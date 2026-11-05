Sardar Qaani: Front ya Upinzani itatoa jibu la uamuzi kwa michezo ya kubahatisha ya Amerika

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Brigedia Jenerali Ismail Qaani, Kamanda wa Kikosi cha Quds cha Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu, alionya kuhusu makosa ya mahesabu ya Amerika na kusisitiza umoja wa front ya upinzani katika nyanja mbalimbali na kusema: "Viongozi wa Amerika wasio na busara, ili wasifanye kosa kubwa la mahesabu, wanapaswa kujua kwamba leo upinzani wote ni front moja na una umoja wa nyanja. Kwa hiyo msikokotoe kina cha front kwa umbali wa silaha, ongezeni pia kina cha upinzani, la sivyo itakuwa vita vya silaha huko Hormuz na ukombozi wa Bab al-Mandab kwa upinzani."

Akirejelea jukumu la Netanyahu katika kuanza vita vya Amerika dhidi ya Iran na matokeo yake katika Mlango wa Hormuz na Bab al-Mandab, alisisitiza: "Rais wa Amerika mwenye kujipenda kupita kiasi, kwa kumwamini Netanyahu kwa maneno ya udanganyifu, alianza mchezo wa kubahatisha wa vita na Iran, na matokeo yake yakawa uuzaji wa heshima ya miaka 250 ya Amerika na kupoteza Mlango wa Hormuz. Kwa ukaidi huko Hormuz, front ya upinzani kwa busara ililazimisha Amerika kupoteza Mlango wa Bab al-Mandab, na baada ya ujumbe wa Kiongozi Mkuu, ikiwa Amerika itaendelea na tabia yake ya kubahatisha katika vita, front imara ya upinzani kwa mahesabu ya busara katika uso na kina itaweza kutoa mapigo ya msingi kwa Amerika."