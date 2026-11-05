Kushindwa kwa Warepublican ni mtikisiko wa mashambulizi dhidi ya Iran; Trump atakuwa dhaifu zaidi

Alaeddin Boroujerdi, mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni ya Baraza la Ushauri la Kiislamu, katika mahojiano, akirejelea kushindwa kwa Warepublican katika uchaguzi wa Amerika, alilitaja tukio hili kuwa linalostahili pongezi kwa taifa la Iran na akasisitiza: Trump alistahili kushindwa huku, na bila shaka, tukio hili ni moja ya mitikisiko ya mashambulizi dhidi ya nchi yetu na litazaa matokeo zaidi.

Boroujerdi, akieleza kwamba vita vililazimishwa kwa taifa la Iran, alisema: Imam wetu mpendwa alifanywa shahidi, watoto wasio na hatia wa Minab, watu wa Larestan na katika sehemu mbalimbali za Iran ya Kiislamu walifanywa mashahidi; kwa hiyo kwa kweli moyo wa taifa la Iran ulipoa na kushindwa huku, na watu walifurahiya tukio hili.

Akisisitiza kwamba bila shaka haipaswi kuwekwa tofauti ya kimsingi kati ya Wanademokrasia na Warepublican wa Amerika, aliongeza: sisi tunawaona Wanademokrasia na Warepublican kama pande mbili za sarafu moja. Amerika inajulikana kwa sifa zake za kiburi na historia ya uhalifu iliyofanya dhidi ya ubinadamu, na asili hii haitabadilika kwa mabadiliko ya chama tawala.

Mwanachama wa Kamati ya Usalama wa Taifa na Sera za Kigeni ya bunge, akirejelea historia ya uhalifu wa Amerika duniani, alifafanua: Amerika ni nchi pekee iliyotumia bomu la atomiki na kuua mamia ya maelfu ya watu wasio na hatia huko Hiroshima na Nagasaki. Amerika pia imefanya uhalifu mwingi katika nchi mbalimbali duniani ambayo hakuna tena haja ya kuyaeleza.

Boroujerdi alibainisha: kwa hiyo inapaswa kuwekwa tofauti kati ya masuala mawili; kushindwa kwa Trump katika uchaguzi ni suala ambalo linapaswa kupongezwa kwa taifa kubwa la Iran, kwa sababu alistahili kushindwa kama huku na watu walifurahiya tukio hili, lakini asili ya Warepublican na Wanademokrasia kwa mtazamo wetu haina tofauti ya kimsingi kati yao.