Kushindwa kwa Warepublican katika uchaguzi wa kati ya muhula kumweka Trump katika presha ya kisiasa, Wanademokrasia wakijiandaa kufanya uchunguzi

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Washington DC, Kushindwa kwa chama cha Rais Donald Trump cha Republican katika uchaguzi wa katikati ya muhula kumeibua changamoto kubwa za kisiasa kwa rais huyo, huku chama cha Democratic kikijiandaa kuanzisha uchunguzi dhidi ya utawala wake na huenda hata kuibua mchakato mwingine wa kumwondoa madarakani.

Matokeo hayo yanaashiria mabadiliko makubwa ya nguvu za kisiasa nchini Marekani, ambapo Wanademokrasia wanatarajiwa kutumia udhibiti wao katika Bunge la Congress kuimarisha usimamizi wa shughuli za serikali na kuweka vikwazo kwa baadhi ya maamuzi ya Rais Trump.

Hali hiyo inafanana na kipindi cha kwanza cha utawala wa Trump, ambapo Wanademokrasia walipata udhibiti wa Baraza la Wawakilishi baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula na baadaye kuanzisha taratibu mbili za kumwondoa madarakani.

Safari hii, uwezekano wa Wanademokrasia kuwa na ushawishi katika Baraza la Wawakilishi na Seneti unaweza kuathiri zaidi utekelezaji wa ajenda za Trump, ikiwemo uteuzi wa mawaziri na majaji wa mahakama za shirikisho.

Kabla ya uchaguzi huo, Trump alikuwa amehimiza wapiga kura kuuchukulia uchaguzi huo kana kwamba yeye mwenyewe alikuwa mgombea, akifanya kampeni katika majimbo mbalimbali ili kuwaimarisha wagombea wa chama chake cha Republican.

Hata hivyo, matokeo yalionyesha kuwa wapiga kura wengi hawakuwaunga mkono baadhi ya wagombea aliowachagua na kuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu hali ya uchumi, kupanda kwa gharama za maisha, vita dhidi ya Iran pamoja na sera zake za ushuru wa bidhaa kutoka nje.

Akizungumza katika mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News yaliyotangazwa Jumatano asubuhi, Trump alijaribu kujitenga na lawama za kushindwa kwa chama chake, akisema kuwa Democrats walifanya kampeni nzuri huku akiwakosoa wagombea wa Republican kwa kushindwa kwao.

Trump alisema kuwa haoni matokeo hayo kama pigo kwake binafsi.

Wanademokrasia kuanzisha uchunguzi dhidi ya utawala wa Trump

Viongozi wa chama cha Democratic wameanza kueleza maeneo ambayo wanakusudia kuyachunguza iwapo watapata udhibiti wa kamati muhimu za Bunge la Congress.

Maeneo hayo yanajumuisha sera za utawala wa Trump, mwenendo wa baadhi ya maafisa wa serikali, uhusiano kati ya viongozi wa serikali na makampuni binafsi pamoja na tuhuma za matumizi mabaya ya madaraka.

Pia, wanatarajiwa kuchunguza shughuli za kibiashara za familia ya Trump, namna serikali yake ilivyosimamia uchunguzi kuhusu Jeffrey Epstein na tuhuma pana za ufisadi katika sekta ya makampuni.

Kupitia udhibiti wa kamati za Bunge, bajeti na mamlaka ya kutoa hati za wito wa kufika mbele ya Bunge (subpoena), Wanademokrasia watakuwa na uwezo mkubwa zaidi wa kuitaka serikali kutoa nyaraka na maelezo kuhusu masuala mbalimbali.

Kwa upande mwingine, Ikulu ya White House inaweza kutumia mbinu zilizotumika wakati wa utawala wa kwanza wa Trump, ikiwemo kuchelewesha utoaji wa nyaraka na ushahidi pamoja na kutumia hoja za mamlaka ya kiutendaji kuzuia baadhi ya taarifa kutolewa.

Sera za uchumi za Trump zakabiliwa na ukosoaji wa wapiga kura

Masuala ya uchumi yameonekana kuwa miongoni mwa sababu muhimu zilizochangia matokeo ya uchaguzi huo.

Kwa mujibu wa utafiti wa AP Voter Poll uliofanyika miongoni mwa wapiga kura wa uchaguzi wa katikati ya muhula, takribani theluthi mbili ya wapiga kura nchini Marekani wanaamini kuwa sera za Trump zimechangia kuzorota kwa hali ya uchumi, huku takribani watu watatu kati ya kumi wakisema sera hizo zimeboresha uchumi.

Vilevile, takribani theluthi mbili ya waliohojiwa walisema sera za ushuru wa bidhaa kutoka nje zimeathiri vibaya uchumi wa taifa au uchumi wa maeneo wanayoishi.

Utafiti huo pia ulionyesha kuwa zaidi ya nusu ya wapiga kura hawakumchukulia Trump kama kiongozi imara, huku wengi wakieleza kutoridhishwa na vipaumbele vya utawala wake.

Matokeo hayo yanaonyesha kuwa masuala ya gharama za maisha, sera za biashara na utendaji wa serikali yalikuwa sehemu muhimu ya mjadala wa kisiasa wakati wa uchaguzi.

Wagombea walioungwa mkono na Trump wakumbana na kushindwa

Katika uchaguzi huo, chama cha Democratic kilipata ushindi katika maeneo kadhaa ambayo awali yalikuwa na uungwaji mkono mkubwa kwa Republican.

Baadhi ya wagombea waliokuwa wameungwa mkono na Trump walishindwa katika majimbo muhimu, yakiwemo Texas na South Carolina.

Nchini South Carolina, mgombea wa Republican Darline Graham, ambaye ni dada wa marehemu Seneta Lindsey Graham, alishindwa na mgombea wa Democratic Annie Andrews.

Nchini Texas, Ken Paxton alishindwa na James Talarico. Paxton alikuwa amewahi kukabiliwa na mchakato wa kumwondoa madarakani katika Bunge la jimbo hilo kutokana na tuhuma za ufisadi, ambazo alizikanusha.

Trump alikuwa amemuunga mkono Paxton badala ya Seneta John Cornyn, ambaye tayari alikuwa madarakani.

Katika jimbo la North Carolina, Seneta wa Republican Thom Tillis aliamua kutogombea tena baada ya kutofautiana kisiasa na Trump. Mgombea aliyemuunga mkono Trump, Michael Whatley, naye alishindwa na mgombea wa Democratic Roy Cooper.

Katika jimbo la Kansas, Adam Hamilton wa Democratic alimshinda Roger Marshall wa Republican, huku Josh Turek wa Democratic akimshinda Ashley Hinson wa Republican katika kinyang'anyiro kingine kilichokuwa na ushindani mkubwa.

Ushindi wa Democrats waibua changamoto mpya kwa Ikulu

Katika hali nyingine iliyodhihirisha kupungua kwa uungwaji mkono kwa wagombea wa Republican, Gina Hinojosa wa Democratic alimshinda Gavana aliyekuwa madarakani wa Texas, Greg Abbott, ambaye alikuwa ameungwa mkono na Trump.

Baada ya kushindwa kwa Abbott, Trump alimlaumu kupitia mitandao ya kijamii na kumtaja kuwa ni RINO, kifupi cha maneno Republican In Name Only, yaani mtu anayejitambulisha kuwa Republican lakini kwa mtazamo wa wakosoaji wake hafuati misingi ya chama hicho.

Kwa ujumla, matokeo ya uchaguzi huo yanaweka utawala wa Trump katika mazingira mapya ya kisiasa, ambapo atakabiliwa na uangalizi mkubwa wa Bunge, uchunguzi wa shughuli za serikali na mvutano kuhusu utekelezaji wa sera zake katika miaka miwili ya mwisho ya muhula wake wa urais.

Wakati huohuo, ushindani ndani ya chama cha Republican kuhusu mustakabali wa uongozi wake na nani atakayemrithi Trump unaendelea kuwa sehemu muhimu ya mijadala ya kisiasa nchini Marekani.