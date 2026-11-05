Tofauti kubwa za maoni miongoni mwa maafisa wa serikali ya Trump kuhusu kushughulika na Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu kituo cha Al-Jazeera, gazeti la Wall Street Journal likinukuu vyanzo ambavyo liliitaita kuwa na habari, liliripoti kwamba idadi ya maafisa wa serikali ya Trump, rais wa Amerika, wanamsukuma kuelekea mashambulizi mapya ya kijeshi dhidi ya Iran.

Kwa mujibu wa ripoti ya chombo hiki cha habari, kinyume chake, baadhi ya maafisa wengine wa serikali ya Amerika wanaamini kwamba Trump anapaswa kumaliza operesheni za kijeshi dhidi ya Iran.