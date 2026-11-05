Seneta Warren: Trump ni rais fisadi zaidi katika historia ya Amerika

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna, «Elizabeth Warren» seneta mkuu wa chama cha Democrat kutoka jimbo la Massachusetts la Amerika, kwa kuchapisha ujumbe katika mtandao wa kijamii X katika mwitikio wa kushindwa vibaya kwa wenzake wa chama cha Republican wa Trump katika uchaguzi wa kati wa bunge la nchi hii, aliandika: ukumbusho, Donald Trump ni rais fisadi zaidi katika historia ya Amerika.

Seneta mkuu wa chama cha Democrat kutoka jimbo la Massachusetts la Amerika pia alikuwa amefafanua jana: usisahau, vita vya Donald Trump na Iran vimesababisha bei ya petroli kwako (watu wa Amerika) ipande juu sana.

Matokeo yaliyochapishwa ya uchaguzi wa Amerika yanaonyesha uongozi madhubuti wa Wanademokrasia katika mabunge yote mawili ya Seneti na Baraza la Wawakilishi la nchi hii.