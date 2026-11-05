Baqaei: Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani anahalalisha uhalifu wa kivita wa kuchukiza zaidi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, Ismail Baqaei katika mwitikio wa kauli za Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani zinazohalalisha uvamizi wa kijeshi wa Amerika na utawala wa Kizayuni dhidi ya Iran, kwenye ukurasa wake wa kibinafsi aliandika:

«Wakati mmoja Kansela Merz alikuwa ametangaza kwa msisimko kwamba Israel kwa kushambulia Iran "inafanya kazi yetu chafu." Lakini miezi michache tu baadaye, Kansela huyo huyo analalamika kuhusu gharama ya euro bilioni 100 za vita hivi kwa uchumi wa Ulaya! Sasa Waziri wake wa Mambo ya Nje ameamua kuhalalisha uvamizi wa kijeshi dhidi ya Iran. Ameingia katika kutojali na uharibifu wa kimaadili kiasi kwamba hana habari na gharama za kibinadamu na uhalifu uliofanywa, wala haelewi hasara za kiuchumi za hilo kwa nchi yake mwenyewe na Ulaya. Mithali ya Kijerumani inashauri kwamba "mtu anapaswa kujifunza kutokana na hasara." Lakini "Hans mpumbavu" si mtu wa kujifunza masomo.»