Saudi Arabia na Serikali ya Al-Jolani Katika Njia ya Ushirikiano wa Kijeshi; Je, Vikosi vya Syria Vitaingizwa Katika Vita vya Yemen?

Kwa Mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) –ABNA– Ahmad Al-Sharaa, anayefahamika kwa jina la Abou Mohammad Al-Jolani, mkuu wa serikali ya Al-Jolani, jana alifanya ziara nchini Saudi Arabia, ikiwa ni ziara yake ya pili nchini humo ndani ya kipindi kisichozidi mwezi mmoja. Akiwa ameongoza ujumbe wa ngazi za juu wa serikali, jeshi na usalama, aliwasili katika mji wa Riyadh, mji mkuu wa Saudi Arabia, ambako alikutana na Mohammed bin Salman, Mwanamfalme wa nchi hiyo, pamoja na baadhi ya viongozi wa Saudi Arabia.

Kwa mujibu wa ripoti ya gazeti la Al-Akhbar la Lebanon, muundo wa ujumbe ulioambatana na Al-Jolani unaonesha kuwa ajenda ya ziara hiyo ilikuwa pana na ilihusisha masuala ya kisiasa, kiuchumi, kiusalama na kijeshi. Miongoni mwa wajumbe hao walikuwa Asaad Al-Shaibani, Waziri wa Mambo ya Nje; Marhaf Abu Qasra, Waziri wa Ulinzi; Mohammed Yusr Bernieh, Waziri wa Fedha; Basel Abdul Hannan, Waziri wa Viwanda; pamoja na Abdul Qader Tahan, Mkuu wa Idara ya Ujasusi ya serikali ya Al-Jolani.

Wakati taarifa rasmi za awali zilipokuwa zikitoa maelezo ya jumla kuhusu kuchunguza namna ya kuimarisha uhusiano wa pande mbili kati ya Al-Jolani na Mohammed bin Salman, vyombo vya habari vya Saudi Arabia viliripoti kuhusu makubaliano kadhaa, bila kufichua maelezo yake kwa kina. Jambo hilo limefanya ziara hii kutafsiriwa zaidi kuwa ni tangazo la kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya awali yaliyofikiwa kwa njia ya mazungumzo, ambayo huenda yalijadiliwa katika ziara iliyotangulia ya Al-Jolani.

Ziara hii inafanyika siku chache tu baada ya Asaad Al-Shaibani kutangaza kuwa serikali ya Al-Jolani inachunguza uwezekano wa kujiunga na kile kinachoitwa Muungano wa Makka, unaojumuisha Saudi Arabia, Uturuki na Pakistan. Aidha, chini ya mwezi mmoja uliopita, kulikuwa na ripoti na ufichuzi mbalimbali ulioeleza kuwa Saudi Arabia ilikuwa imeomba kutumwa kwa wapiganaji wa Syria ili kushiriki katika vita vya Yemen.

Katika muktadha huo, Wizara ya Mambo ya Nje ya serikali ya Al-Jolani ilitoa taarifa iliyothibitisha kusainiwa kwa makubaliano ya ushirikiano kati ya Wizara za Ulinzi za serikali ya Al-Jolani na Saudi Arabia. Wizara hiyo haikufafanua aina ya ushirikiano huo, lakini inaonekana kuwa makubaliano hayo yanaendana na ombi lililotajwa la Saudi Arabia, licha ya viongozi wa serikali ya Al-Jolani kulikanusha hapo awali. Hatua hiyo huenda ikawa utangulizi wa ushirikiano katika masuala ya ulinzi, hata kabla ya serikali ya Al-Jolani kujiunga rasmi na muungano huo.

Msaada wa Kiuchumi wa Saudi Arabia na Mahitaji ya Haraka ya Serikali ya Al-Jolani

Kwa upande wa makubaliano ya kiuchumi, makubaliano hayo yanaingia katika mfumo wa msaada wa wazi ambao Saudi Arabia imekuwa ikiitoa kwa viongozi wa serikali ya Al-Jolani. Msaada huo hapo awali ulisababisha kusainiwa kwa takribani mikataba na hati za ushirikiano 80 zenye thamani ya zaidi ya riyal bilioni 40 za Saudi Arabia, sawa na takribani dola bilioni 10.7 za Marekani. Kiasi hicho kilitangazwa na Khalid Al-Falih, Waziri wa Uwekezaji wa Saudi Arabia, mwezi Februari mwaka huu.

Msaada huo pia unajumuisha uamuzi wa Mfuko wa Maendeleo wa Saudi Arabia wa kutoa mkopo wenye masharti nafuu wenye thamani ya dola milioni 406. Mkopo huo ni sehemu ya mpango mpana zaidi wa mikopo ambao mazungumzo yake yanaendelea na ambao thamani yake inaweza kufikia dola bilioni 1.5.

Aidha, Saudi Arabia imekubali kuipatia serikali ya Al-Jolani mapipa milioni 1.65 ya mafuta ghafi. Vilevile, kwa kushirikiana na Qatar, imeshiriki katika kulipa madeni ya Syria yaliyokuwa hayajalipwa kwa Benki ya Dunia. Kugharamia sehemu ya mishahara ya wafanyakazi wa sekta ya umma katika serikali ya Al-Jolani pia ni miongoni mwa maeneo ya msaada huo.

Misaada na uwekezaji unaopendekezwa na Saudi Arabia una umuhimu mkubwa kwa viongozi wa serikali ya Al-Jolani, hasa kutokana na mfululizo wa migogoro ya kiuchumi nchini Syria na kushuka kwa kiwango cha maisha ya wananchi. Hali hiyo imezidi kuwa mbaya kufuatia kupanda kwa bei za mafuta, umeme na mkate, pamoja na kupunguzwa kwa ruzuku za serikali. Sambamba na hali hiyo, kiwango cha ukosefu wa ajira nchini Syria kimeongezeka, uwezo wa wananchi wa kununua bidhaa umepungua, na ongezeko la mishahara halijaweza kwenda sambamba na kasi ya kupanda kwa bei.

Umuhimu wa msaada wa Saudi Arabia hauishii tu katika kugharamia miradi ya kufufua uchumi na ujenzi upya wa Syria, bali pia unaweza kuwapa viongozi wa serikali ya Al-Jolani nafasi kubwa zaidi ya kukabiliana na changamoto za maisha na kupunguza kiwango cha kutoridhika kwa wananchi kinachozidi kuongezeka nchini humo.

Hali hiyo ya kutoridhika kwa wananchi tayari imejitokeza katika maeneo mbalimbali ya Syria kupitia maandamano ya hasira. Ingawa viongozi wa serikali ya Al-Jolani wamefanikiwa kudhibiti baadhi ya maandamano hayo, mengine bado yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo.

Mwelekeo huu pia unaendana na makubaliano yaliyofikiwa tarehe 18 Oktoba iliyopita kati ya viongozi wa serikali ya Al-Jolani na kundi la Benki ya Dunia kuhusu kuanzishwa kwa Mfuko wa Udhamini wa Kusaidia Ufufuaji wa Uchumi na Ujenzi Upya wa Syria.

Usimamizi wa mfuko huo utakabidhiwa kwa Benki ya Dunia, huku serikali ya Al-Jolani ikiwa na jukumu la kuamua vipaumbele vya matumizi yake. Viongozi wa serikali hiyo wanatarajia kuwa nchi za Kiarabu za Ghuba, hususan Saudi Arabia na Qatar, zitakuwa na nafasi kubwa katika kugharamia mfuko huo.

Saudi Arabia: Miongoni mwa Vyanzo Vichache vya Ufadhili kwa Serikali ya Al-Jolani

Ziara hii pia imefanyika siku chache baada ya Thomas Barrack, Mjumbe Maalumu wa Marekani anayeshughulikia masuala ya Syria na Iraq, kukiri kuwa bado ni vigumu kuvutia wawekezaji wa kigeni kwenda kuwekeza nchini Syria.

Barrack alieleza kuwa changamoto hizo zinatokana na udhaifu wa mfumo wa benki, ukosefu wa dhamana za kiusalama na kuendelea kuwepo kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi. Aidha, alibainisha kuwa uwekezaji katika sekta ya nishati nchini Syria unaweza kuhitaji kati ya miaka 10 hadi 15 kabla ya kuanza kuleta faida.

Kauli hizo zinaonesha kuwa katika mazingira ambayo makampuni ya kigeni hayana utayari wa kuwekeza nchini Syria, Riyadh imekuwa miongoni mwa chaguo chache zilizopo kwa serikali ya Al-Jolani, kutokana na uwezo wake mkubwa wa kifedha na ushawishi wake wa kisiasa, ili kupata rasilimali za kifedha kwa haraka na uwekezaji wa muda mrefu.

Hata hivyo, kupanuka kwa ajenda za kiusalama na kijeshi zilizojadiliwa katika ziara hii kunazua swali muhimu: Saudi Arabia inatarajia kupata faida au makubaliano gani ya kisiasa na kijeshi kama malipo ya msaada wake wa kifedha na uwekezaji kwa serikali ya Al-Jolani?

Swali hili linapata uzito zaidi kutokana na ukweli kwamba Saudi Arabia ina ushawishi mkubwa katika masuala yanayohusu Syria.