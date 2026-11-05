Uwakilishi wa Iran huko Vienna wakosoa mtazamo wa pande mbili wa Grossi

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, uwakilishi wa Iran huko Vienna siku ya Jumatano kwa kuchapisha ujumbe katika moja ya mitandao ya kijamii uliandika: «Rafael Grossi kwa mara nyingine alielezea wasiwasi kuhusu akiba ya urani iliyoboreshwa kwa asilimia 60 ya Iran, lakini alinyamaza kuhusu mashambulizi ya mabomu yasiyo halali dhidi ya vituo vya nyuklia vya amani vya Iran vilivyo chini ya ulinzi.»

Katika muendelezo wa ujumbe huu imesemwa: «Vitendo hivi vya uvamizi pia vinalenga misingi ya sheria za kimataifa, Mkataba wa Umoja wa Mataifa, Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia (NPT) na Katiba ya Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki.»

Uwakilishi wa Iran ukirejelea ripoti za awali za shirika ulisisitiza: «Grossi anajua vyema kwamba Shirika la Kimataifa la Nishati ya Atomiki limekagua kila gramu ya vifaa vya nyuklia vya Iran. Ripoti zake mwenyewe pia hazijawahi kurekodi kupotoka kwa hata gramu moja ya vifaa hivi.»

Katika sehemu nyingine ya ujumbe huu imefafanuliwa: «Katika Mkataba wa Kuzuia Kuenea kwa Silaha za Nyuklia hakuna kikomo kilichowekwa kwa kiwango cha uboreshaji, na hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuweka kikomo cha kubuni kwa hiari.»

Uwakilishi wa Iran mwishoni, ukikosoa mtazamo wa pande mbili wa Mkurugenzi Mkuu wa shirika, uliuliza swali kwa nini haelezei wasiwasi kuhusu mkusanyiko wa tani za vifaa vya nyuklia vyenye kiwango cha silaha na plutonium kote ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na katika nchi zisizo na silaha za nyuklia.

Grossi awali katika mazungumzo na Redio Karakol Kolombia, wakati akirudia madai ya kisiasa kuhusu programu ya nyuklia ya amani ya Iran, alidai kwamba shughuli zilizofanywa zina baadhi ya vipengele vya wasiwasi na Tehran haikutoa kikamilifu uwazi na ufikiaji ulioombwa na shirika.