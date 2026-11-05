Kiongozi wa Mapinduzi: Kurudi nyuma kidogo tu kutamfanya adui mwenye kiburi kuwa mkali zaidi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Mehr, Kiongozi Mkuu wa Mapinduzi ya Kiislamu katika ujumbe wake kwa hafla ya Siku ya Kitaifa ya Kupambana na Kiburi cha Dunia aliita siku hii ishara ya "msafara wa front ya ukweli dhidi ya front ya uongo" na akasisitiza "kufafanua wajibu wa taifa la Iran mbele ya Amerika mhalifu".

Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, akikumbuka "miongo ya uadui wa wazi wa Amerika kwa watu wa Iran katika vipindi mbalimbali", alielekeza kwenye "kudumu na kila siku kwa siku za upinzani na mapambano ya watu wa Iran dhidi ya shetani mkubwa" na akafafanua: adui katika kila hatua amekutana na ukuta imara wa ukweli wa uwanjani na miamba thabiti ya mapenzi ya taifa jasiri la Iran.

Kiongozi Mkuu pia alitaja njia pekee ya kufikia hatua ya kuzuia kabisa ni kuendeleza mkakati wa "Iran yenye nguvu zaidi" katika njia ya maendeleo ya pande zote na akasisitiza tena umuhimu wa kuendelea kwa msaada wa pande zote kati ya "taifa" na "maafisa".