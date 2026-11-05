Meja Jenerali Rezaei: Taifa la Iran limeipatia Trump kipigo kikubwa cha kimkakati!

Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, Meja Jenerali Mohsen Rezaei, amesisitiza kuwa wananchi wa Iran wamefanikiwa kuipatia serikali ya Trump kushindwa kukubwa kimkakati katika uwanja wa mapambano na katika Mlango-Bahari wa Hormuz, pamoja na kushindwa kukubwa kisiasa ndani ya Washington.

Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii wa X, Jumatano jioni, Meja Jenerali Rezaei aliandika:

"Raia wa Marekani pamoja na serikali yao wamelipa gharama kubwa kutokana na sera za Trump zinazochochea vita."

Aidha, aliongeza kuwa:

"Kila atakayekabiliana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran atalipa gharama kubwa, kuanzia katika uwanja wa mapambano hadi kufika mlangoni kwake."