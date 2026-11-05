Swaumu ya Mihrabu | Tusijione kuwa tuna haki ya kudai malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa sababu tu tunaswali!

Kwa mujibu wa Shirika la Habari la Kimataifa la Ahlul-Bayt (as) -ABNA- Swala si kufanya hesabu na Mwenyezi Mungu ili kudai malipo kutoka Kwake; bali ni deni jipya la shukrani Kwake!

Moja ya hatari za hila katika masuala ya dini ni pale mwanadamu anapoanza taratibu kujiona kuwa ana haki ya kudai malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu kutokana na ibada anazozifanya; kana kwamba kwa kuswali, amekuwa na haki fulani juu ya Mwenyezi Mungu!

Hata hivyo, falsafa sahihi ya uja na utumwa kwa Mwenyezi Mungu iko kinyume kabisa na fikra hiyo. Mwanadamu si tu kwamba ana deni la kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema za maisha, bali hata uwezo wa kufanya ibada na kupata tawfiki ya kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu ni neema inayotoka Kwake.

Huenda mpaka unaotenganisha ibada inayofanywa kwa ufahamu na ibada inayochanganyika na kiburi ukawa ni katika kutambua ukweli huu mmoja: Tusijione kuwa sisi ndio wenye ibada zetu, bali tutambue kuwa tumeneemeshwa kwa kupata tawfiki ya kumuabudu Mwenyezi Mungu.

Chanzo: Kituo Maalumu cha Masuala ya Swala (Markaz-e Takhassusi-ye Namaz).