Marasimu ya Kumuenzi Allamah Sayyid Ja'far Murtadha Al-Amili Yafanyika; Mwanazuoni Aliyeijenga Upya Historia kwa Mbinu ya Utafiti wa Kijitihadi +Picha

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Hafla ya kumuenzi Allamah Sayyid Ja'far Murtadha Al-Amili, mtafiti mashuhuri wa historia ya Uislamu na mwenendo wa maisha ya Ahlul-Bayt (as), imefanyika katika Makao Makuu ya Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as), mjini Qom, Iran, kwa kushirikisha watafiti, wanazuoni na wawakilishi kutoka ofisi za Marjaa wakuu wa kidini.

Katika hafla hiyo, wazungumzaji walieleza vipengele mbalimbali vya shakhsia na mbinu za kitaaluma za mwanazuoni huyo marehemu, wakimtaja kuwa alikuwa mwanazuoni aliyekusanya ndani yake elimu, uchamungu na juhudi katika njia ya Mwenyezi Mungu, pamoja na kuwa mwanzilishi wa mkondo maalumu wa uandishi na uchambuzi wa historia kwa kutumia mbinu ya ijtihadi.

Hafla hiyo ilifanyika siku ya Alhamisi, tarehe 14 Aban 1405 Hijria Shamsia (5 Novemba 2026), katika ukumbi wa mikutano wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as), mjini Qom.

Ayatullah Ramezani: Alikuwa miongoni mwa watafiti mahiri zaidi wa historia ya Ahlul-Bayt (as)

Ayatullah Reza Ramezani, Katibu Mkuu wa Jumuiya ya Kimataifa ya Ahlul-Bayt (as), akisisitiza umuhimu wa mbinu za kitaaluma katika tafiti za kihistoria, alisema kuwa Allamah Sayyid Ja'far Murtadha alikuwa miongoni mwa shakhsia mashuhuri na makini zaidi wa zama hizi katika kuichambua na kuijenga upya historia ya Ahlul-Bayt (as) kwa mtazamo wa uhakiki.

Mwanazuoni huyo, ambaye pia ni mwalimu wa masomo ya juu ya Hawza, aliongeza kuwa Allamah Sayyid Ja'far Murtadha alikuwa na mfumo, mbinu na misingi maalumu ya kitaaluma.

Alieleza kuwa miongoni mwa sifa zake muhimu ni kutumia mbinu ya ijtihadi katika utafiti wa historia, kuitumia historia katika kutetea misingi ya itikadi ya Kishia, kufanya tathmini ya kina kwa kuzingatia mafundisho ya Ahlul-Bayt (as), pamoja na kuchunguza kwa umakini chanzo na sababu za matukio ya kihistoria.

Aidha, alisema kuwa mwanazuoni huyo alikuwa akipa kipaumbele vyanzo na nyaraka za kihistoria kuliko umaarufu wa riwaya, na mara zote alikuwa akiuliza: “Riwaya hii inamnufaisha nani?”

Ayatullah Sheikh Hussein Abdullah Al-Ma'touq: Alikuwa shule ya maadili na unyenyekevu

Ayatullah Sheikh Hussein Abdullah Al-Ma'touq, akimzungumzia Allamah Murtadha, alimtaja kuwa alikuwa “shule ya maadili na unyenyekevu.”

Alisema kuwa licha ya kuwa na nafasi kubwa ya kielimu, mwanazuoni huyo alikuwa na heshima ya pekee mbele ya Marjaa wakuu wa Najaf, akiwemo Ayatullah Sayyid Ali Sistani na Ayatullah Sayyid Muhammad Saeed Al-Hakim.

Mwanazuoni huyo wa Kuwait pia aligusia uhusiano wa karibu wa Allamah Sayyid Ja'far Murtadha na Kiongozi Shahidi, Ayatullah Sayyid Ali Khamenei, akieleza kuwa mawasiliano yao katika masuala ya kihistoria yalikuwa ya kina na mapana. Aliongeza kuwa mapenzi na heshima ya Kiongozi huyo kwake yalikuwa ya kipekee.

Aidha, alisema kuwa elimu ya Allamah Murtadha ilikuwa pana zaidi kuliko yale yaliyoandikwa katika vitabu vyake, huku kitabu chake “Hayat Siasa ya Imam Ridha (as)” kikidhihirisha kina cha uchambuzi wake wa kielimu.

Ayatullah Abbas Ka'bi: Alitofautisha kati ya riwaya ya kihistoria na ukweli wa kihistoria

Ayatullah Abbas Ka'bi, mjumbe wa Jumuiya ya Walimu wa Hawza ya Qom, alisema kuwa Allamah Murtadha aliichukulia historia kuwa ni mchakato wa kitaaluma unaojengwa kupitia ukusanyaji wa riwaya, uchunguzi wa nyaraka na wapokezi wa habari, pamoja na uchambuzi wa maudhui yake.

Alisisitiza kuwa mwanazuoni huyo hakuwahi kukubali usahihi wa riwaya kwa sababu tu ilikuwa maarufu miongoni mwa watu.

Ayatullah Ka'bi aliongeza kuwa Allamah Murtadha alitofautisha kati ya riwaya ya kihistoria na ukweli wa kihistoria, na alisisitiza umuhimu wa kuunganisha uhakiki wa wapokezi na nyaraka za riwaya pamoja na uhakiki wa maudhui yake.

Miongoni mwa vitabu vyake mashuhuri ni:

Al-Sahih Min Sirat Al-Nabiy Al-A'dham (Historia Sahihi ya Maisha ya Mtume Mkuu).

Ma'sat Al-Zahra (sa) (Msiba wa Bibi Fatimah Zahra).

Karbala Fawqa Al-Shubuhat (Karbala Juu ya Mashaka na Shubha).

Sheikh Abdullah Daqaq: Alikusanya sifa tatu muhimu za mwanazuoni

Katika sehemu nyingine ya hafla hiyo, Sheikh Abdullah Daqaq alisema kuwa Allamah Murtadha alikuwa amekusanya ndani yake sifa tatu muhimu: elimu, uchamungu na kumcha Mwenyezi Mungu, pamoja na juhudi na mapambano katika njia ya Mwenyezi Mungu.

Mwanazuoni huyo wa Hawza ya Bahrain alieleza kuwa Allamah Murtadha alikuwa akishauri kuwa masomo ya mwenendo wa maisha ya Mtume (saww) yasianzie katika vitabu vya waandishi wa zama hizi, bali yaanze kwa kusoma vyanzo vinne vya msingi vya historia ya Sira, kisha kitabu cha Bihar Al-Anwar.

Aidha, katika masuala yanayohusiana na Mahdawiyya, alikuwa akipendekeza marejeo makuu matano ya msingi.

Sheikh Daqaq aliongeza kuwa licha ya ukubwa wa elimu yake, Allamah Murtadha hakusita kushiriki katika huduma za Imam Hussein (as) na Ahlul-Bayt (as). Alitoa mfano wa unyenyekevu wake kwa kueleza kuwa mwanazuoni huyo alikubali kwa moyo mkunjufu kukagua simulizi za picha zinazoelezea mapambano ya Imam Hussein (as), zilizokuwa zimeandaliwa kwa ajili ya watoto.