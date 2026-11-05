Berlin: Matokeo ya uchaguzi wa bunge yanahusiana na msimamo wa uadui wa Amerika dhidi ya Iran

Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la habari la Abna ikinukuu shirika la habari la Al-Arabiya, Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani Johann Wadful leo Jumatano alielezea matumaini kwamba ushindi «wa uamuzi mkubwa» wa Wanademokrasia katika uchaguzi wa kati wa Amerika unaweza kusababisha kuwasilisha mipango mipya ya kumaliza migogoro katika Mashariki ya Kati (Asia Magharibi) na Ukraine.

Waziri wa Mambo ya Nje wa Ujerumani siku moja baada ya wapiga kura wa Amerika kuikabidhi kushindwa kwa kihistoria kwa Warepublican wanaomuunga mkono Donald Trump, alisema: Chama cha Democrat kwa kuwa na wingi wa viti katika mabunge yote mawili ya bunge, kinawezekana kutafuta mabadiliko ya mwelekeo wa kisiasa nchini Marekani.

Aliendelea kuongeza kwamba kwa ushirikiano wa karibu kati ya Marekani na Ulaya, «kunaweza kuwa fursa mpya ya kuanza mpango mpya» kwa ajili ya kutatua migogoro.

Waziri huyu pia alibainisha kwamba inaonekana ushuru uliowekwa na Trump pamoja na hatua za uadui za Amerika dhidi ya Iran, pamoja na kuongezeka kwa gharama za maisha, vimechangia katika kuunda matokeo ya uchaguzi wa sasa.

Wadful alisema: uzalendo unamaanisha kutetea mwelekeo huu wa wastani dhidi ya maadui wa demokrasia; yaani dhidi ya wale wanaounga mkono utawala wa kimabavu na udikteta.