwa katika uchaguzi wa magavana. Huko Texas, Gina Hinojosa amefanikiwa kumshinda Greg Abbott, gavana wa Republican wa jimbo hilo. Wagombea wa Democrats katika majimbo ya Ohio, Iowa na Georgia pia wamefanikiwa kupata nafasi za ugavana.

Matokeo haya yanaonyesha kuwa mabadiliko ya mitazamo ya wapiga kura hayakujikita katika maeneo yenye ushindani mkubwa pekee, bali hata baadhi ya maeneo yaliyokuwa ngome za jadi za Republican yameshuhudia ongezeko la uungwaji mkono kwa Democrats.

Mwitikio wa Trump: Kutoka kuwakosoa wagombea walioshindwa hadi kutangaza utayari wa kushirikiana na Democrats

Donald Trump, katika kauli zake za kwanza kufuatia matokeo ya uchaguzi, alijaribu kutenganisha kushindwa kwa Warepublican na utendaji wake binafsi.

Rais wa Marekani aliandika katika ujumbe kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social:

“Jina langu halikuwa kwenye karatasi ya kura, na kama ningekuwapo, tungeshinda kwa tofauti kubwa.”

Trump pia, baada ya kushindwa kwa Greg Abbott, gavana wa Republican wa Texas, alimtuhumu kujitenga na misingi ya Chama cha Republican na kudai kuwa jambo hilo lilichangia kushindwa kwake katika uchaguzi.

Aidha, wakati wa kutangazwa kwa matokeo, Trump aliikosoa Fox News pamoja na tafiti za maoni zilizofanywa na kituo hicho.

Pamoja na misimamo hiyo, Rais wa Marekani katika mahojiano na gazeti la New York Times alisema kuwa atakubali matokeo ya uchaguzi na yuko tayari kushirikiana na Democrats.

Alisema yuko tayari kabisa kuyakubali matokeo na atajitahidi kushirikiana na wawakilishi wa Democrats ili kufikia makubaliano.

Mwitikio wa viongozi wa Democrats: Wananchi wamepiga kura ya kubadilisha mwelekeo wa kisiasa wa Marekani

Ushindi wa Democrats katika uchaguzi umepokelewa kwa furaha na viongozi wa chama hicho.

Chuck Schumer, kiongozi wa Democrats katika Seneti, baada ya kutangazwa kwa matokeo alisema kuwa wananchi wa Marekani wamepiga kura ya kutaka mabadiliko na kwamba muundo wa kisiasa wa Seneti umepitia mabadiliko ya kizazi.

Schumer aliwaambia wananchi wa Marekani:

“Msaada uko njiani.”

Hakeem Jeffries, kiongozi wa Democrats katika Baraza la Wawakilishi, naye katika kuitikia mafanikio ya chama chake alisema kuwa hatua mpya katika siasa za Marekani imeanza.

Jeffries, akizungumzia ongezeko la uungwaji mkono wa wapiga kura kwa wagombea wa Democrats katika majimbo mbalimbali, alisisitiza kuwa chama chake kilikuwa kimejitahidi kurejesha wingi wa viti katika Baraza la Wawakilishi.

Pia alieleza kuwa ushindi wa Democrats una umuhimu unaovuka mafanikio ya chama kimoja na kwamba ni suala lenye umuhimu wa kitaifa.

John Ossoff, seneta wa Democrat kutoka jimbo la Georgia ambaye amefanikiwa kuchaguliwa tena kuingia Seneti, pia alisema mbele ya wafuasi wake kuwa wananchi wa Marekani wametumia kura zao kupinga utendaji wa Donald Trump.

Alitaja matokeo ya uchaguzi huo kuwa ishara ya kutoridhika kwa wapiga kura na sera za serikali ya sasa ya Marekani.

Mwitikio wa Warepublican: Ukosoaji dhidi ya utendaji wa Trump waanza

Kwa upande mwingine, matokeo ya uchaguzi yamesababisha kuibuka kwa ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi na maafisa wa uchaguzi wa Republican.

Associated Press imeripoti kuwa baadhi ya maafisa wa kampeni za uchaguzi wa Warepublican wamezitaja sera za Trump na utendaji wa serikali yake kuwa miongoni mwa sababu kuu za kushindwa kwa chama hicho katika uchaguzi.

Kwa mujibu wa watu hao, kutoridhika kwa wapiga kura na hali ya uchumi, kuongezeka kwa gharama za maisha na baadhi ya sera za serikali kumesababisha kupungua kwa uungwaji mkono kwa wagombea wa Republican.

Ken Paxton, mgombea wa Republican aliyeshindwa katika uchaguzi wa Seneti huko Texas, naye alipompongeza mpinzani wake wa Democrat alikiri kuwa Warepublican wamepitia usiku mgumu wa uchaguzi katika maeneo mbalimbali ya Marekani.

Uchumi, vita dhidi ya Iran na sera za Trump katikati ya masuala yaliyowavutia wapiga kura

Tathmini za awali za vyombo vya habari vya Marekani na tafiti za maoni zilizofanywa miongoni mwa wapiga kura zinaonyesha kuwa masuala ya uchumi, gharama za maisha, sera za uhamiaji, vita dhidi ya Iran na namna serikali ya shirikisho inavyoendeshwa yalikuwa miongoni mwa mada muhimu katika uchaguzi.

Kwa mujibu wa takwimu za utafiti wa maoni ya wapiga kura baada ya kupiga kura, uliochapishwa na Reuters, takribani nusu ya wapiga kura waliona uchaguzi wa katikati ya muhula kuwa fursa ya kuonyesha upinzani wao dhidi ya Trump.

Aidha, takribani asilimia 70 ya waliohojiwa walitaka Bunge la Congress liongeze nafasi yake ya kusimamia na kuchunguza utendaji wa Rais.

Matokeo haya yanaonyesha kuwa uchaguzi huo, mbali na kuamua muundo wa Bunge la Congress, ulikuwa pia fursa ya wananchi kutathmini utendaji wa serikali ya Trump.

Athari za kisiasa za uchaguzi kwa miaka miwili iliyobaki ya utawala wa Trump

Kuhamishwa kwa udhibiti wa Congress kutoka kwa Warepublican kwenda kwa Democrats kunaweza kubadilisha uwiano wa nguvu za kisiasa mjini Washington katika kipindi cha miaka miwili iliyobaki ya urais wa Trump.

Kwa kupata wingi wa viti katika mabunge yote mawili, Democrats watakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kusimamia utendaji wa serikali, kuendesha vikao vya uchunguzi, kupitia sera za kiutendaji na kushawishi mchakato wa kupitisha sheria.

Kwa upande mwingine, udhibiti wa Seneti unaweza kuathiri mchakato wa kuthibitisha uteuzi wa viongozi wa serikali, wakiwemo baadhi ya maafisa waandamizi na wagombea wa nafasi za mahakama.

Hata hivyo, Trump bado anazo mamlaka ya kikatiba ya urais, yakiwemo mamlaka ya kupinga sheria zinazopitishwa na Congress kupitia kura ya turufu (veto). Hali hii inaweza kuongeza tofauti za kisiasa na kusababisha mkwamo katika utungaji wa sheria kati ya Ikulu ya White House na Congress.

Kwa ujumla, matokeo yaliyotangazwa ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa mwaka 2026 nchini Marekani yanaonyesha kuwa Democrats wameimarisha nafasi yao ya kisiasa katika ngazi ya kitaifa, huku Warepublican wakikabiliwa na kupungua kwa nguvu zao za uchaguzi.

Miongoni mwa matukio muhimu ya uchaguzi huo ni pamoja na mabadiliko ya wingi wa viti katika Seneti, kutangazwa kwa ushindi wa Democrats katika Baraza la Wawakilishi, kushindwa kwa Warepublican katika baadhi ya majimbo yaliyokuwa ngome zao za jadi, ukosoaji kutoka kwa baadhi ya viongozi wa Republican na kauli tofauti za Donald Trump kuhusu matokeo.

Wakati zoezi la kuhesabu kura likiendelea katika baadhi ya maeneo ya uchaguzi, muundo sahihi na wa mwisho wa Congress bado unaendelea kubainika. Hata hivyo, matokeo yaliyotangazwa hadi sasa yanaashiria mabadiliko muhimu katika uwiano wa nguvu za kisiasa mjini Washington.